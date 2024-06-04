Американский разведывательный дрон продолжает кружить над Чёрным морем, входя в квадраты движения пассажирских самолётов

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Американский разведывательный дрон продолжает кружить над Чёрным морем, входя в квадраты движения пассажирских самолётов

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk продолжает свой полёт над Черным морем и Причерноморьем. Как уже сообщало «Военное обозрение», сегодня его «след» терялся на радарах так называемого открытого мониторинга. Причиной «потерь» и «появления» БПЛА ВВС США, судя по всему, было отключение/включение транспондера оператором дрона. Причём в один из моментов траекторию дрона, когда тот летел на Чёрным морем с выключенным транспондером, пересекал пассажирский самолёт Анталья-Сочи.

Несмотря на то, что полёты проходили в разных эшелонах высоты, «фокусы» американского оператора с отключением сигнала распознавания могли привести к тяжёлым последствиям для гражданской авиации в регионе. И ведь «фокусы» эти продолжаются.



Буквально только что, беспилотник ВВС США двигался в том же квадрате, что и самолёт, выполняющий рейс Минеральные Воды – Стамбул.

Обращает на себя внимание, что американский разведывательный дрон уже несколько часов кружит над регионом. Сейчас – в юго-восточной части Чёрного моря. Причём буквально несколько минут назад борт FORTE12 завершил очередную «петлю», направляясь на запад.


Несколькими же часами ранее, периодически отключая транспондер южнее побережья Крыма, БПЛА направлялся в воздушное пространство натовской Румынии и на некоторое время приближался к границе с Украиной (на Одесском направлении) на расстояние около 22 км.

Учитывая, что появление американских разведывательных БПЛА над Чёрным морем нередко приводит к последующим ударам ВСУ по российской территории, вполне можно предполагать, что и сейчас американский дрон ищет цели для передачи их координат войскам киевского режима, равно как и тем, кто стоит за их спинами, отдавая приказы о нажатии кнопки ракетных пусков.
19 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 22:21
    Я по приколу сегодня тоже посмотрел Флайрадар - какой-то пассажирский беспредельщик пересёк Чёрное море за 3 сёк.Гиперзвук существует! bully
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 22:30
      Сегодня ночью опять будут бомбить Крым и Краснодарский край. am
      Это будет продолжаться до тех пор, пока мы не начнём их сбивать. am
      Нам нужны дешевые быстролетящие дроны-камикадзе, непрерывно баражирующие этот район.
      А НЛО сбивать можно? laughing
  2. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +1
    Сегодня, 22:21
    Интересно, можно ли придумать такую штуку, чтобы поставить в Крыму и прямо с земли сжечь ему всю электронику? А потом пусть гадают - кто это сделал?
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      -1
      Сегодня, 22:26
      Ну так "Пересвет" же.
    2. Тарелка Звание
      Тарелка
      +1
      Сегодня, 22:30
      Очень вряд ли. Подозреваю, поле за такое расстояние рассеется, и возле БПЛА уже не будет таким сконцентрированным. Ну, или электростанцию к системе РЭБ подключать надо. Но проблема в том, что если мы сожжём электронику БПЛА (каким-то образом), то наверняка и пассажирским самолётам достанется неслабо. Учитывая их гражданское назначение, наверняка, даже сильнее по итогу.
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Сегодня, 22:23
    Они всё время нас обманывают. Поплачем друзья. . . drinks
  4. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 22:24
    Чего не перехватываем с дальнейшей "посадкой"? Или опять ждём ударов по Крыму, Белгороду? Железобетонная причина_ угрожает нашим гражданским бортам.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +2
      Сегодня, 22:31
      А как его перехватить? Как показал сегодня этот беспилотник, если надо, он и из Румынии смотреть может на всё. Вот прям из Румынии. Там его уже точно сбивать нельзя. Короче, в этой игре мы проиграем.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 22:33
        Я не лётчик перехватчик, летуны лучше расскажут. Но ведь перехватывали и роняли.
  5. jamonchik Звание
    jamonchik
    +1
    Сегодня, 22:26
    Вове птичку жалко wassat как кино увидел,с тех пор и жалко tongue
  6. Старый Хрен Звание
    Старый Хрен
    -2
    Сегодня, 22:27
    Какие нехорошие "партнёры". Опять гадят на голову. Надо ещё им перевести лярдов 300 зелени. А то предыдущие уже заканчиваются.
  7. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    -1
    Сегодня, 22:28
    А что будет, если просто нагло его сбить. Подлететь и из пушки мочкануть.
    Полагаю введут 15-ый пакет санкций. Или того хуже 16-ый. Ужас, ужас....
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      0
      Сегодня, 22:30
      Сегодня читал мнение военного лётчика, говорит что если даже будем пачками сбивать, ничего они не предъявят.
  8. kit88 Звание
    kit88
    0
    Сегодня, 22:32
    Ну, как бы он высоте 16 600 метров. Так высоко гражданские не летают, так что не столкнется.
    Но валить супостата необходимо. Ибо достали уже.
  9. zloybond Звание
    zloybond
    0
    Сегодня, 22:32
    Почему на встречу этому американскому "гостю" не направить какой то беспилотник, который будет путаться на пути следования этого "наблюдателя". И пусть он крутится там в нейтральных водах в попытках не натолкнуться на неизвестный летательный аппарат. И так всегда - полетела американская птаха- тут же на свидание отправлять неизвестную породу беспилотников, пусть развлекается, мешает, путает, ни минуты покоя врагу.
    Типа власти выдали лицензию новой компании, которая будет изучать погоду над черноморским регионов - ну а то что у них пилоты такие - ну это недостатки квалификации - но ничего, со временем, может быть научится, ну собьют пару "хоуков" случайно - ну с кем не бывает.... переживем. Главное обьявить о программе изучения климата и начать летать беспорядочно, ну а там как карта ляжет, авария, так авария. Бывает))))
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 22:36
      Для "Сириуса" экзамен неплохой.
  10. Владимириус Звание
    Владимириус
    0
    Сегодня, 22:41
    то что этих разведчиков нужно сбивать даже не обсуждается, но только не с нашим руководством, совершенно очевидно, что должны погибнуть многие тысячи наших людей, прежде чем они поймут и начнут сбивать все это, только будет как и всегда слишком поздно, что очень обидно
  11. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    0
    Сегодня, 22:41
    1. Сбить нахрен.
    2. Извиниться, сказать что приняли за ВСУ-шный МиГ.
    3. Пообещать наказать виновных, и не допускать впредь.
    4. Повторять п1-3 настоящей инструкции, пока у США БПЛА не кончатся
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 22:44
    Я знаю только одно ,чтобы свалить эту "птичку " до черта нам надо будет сил применить и чтобы он не сбежал в Турцию .