Американский разведывательный дрон продолжает кружить над Чёрным морем, входя в квадраты движения пассажирских самолётов
Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk продолжает свой полёт над Черным морем и Причерноморьем. Как уже сообщало «Военное обозрение», сегодня его «след» терялся на радарах так называемого открытого мониторинга. Причиной «потерь» и «появления» БПЛА ВВС США, судя по всему, было отключение/включение транспондера оператором дрона. Причём в один из моментов траекторию дрона, когда тот летел на Чёрным морем с выключенным транспондером, пересекал пассажирский самолёт Анталья-Сочи.
Несмотря на то, что полёты проходили в разных эшелонах высоты, «фокусы» американского оператора с отключением сигнала распознавания могли привести к тяжёлым последствиям для гражданской авиации в регионе. И ведь «фокусы» эти продолжаются.
Буквально только что, беспилотник ВВС США двигался в том же квадрате, что и самолёт, выполняющий рейс Минеральные Воды – Стамбул.
Обращает на себя внимание, что американский разведывательный дрон уже несколько часов кружит над регионом. Сейчас – в юго-восточной части Чёрного моря. Причём буквально несколько минут назад борт FORTE12 завершил очередную «петлю», направляясь на запад.
Несколькими же часами ранее, периодически отключая транспондер южнее побережья Крыма, БПЛА направлялся в воздушное пространство натовской Румынии и на некоторое время приближался к границе с Украиной (на Одесском направлении) на расстояние около 22 км.
Учитывая, что появление американских разведывательных БПЛА над Чёрным морем нередко приводит к последующим ударам ВСУ по российской территории, вполне можно предполагать, что и сейчас американский дрон ищет цели для передачи их координат войскам киевского режима, равно как и тем, кто стоит за их спинами, отдавая приказы о нажатии кнопки ракетных пусков.
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