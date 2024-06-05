Показаны кадры первых пусков новой турецкой баллистической ракеты İHA-122 с телевизионной ГСН
2
Турецкая компания Roketsan разработала баллистическую ракету воздушного базирования (ALBM) İHA-122. Первые пуски нового изделия состоялись с борта ударного беспилотника AKINCI. Ракета была запущена в двух модификациях – с телевизионной и лазерной головкой самонаведения. Соответствующие кадры были показаны разработчиком.
Изначальной базой для нового средства поражения послужили УРВВ типа TRG-230 и TRG-122 с наведением по GPS/ИНС. Roketsan интегрировала в них лазерную головку самонаведения, создав модификации İHA-230 и İHA-122. Затем İHA-122 была оснащена телевизионной ГСН.
Как указывается в издании SavunmaSanayiST, чтобы ракеты с лазерной ГСН достигли вражеского объекта, с пусковой платформы или из другого источника должна осуществляться постоянная маркировка цели лазером. Полуактивная ГСН ракеты направляется к цели, следуя за лазерным лучом. Но она испытывает сильное влияние погодных условий, которые могут привести к существенному снижению точности огня.
Напротив, ракеты с телевизионной головкой имеют в носовой части электрооптическую камеру, изображение с которой передается оператору, позволяя уничтожать цели с высокой точностью.
Считается, что ALBM благодаря своей конструкции достигают цели с очень высокой скоростью и поэтому трудно уничтожаются средствами ПВО. Они станут еще более эффективными при оснащении телевизионной ГСН
- отмечается в издании.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация