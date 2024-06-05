Простой гранатомёт превращается в современную систему: в США разработан комплекс программирования подрыва АМО-19

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Простой гранатомёт превращается в современную систему: в США разработан комплекс программирования подрыва АМО-19

Американская компания IntelliOptix представила разработанный совместно с Bale Defense и Rheinmetall комплекс программирования боеприпасов воздушного подрыва, предназначенный для установки на 40-мм автоматические гранатометы Mk-19.

Как указывается в издании Infodefensa, одним из самых больших недостатков, которые до сих пор не мог преодолеть Mk-19, была его ограниченность в запуске программируемых боеприпасов воздушного подрыва, которые можно эффективно использовать для поражения скрытых целей или даже в качестве защиты от дронов. Хотя существуют 40-мм программируемые гранаты DM131, разработанные компанией Rheinmetall, система не имела оборудования для ввода данных.





Новое решение позволяет Mk-19 использовать DM131 без необходимости создания дорогостоящих модификаций гранатомета.

Устанавливаемый на них комплекс АМО-19 включает в свой состав прицел последнего поколения, разработанный IntelliOptix, под названием MMO-Mk19. Кроме того, добавлены лазерный дальномер, основной блок управления и инфракрасный светодиодный терминал для передачи информации в первые секунды стрельбы.


Комплекс АМО-19


Процесс стрельбы предполагает обнаружение цели с помощью прицела ММО-Мк19 с последующим установлением дальности огня с помощью дальномера и выдачей боеприпасам алгоритмов, в соответствии с которыми будут осуществляться подрывы на определенной дистанции и последовательности.

Этот комплект, который может быть установлен на все используемые в настоящее время Mk-19, позволяет превратить относительно простой гранатомет Mk-19 в современную систему, обладающую передовыми технологиями и широким набором опций для поражения целей, как открытых, так и защищенных

- говорится в издании.

2 комментария
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  1. владимир 290 Звание
    владимир 290
    0
    Сегодня, 08:37
    Все это конечно великолепно, единственный вопрос (я думаю применительно к нам, эти пусть пилят деньги как хотят), сколько это будет стоить, с учетом массовости АГСов и огромного количества боеприпасов, обслуживания и ремонта. Как это все будет работать в условиях реального боя и соотношение цены и эффективности применения. А так согласен, техника и вооружение должны развиваться, иначе можно до сих пор бегать с трехлинейками, а что, ведь убойная вещь.
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      0
      Сегодня, 08:48
      Цель оправдывает средства . Если применение будет эффективным , потратят любые средства .