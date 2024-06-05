Министр финансов США подтвердила планы по кредитованию Украины за счёт замороженных средств России

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Министр финансов США подтвердила планы по кредитованию Украины за счёт замороженных средств России

Соединенные Штаты продолжают проталкивать своим союзникам идею кредитования Украины за счет замороженных российских средств, но окончательного решения по данному вопросу пока не принято. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, выступившая на слушаниях в Сенате США.

Вопрос кредитов для Украины обсуждается на уровне «Большой семерки», на ближайшем саммите G7 в Италии планируется его доработать и все-таки принять. Но сделать это будет не так-то просто, нужно единогласное решение, а его нет. Тем не менее Вашингтон очень активно выступает за реализацию этого плана. Речь идет не только об изъятии непредвиденной прибыли с замороженных активов, но и о самих средствах.



Мы обсуждали возможность предоставления Украине кредита от G7 и использование непредвиденной прибыли для погашения тех кредитов, которые будут предоставлены.

— заявила Йеллен.

США не могут в одиночку изъять эти средства и направить Киеву, как бы им это не хотелось. Все дело в том, что в американских банках находится небольшая часть российских средств, а основные суммы аккумулированы в Европе, в частности в Бельгии. Так что наложить лапу на эти активы и с их помощью финансировать войну против России — это мечта Вашингтона.

Мы не можем это сделать в одностороннем порядке, потому что эти активы хранятся по всему миру. Нам необходимо заручиться участием и поддержкой наших союзников и партнеров.

— пояснил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
10 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 06:15
    Интересно,а как она к нему обращалась? Как к главе государства или как к простому, турЫсту?..
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 06:31
    наложить лапу на эти активы и с их помощью финансировать войну против России — это мечта Вашингтона
    Желание Вашингтона понятно и неизменно - на чужом горбу в свой рай. Сегодня воюют руками украинцев с Россией, теперь хотят возместить затраченные на это деньги российскими же активами. Когда же рожа треснет от избытка желания жить и творить зло за чужой счет?
    1. BecmepH Звание
      BecmepH
      0
      Сегодня, 06:47
      Цитата: rotmistr60
      наложить лапу на эти активы и с их помощью финансировать войну против России — это мечта Вашингтона
      Желание Вашингтона понятно и неизменно - на чужом горбу в свой рай. Сегодня воюют руками украинцев с Россией, теперь хотят возместить затраченные на это деньги российскими же активами. Когда же рожа треснет от избытка желания жить и творить зло за чужой счет?

      Так пусть накладывают. На мой взгляд, нам только лучше от этого. Нужно понимать, что этих денег мы уже не увидим. Но! Если они украдут наши деньги, то и мы в ответ начнём опустошать их карман. И у нас появятся деньги
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 06:31
    Как запад уже надоел с этими нашими активами .Вор украл пару контейнеров денег ,поставил их у себя во дворе и осталось открыть только двери ,а страшно .За дверями стоят мины " на неизвлекаемость" .Они предлагают вариант " лайт" использовать - прибыль,чтобы не вскрывать контейнер.Мы пока согласны на это , так и это у них не прокатывает .Опять боятся это делать в одну " харю" и эти идиоты хотят нас победить? А ну быстро вскрывать контейнера!!!Хотелось посмотреть как рванёт.
    1. Egeny Звание
      Egeny
      +3
      Сегодня, 07:29
      ........это ещё не скоро произойдёт, но... мы тоже над этим работаем.)
  5. п-к Звание
    п-к
    +1
    Сегодня, 07:08
    Горячий привет госпоже Набиулиной.
    1. Egeny Звание
      Egeny
      +1
      Сегодня, 07:27
      Ну что Вы о грустном... фантики за бугром лежали ещё до Эли.
      Мне сдаётся, что это и был "хитрый план Путина" по дестабилизации банковской системы Запада.
  6. Керенский Звание
    Керенский
    +1
    Сегодня, 07:39
    Уменьшим проблему:
    1. Я вложил в барыг помидорных 100.000 с гарантированным доходом 1000 в день.
    2. Они мне их "заморозили" до конца сезона, но доход мой считают каждый вечер.
    3. В некоторые дни у меня выпадает 1002. Вот эти 2 и являются непредвиденной прибылью, которую хотят направить на погашение долга грузчика - синяка с рынка (он у тех же барыг палёнки в долг набрал, иначе работать не мог).
  7. Nastia Makarova Звание
    Nastia Makarova
    0
    Сегодня, 08:33
    да быстрей бы решились уже бы
  8. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 08:33
    Блюменталь подтянула крысиного воришку.