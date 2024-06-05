Министр финансов США подтвердила планы по кредитованию Украины за счёт замороженных средств России
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Соединенные Штаты продолжают проталкивать своим союзникам идею кредитования Украины за счет замороженных российских средств, но окончательного решения по данному вопросу пока не принято. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, выступившая на слушаниях в Сенате США.
Вопрос кредитов для Украины обсуждается на уровне «Большой семерки», на ближайшем саммите G7 в Италии планируется его доработать и все-таки принять. Но сделать это будет не так-то просто, нужно единогласное решение, а его нет. Тем не менее Вашингтон очень активно выступает за реализацию этого плана. Речь идет не только об изъятии непредвиденной прибыли с замороженных активов, но и о самих средствах.
Мы обсуждали возможность предоставления Украине кредита от G7 и использование непредвиденной прибыли для погашения тех кредитов, которые будут предоставлены.
— заявила Йеллен.
США не могут в одиночку изъять эти средства и направить Киеву, как бы им это не хотелось. Все дело в том, что в американских банках находится небольшая часть российских средств, а основные суммы аккумулированы в Европе, в частности в Бельгии. Так что наложить лапу на эти активы и с их помощью финансировать войну против России — это мечта Вашингтона.
Мы не можем это сделать в одностороннем порядке, потому что эти активы хранятся по всему миру. Нам необходимо заручиться участием и поддержкой наших союзников и партнеров.
— пояснил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
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