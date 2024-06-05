В течение нескольких часов ВС РФ взяли под контроль около 5 кв. км территории к югу от села Победа на Угледарском направлении

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В течение нескольких часов ВС РФ взяли под контроль около 5 кв. км территории к югу от села Победа на Угледарском направлении

Российские войска, нанеся поражение противнику в селе Парасковиевка и овладев этим населёнными пунктом, развили успех и на другом участке Угледарского направления.

Известно о том, что наши войска расширили зону контроля вдоль участка дороги Марьинка-Угледар южнее села Победа.



В течение нескольких часов - с вечера 4 июня и к раннему утру сегодняшнего дня - нашими войсками были взяты под контроль территории площадью около 5 кв. км на указанном участке. Уничтожены несколько опорников и огневых позиций противника.



Потери территорий к югу от Победы признаёт и противник, как и тот факт, что ВС РФ имеют успех и на Константиновском участке Угледарского направления. Там бои идут уже непосредственно за село Константиновка, которая является ключевым звеном так называемого северного маршрута снабжения ВСУ в Угледаре.

Значительные проблемы у противника на всём участке от Константиновки до Победы. Там ВС РФ близки к тому, чтобы по всему этому участку освободить территории как минимум до дороги O0532, ведущей на Угледар через упомянутую Константиновку. А это не менее 30 квадратных километрах, за которые на данный момент противник продолжает цепляться, опасаясь попадания гарнизона в Угледаре в клещи.
4 комментария
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  1. Комментарий был удален.
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 07:25
    Наши начали понимать про Угледар,да и не только про него.Штурмовать в лоб-большие потери с отрицательным результатом.Есть другие пути для освободбения населенных пунктов.Вплоть до ишака с золотом
  3. Tochilka Звание
    Tochilka
    +1
    Сегодня, 08:09
    Как повелось на ВО прилагаемая карта очень "информативная".
    Хоть бы пунктиром разного цвета обозначили - было-стало.
    1. Carlos Sala Звание
      Carlos Sala
      +2
      Сегодня, 08:23
      Надеюсь, вы найдете его полезным
  4. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 08:20
    Шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом. Все больше км2 продолжают освобождаться. Несмотря на последнюю помощь оружием, украинцы испытывают серьезные проблемы с мобилизационной волной.