Российские войска, нанеся поражение противнику в селе Парасковиевка и овладев этим населёнными пунктом, развили успех и на другом участке Угледарского направления.Известно о том, что наши войска расширили зону контроля вдоль участка дороги Марьинка-Угледар южнее села Победа.В течение нескольких часов - с вечера 4 июня и к раннему утру сегодняшнего дня - нашими войсками были взяты под контроль территории площадью около 5 кв. км на указанном участке. Уничтожены несколько опорников и огневых позиций противника.Потери территорий к югу от Победы признаёт и противник, как и тот факт, что ВС РФ имеют успех и на Константиновском участке Угледарского направления. Там бои идут уже непосредственно за село Константиновка, которая является ключевым звеном так называемого северного маршрута снабжения ВСУ в Угледаре.Значительные проблемы у противника на всём участке от Константиновки до Победы. Там ВС РФ близки к тому, чтобы по всему этому участку освободить территории как минимум до дороги O0532, ведущей на Угледар через упомянутую Константиновку. А это не менее 30 квадратных километрах, за которые на данный момент противник продолжает цепляться, опасаясь попадания гарнизона в Угледаре в клещи.

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