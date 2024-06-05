Замруководителя «Хизбаллы» в Ливане: Любая попытка Израиля навязать нам войну приведёт к опустошению самого Израиля

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Замруководителя «Хизбаллы» в Ливане: Любая попытка Израиля навязать нам войну приведёт к опустошению самого Израиля

Появляется всё больше сообщений о том, что Израиль готов начать полномасштабную войсковую операцию против соседнего Ливана.

Причиной такой операции в самом Израиле называют «необходимость нанесения поражения группировке «Хизбалла» на юге Ливана». В «Хизбалле» прокомментировали израильские угрозы в свой адрес.



Высокопоставленный представитель этого движения Наим Кассем (заместитель главы «Хизбаллы» в Ливане) заявил следующее:

Мы не стремимся к расширению конфликта с Израилем, но мы остаёмся готовыми к любой навязанной нам войне. Наши войска готовы к битве и не дадут Израилю добиться каких-то успехов.

По словам Кассема, любая попытка Израиля навязать войну Ливану приведёт к тому, что «опустошён будет сам Израиль».

Тем временем израильская пресса пишет, что в ночь на 5 июня «Хизбалла» атаковала север страны, используя в том числе миномёты.

По последним данным, удары наносились по израильским военнослужащим и военной технике. О потерях в ЦАХАЛ в результате атаки «Хизбаллы» на этот час не сообщается.

Напомним, что ранее один из министров кабмина Нетаньяху предложил «вбомбить Ливан в каменный век». Налицо продолжающийся «обмен любезностями» между враждующими соседями.
11 комментариев
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  1. BecmepH Звание
    BecmepH
    -7
    Сегодня, 06:42
    По словам Кассема, любая попытка Израиля навязать войну Ливану приведёт к тому, что «опустошён будет сам Израиль».

    Вот так надо с врагом разговаривать. А мы всё выражаем глубокую озабоченность и красные линии чертим "партнёрам"...
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +6
      Сегодня, 06:50
      Россия врага бьет вообще то, пока Ливан разговаривает. Или просто вам нужен любой повод для озвучивания методички про красные линии?
      1. BecmepH Звание
        BecmepH
        -5
        Сегодня, 06:54
        Цитата: Уарабей
        Россия врага бьет вообще то, пока Ливан разговаривает. Или просто вам нужен любой повод для озвучивания методички про красные линии?

        Внимательно прочитайте. Я не говорил, что мы бездействуем. Я говорю о том, что мы расшаркиваемся перед западом и стойко переносим все унижения, даже от шавок. А ведь слова тоже имеют силу - не только револьвер.
        1. Tzar Звание
          Tzar
          +3
          Сегодня, 07:03
          Цитата: BecmepH
          Внимательно прочитайте. Я не говорил, что мы бездействуем.

          Вот это читается именно как упрёк в бездействии:
          Цитата: BecmepH
          А мы всё выражаем глубокую озабоченность и красные линии чертим "партнёрам"...

          То есть вы восхищаетесь риторикой Ливана, и ставите её в пример РФ, мол
          Цитата: BecmepH
          мы расшаркиваемся перед западом и стойко переносим все унижения

          Только почему-то вас не смущает тот факт, что при такой риторике Израиль успешно убивает командиров Хезболлы и КСИР Ирана (у которого кстати в доктрине прописано уничтожение Израиля, его флаги на площадях регулярно сжигают и "красные знамёна мести" на флагштоках поднимают). То есть это ни разу не похоже на "красные линии"?)
          1. КЗаКВО32923 Звание
            КЗаКВО32923
            -1
            Сегодня, 08:25
            А вам не нравится уничтожение сионистов?
            1. Tzar Звание
              Tzar
              0
              Сегодня, 08:50
              Это вопрос дискуссионный, смотря какое уничтожение...
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 06:51
    Мы не стремимся к расширению конфликта с Израилем, но мы остаёмся готовыми к любой навязанной нам войне. Наши войска готовы к битве и не дадут Израилю добиться каких-то успехов.
    Справедливости ради это заявление можно считать еще наиболее миролюбивым в серии обмена обоюдными угрозами со стороны "Хезболлы" и Израиля.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      -1
      Сегодня, 06:57
      rotmistr60 hi, все эти заявления после событий в Палестине не внушают, где миллион добровольцев которые якобы записались на войну с Израилем? Где поддержка всех якобы союзников Палестины о которой заявляли в начале? Вот и получается что пока, еще раз повторюсь ПОКА, это только слова и грозные заявления.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:17
    — "Больше дела,меньше слов!" ...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 07:23
      Владимир Владимирович Воронцов hi, пока наоборот.
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 07:24
    Опять только грозят, все арабы только грозят страшными карами, а евреи их тупо утилизируют без всяких угроз, и плевать им кто и что говорит.