Замруководителя «Хизбаллы» в Ливане: Любая попытка Израиля навязать нам войну приведёт к опустошению самого Израиля

Мы не стремимся к расширению конфликта с Израилем, но мы остаёмся готовыми к любой навязанной нам войне. Наши войска готовы к битве и не дадут Израилю добиться каких-то успехов.

Появляется всё больше сообщений о том, что Израиль готов начать полномасштабную войсковую операцию против соседнего Ливана.Причиной такой операции в самом Израиле называют «необходимость нанесения поражения группировке «Хизбалла» на юге Ливана». В «Хизбалле» прокомментировали израильские угрозы в свой адрес.Высокопоставленный представитель этого движения Наим Кассем (заместитель главы «Хизбаллы» в Ливане) заявил следующее:По словам Кассема, любая попытка Израиля навязать войну Ливану приведёт к тому, что «опустошён будет сам Израиль».Тем временем израильская пресса пишет, что в ночь на 5 июня «Хизбалла» атаковала север страны, используя в том числе миномёты.По последним данным, удары наносились по израильским военнослужащим и военной технике. О потерях в ЦАХАЛ в результате атаки «Хизбаллы» на этот час не сообщается.Напомним, что ранее один из министров кабмина Нетаньяху предложил «вбомбить Ливан в каменный век». Налицо продолжающийся «обмен любезностями» между враждующими соседями.