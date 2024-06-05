Белый дом подтвердил позицию США по возможной отправке на Украину американских военных

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Белый дом подтвердил позицию США по возможной отправке на Украину американских военных

Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией, но отправлять на ее территорию американских солдат не будут ни в каком качестве. Об этом заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

Представитель администрации провел очередной брифинг для журналистов на «борту №1» президента США, следующего во Францию. Касательно Украины Салливан подтвердил планы по новым поставкам оружия, но полностью исключил отправку туда военнослужащих армии США. По его словам, украинцы и сами хорошо справляются с помощью поставляемого американского оружия.



Мы не планируем отправлять солдат, военных советников или инструкторов, чтобы обучать украинцев на Украине

— заявил советник Байдена, добавив, что из-за задержки с поставкой помощи по вине республиканцев украинская армия оказалась в «глубокой дыре», но теперь-то все непременно наладится. В Вашингтоне надеются, что ВСУ не только отразят наступление российской армии, но и сами перейдут к контрнаступательным действиям уже в ближайшей перспективе.

Вопрос отправки западных военных на помощь Киеву активно обсуждается как в США, так и в Европе после многочисленных заявлений Макрона. Масла в огонь подливают прибалтийские лимитрофы, готовые направить своих военных на Украину в любой момент, но в составе «сильной коалиции». Пока речь идет только об инструкторах, а там и до регулярных войск недалеко. В Москве уже предупредили, что не будут делать разницы между украинскими солдатами и теми же французами или военными других стран. Для ракеты все равны.
11 комментариев
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  1. BecmepH Звание
    BecmepH
    +1
    Сегодня, 06:39
    в «глубокой дыре»,

    Вот она ( ж..а) как у них называется...
  2. NightWolf1991 Звание
    NightWolf1991
    0
    Сегодня, 06:42
    Представитель администрации провел очередной брифинг для журналистов на «борту №1» президента США, следующего во Францию. Касательно Украины Салливан подтвердил планы по новым поставкам оружия, но полностью исключил отправку туда военнослужащих армии США. По его словам, украинцы и сами хорошо справляются с помощью поставляемого американского оружия.

    А ну да, ну да, так и будет. Да, да, да.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:43
    «Салливан подтвердил планы по новым поставкам оружия, но полностью исключил отправку туда военнослужащих армии США» —

    — Разве что в "отпуск" ...
    1. Hagen Звание
      Hagen
      0
      Сегодня, 07:41
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Разве что в "отпуск" ...

      Нет, только уволенных. Солдат в отпуске, все равно солдат. Смерть солдата болезненна для государства США. А перед выборами и подавно. Да и Украина не на столько больной вопрос для США...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 06:45
    На западных ресурсах ,ВСУ уже "наступает" в харьковской области.Используется только сводки ВСУ и "наши телеграм- каналы" ( кто хочет тот найдёт.Салливан сказал это для американского избирателя - не более.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 07:11
      Билеты еще на свой парад на Красной Площади какелы не продают ? wassat
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 06:46
    Мы не планируем отправлять солдат, военных советников или инструкторов, чтобы обучать украинцев на Украине
    Потому, что они там как минимум с 2014 года. Сплошное словоблудие рассчитанное на западного обывателя с целью попытаться в очередной раз показать какие американцы белые и пушистые.
  6. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    0
    Сегодня, 06:48
    Как всегда ---- на словах белые и пушистые, на деле всё наоборот.
    полностью исключил

    Только помощь демократии wassat
  7. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    0
    Сегодня, 06:50
    Что значит отправка ? Это объявление войны со всеми вытекающими последствиями. Они что с нами в бирюльки играют ?
    1. Колобочек Звание
      Колобочек
      +2
      Сегодня, 07:07
      Это мы с ними играем в бирюльки. А они с нами воюют
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:04
    Сегодня Путин В.В обратится к форуму ПМЭФ .Будет обращение к Западу в стиле " лайт",в ядерной войне победителей не будет- даже в США.С Европой- да чёрт с ней.