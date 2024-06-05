Белый дом подтвердил позицию США по возможной отправке на Украину американских военных
Соединенные Штаты продолжат поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией, но отправлять на ее территорию американских солдат не будут ни в каком качестве. Об этом заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.
Представитель администрации провел очередной брифинг для журналистов на «борту №1» президента США, следующего во Францию. Касательно Украины Салливан подтвердил планы по новым поставкам оружия, но полностью исключил отправку туда военнослужащих армии США. По его словам, украинцы и сами хорошо справляются с помощью поставляемого американского оружия.
— заявил советник Байдена, добавив, что из-за задержки с поставкой помощи по вине республиканцев украинская армия оказалась в «глубокой дыре», но теперь-то все непременно наладится. В Вашингтоне надеются, что ВСУ не только отразят наступление российской армии, но и сами перейдут к контрнаступательным действиям уже в ближайшей перспективе.
Вопрос отправки западных военных на помощь Киеву активно обсуждается как в США, так и в Европе после многочисленных заявлений Макрона. Масла в огонь подливают прибалтийские лимитрофы, готовые направить своих военных на Украину в любой момент, но в составе «сильной коалиции». Пока речь идет только об инструкторах, а там и до регулярных войск недалеко. В Москве уже предупредили, что не будут делать разницы между украинскими солдатами и теми же французами или военными других стран. Для ракеты все равны.
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