Посольство США в Киеве заявило, что теперь на Украине имеют право мобилизовать и американских граждан при наличии второго - украинского - гражданства

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Посольство США в Киеве заявило, что теперь на Украине имеют право мобилизовать и американских граждан при наличии второго - украинского - гражданства

Слова Виктора Орбана о том, что проживающих на Украине граждан Венгрии мобилизуют, отправляя на передовую, находят своё продолжение в комментариях официальных лиц других стран. Изначально утверждалось, что мобилизуют на Украине исключительно граждан Украины, не обладающих гражданством другого государства. Однако, во-первых, на деле это не работало – имеется множество подтверждённых фактов того, что под мобилизацию на Украину попадали и лица с двойным гражданством, во-вторых, теперь этот формат решили узаконить.

Посольство США на Украине опубликовало информацию-предупреждение для всех своих граждан, обладающих вторым – украинским – гражданством. В заявлении посольства говорится, что «не рекомендуется посещать Украину американским гражданам, имеющим и украинский гражданский паспорт».

Сообщается о том, что с 1 июня на Украине законодательно перестало действовать исключение в плане мобилизации всех тех граждан страны, которые длительно время проживали за рубежом и имеют второй паспорт.

Из сообщения:

Американо-украинские граждане, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, теперь на Украине не могут пользоваться таким исключением. Для них выезд из страны с 1 июня закрыт.

Далее американская дипломатия пытается оправдаться перед своими «украинскими» гражданами:

Мы ограничены в возможностях влияния на украинское законодательство, включая законодательство, регламентирующее действие военного положения и проведение мобилизации на Украине.

После этого следует директива, «попахивающая» директивами Третьего рейха на оккупированных территориях:

Если вы находитесь на территории Украины и не можете покинуть страну, подчиняйтесь распоряжениям украинских властей.

Таким образом, власти США сами же развеяли ещё один миф о себе – о «привилегиях в мире» обладателей американского паспорта. Вашингтон фактически заявляет, что он не против мобилизации граждан США (со вторым украинским гражданством) в ряды ВСУ и не против их гибели на фронте.
27 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 06:47
    Посольство США в Киеве заявило, что теперь на Украине имеют право мобилизовать и американских граждан при наличии второго - украинского гражданства

    Не свезло. Такие какелы наверно срочно помчатся строчить отказы от украинского гражданства. laughing
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 06:50
      Цитата: Nexcom
      Не свезло. Такие какелы наверно срочно помчатся строчить отказы от украинского гражданства.

      Формулировка не правильная! Не американских граждан имеющих украинский паспорт, а охлов имеющих паспорт американский!
    2. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 07:12
      Украинское гражданство как проклятие. am
      Что-то вспомнилась депутат Рады Безмозглая, которая предлагала лишать ухилянтов гражданства Украины. lol laughing
    3. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 07:28
      Выход из украинского гражданства не возможен, согласно Конституции Украины.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 07:29
        Выход из украинского гражданства не возможен, согласно Конституции Украины

        То есть какел - это навечно. Ясненько.
        1. Иезекиль 25-17 Звание
          Иезекиль 25-17
          0
          Сегодня, 07:30
          Вы правы: как сказано в одной комедии: "...Если человек идиот, то это надолго..." P S. В.О. , это не оскорбление; цитата.
    4. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 08:38
      Цитата: Nexcom
      Не свезло. Такие какелы наверно срочно помчатся строчить отказы от украинского гражданства.

      "Поздно пить боржоми", какела свое гражданство не отменят для американцев. А выезд уже из Украины для них закрыт.
    5. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 08:42
      Это для наемников и солдат американских сделано, щас им гражданство раздадут и призовут в армию
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 06:53
    Даю вредный совет ,американец с американским гражданством находящийся на Украине ,после посещения ТЦК - будет 100 % украинец ,отделяют так - что он подпишет все бумаги о втором гражданстве украинском.С ЛБС спроса нет.Граждан ЕС тоже касается.И пусть потом заявляют ,что ролики о ТЦК снимаются на Мосфильме.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +4
      Сегодня, 06:58
      Может всему амерскому посольству в Кыюве выдать украинские паспорта и отправить оптом на ЛБС ? laughing
      Андрей hi
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 06:59
        Дмитрий ,мысль конечно интересная и реализуемая. hi
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 07:05
          Даже если воювати не можут - хоть окопы какелам будут копать, какая-никакая польза им будет. До первого прилёта....
          1. Бородач Звание
            Бородач
            0
            Сегодня, 07:16
            Как это воювати не может? recourse
            Отправить в атаку по минным полям с саперными лопатками, и сзади пулемётом строчить. am laughing
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 07:17
              Ну я имел ввиду что амеры посольские неподготовленные. А так то да - под пулемётом то они резво в атаку побегут. Сдаваться нашим. lol
          2. Egeny Звание
            Egeny
            0
            Сегодня, 07:18
            ..ну что Вы о грустном, посольство разбежится, а "великим" украм ещё предстоит копать новое море где-нибудь в степи, поскольку Одессу, ...я всё ещё надеюсь, освободят.
      2. Pharmacist Звание
        Pharmacist
        0
        Сегодня, 07:13
        Правильно так: все мужчины призывного возраста, находящиеся на украине, автоматически получают гражданство и отправляются на фронт. Хоть американец, хоть японец, хоть сомалийский пират. Ибо нефиг тут. laughing
      3. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 07:13
        А ещё можно похватать западных журналистов, и отправить их на мясные штурмы в Часов Яр и Волчанск. am
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 06:53
    «Теперь на Украине имеют право мобилизовать и американских граждан при наличии второго - украинского - гражданства» —

    — По этой схеме можно американскому подразделению выдать украинские паспорта и "мобилизовать" ...
    (А США своих военнослужащих на территорию Украины не вводили)
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 08:06
      Возможно как раз для этого всё и затеяли.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 06:57
    перестало действовать исключение в плане мобилизации всех тех граждан страны, которые длительно время проживали за рубежом и имеют второй паспорт
    При этом дали отсрочки пока на 6 месяцев тем кто работает в американских фирмах на территории украины включая и "офисный планктон". Реакция Вашингтона тоже понятна - вроде, как из "гуманных побуждений" предупредили о возможной опасности быть мобилизованным и в то же время "кто не спрятался я не виноват".
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 06:58
    И что теперь?.. Они всей толпой попрутся в Шереметьево?..
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 08:30
      а кто их туда выпустит? теперь никто не покинет территория уа
  6. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 07:08
    имеют право мобилизовать и американских граждан при наличии второго - украинского - гражданства

    А почему такая дискриминация! Украинские ТЦК должны иметь право хватать ВСЕХ граждан США, ну а тех, которые не смогут откупиться, отправлять на фронт под Харьков, Запорожье и далее везде. wassat
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 07:09
      ТЦКашники ж озолотятся на откупах....
      1. Дилетант Звание
        Дилетант
        0
        Сегодня, 07:12
        Таки да, шо бы нет!

        drinks
        p.s. Тут выскочило что-то про короткий текст, но не копируется.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 07:34
    теперь на Украине имеют право мобилизовать и американских граждан при наличии второго - украинского - гражданства
    А тож такие хитрые между струйками хотели проскочить... фиг им, по всему фэйсу!
    Такие кадры в полосатии не нужны!
  8. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 08:03
    Мы ограничены в возможностях влияния на украинское законодательство.
    Только мне одному сейчас смешно?