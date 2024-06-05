Американо-украинские граждане, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, теперь на Украине не могут пользоваться таким исключением. Для них выезд из страны с 1 июня закрыт.

Мы ограничены в возможностях влияния на украинское законодательство, включая законодательство, регламентирующее действие военного положения и проведение мобилизации на Украине.

Если вы находитесь на территории Украины и не можете покинуть страну, подчиняйтесь распоряжениям украинских властей.

Слова Виктора Орбана о том, что проживающих на Украине граждан Венгрии мобилизуют, отправляя на передовую, находят своё продолжение в комментариях официальных лиц других стран. Изначально утверждалось, что мобилизуют на Украине исключительно граждан Украины, не обладающих гражданством другого государства. Однако, во-первых, на деле это не работало – имеется множество подтверждённых фактов того, что под мобилизацию на Украину попадали и лица с двойным гражданством, во-вторых, теперь этот формат решили узаконить.Посольство США на Украине опубликовало информацию-предупреждение для всех своих граждан, обладающих вторым – украинским – гражданством. В заявлении посольства говорится, что «не рекомендуется посещать Украину американским гражданам, имеющим и украинский гражданский паспорт».Сообщается о том, что с 1 июня на Украине законодательно перестало действовать исключение в плане мобилизации всех тех граждан страны, которые длительно время проживали за рубежом и имеют второй паспорт.Из сообщения:Далее американская дипломатия пытается оправдаться перед своими «украинскими» гражданами:После этого следует директива, «попахивающая» директивами Третьего рейха на оккупированных территориях:Таким образом, власти США сами же развеяли ещё один миф о себе – о «привилегиях в мире» обладателей американского паспорта. Вашингтон фактически заявляет, что он не против мобилизации граждан США (со вторым украинским гражданством) в ряды ВСУ и не против их гибели на фронте.