Источник: В Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге примут участие две атомные субмарины Северного флота
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На Главном военно-морском параде, который традиционно пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, будут представлены 28 надводных кораблей и подводных лодок из состава Балтийского и Северного флотов. Об этом рассказал информированный источник.
По предварительным данным, к параду планируется привлечь 21 надводный корабль и 7 субмарин, включая атомные, прибывшие с Севера. Вообще же Северный флот будут представлять три надводных корабля и три подводных, включая два атомохода. На Кронштадтском рейде в статике можно будет увидеть АПЛ К-561 «Казань» проекта 885М «Ясень-М» и Б-448 «Тамбов» проекта 671РТМК "Щука", парадным строем по рейду пройдут дизель-электрическая подлодка Б-586 «Кронштадт», большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» и БДК «Иван Грен». Впервые в параде примет участие боевой ледокол проекта 23550 «Иван Папанин», проходящий испытания, его можно будет увидеть в устье Невы в статике.
На предстоящем 28 июля ГВМП от Северного флота примут участие шесть боевых единиц — три надводных корабля и три подлодки.
Всего же к параду будут привлечены 7 субмарин и 21 надводный корабль: 8 МРК, 2 БДК, 2 малых противолодочных корабля, 3 корвета, 2 морских тральщика и учебный корабль, сторожевой корабль Погрануправления ФСБ «Сочи», а также парусные суда «Крузенштерн», «Мир» и барк «Седов».
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