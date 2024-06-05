Источник: В Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге примут участие две атомные субмарины Северного флота

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Источник: В Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге примут участие две атомные субмарины Северного флота

На Главном военно-морском параде, который традиционно пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, будут представлены 28 надводных кораблей и подводных лодок из состава Балтийского и Северного флотов. Об этом рассказал информированный источник.

По предварительным данным, к параду планируется привлечь 21 надводный корабль и 7 субмарин, включая атомные, прибывшие с Севера. Вообще же Северный флот будут представлять три надводных корабля и три подводных, включая два атомохода. На Кронштадтском рейде в статике можно будет увидеть АПЛ К-561 «Казань» проекта 885М «Ясень-М» и Б-448 «Тамбов» проекта 671РТМК "Щука", парадным строем по рейду пройдут дизель-электрическая подлодка Б-586 «Кронштадт», большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» и БДК «Иван Грен». Впервые в параде примет участие боевой ледокол проекта 23550 «Иван Папанин», проходящий испытания, его можно будет увидеть в устье Невы в статике.



На предстоящем 28 июля ГВМП от Северного флота примут участие шесть боевых единиц — три надводных корабля и три подлодки.

- приводит ТАСС слова источника.

Всего же к параду будут привлечены 7 субмарин и 21 надводный корабль: 8 МРК, 2 БДК, 2 малых противолодочных корабля, 3 корвета, 2 морских тральщика и учебный корабль, сторожевой корабль Погрануправления ФСБ «Сочи», а также парусные суда «Крузенштерн», «Мир» и барк «Седов».
20 комментариев
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  1. 955535 Звание
    955535
    +13
    Сегодня, 07:16
    Мне одному кажется, что не до парадов сейчас?
    1. Комментарий был удален.
    2. bugagich Звание
      bugagich
      +4
      Сегодня, 07:29
      Бывало и покруче - 07.11.1941, например.
      1. Stas157 Звание
        Stas157
        +1
        Сегодня, 08:13
        Цитата: bugagich
        Бывало и покруче - 07.11.1941, например.

        А корабли с парада в бой пойдут? Ну как участники парада в сорок первом?
      2. dauria Звание
        dauria
        +2
        Сегодня, 08:24
        07.11.1941, например.

        Сравнили...Сколотили части и через Красную площадь на фронт . Так сказать проездом . Такой парад и нужен , и важен. И для бойцов , и для народа .А не снижали боеготовность армии , выдергивая части на бесчисленные тренировки . А сейчас публика посмотрит "Модный приговор " , посмотрит на кораблики и гулять и развлекаться по барам и кафешкам. Участники парада наконец-то вздохнут спокойно и скажут " Фу , отвязались наконец-то "
    3. Rom8681 Звание
      Rom8681
      0
      Сегодня, 07:34
      Почему,одному вам.
      Всем
    4. U-58 Звание
      U-58
      +3
      Сегодня, 07:39
      Сейчас не до парадов. Но две атомарины пройдут мимо Европы на пути в Питер.
      Неплохая такая демонстрация силы, если что...
      1. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        +3
        Сегодня, 07:47
        а если посмотреть на это со стороны, что 2 АПЛ сняты с БД и уязвимы в период всего этого периода- не по другому ли ситуация начинает выглядеть? +кому демонстрация силы? ктоо в штабах НАТО не знал, что они у нас есть?
        1. U-58 Звание
          U-58
          +2
          Сегодня, 08:06
          А кто это, стесняюсь спросить, решил, что лодки сняты с БД?
          Более того, после парада им из Питера проще уйти на боевое патрулирование к известно каким берегам.
      2. 955535 Звание
        955535
        0
        Сегодня, 08:49
        Мне, как офицеру-подводнику, такая демонстрация кажется глупостью. ПЛ развертывались всегда скрытно. Про возможные действия в проливной зоне и мелководной Балтике вообще речи нет. А по пути следования враги спокойно могут снимать физполя с "Казани", древний РТМ им не интересен.
    5. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 08:30
      Вроде часть парадных адмиралов отправили в отставку, а остальные никак не угомоняться. am
      Лучше боевой подготовкой занимались. negative
  2. mikh-korsakov Звание
    mikh-korsakov
    0
    Сегодня, 07:45
    Мне одному, кажется, что немалые средства, потраченные на организацию парада можно было бы потратить с пользой для СВО? А так, на потеху НАТО ии туристов две АПЛ будут протаскивать через узкости Зунда, все для того, чтобы Его Величество на легком катере прибыл на рейд и поздравил моряков, одетых в недешевое белое, а те ответили Гав гав гав. Подхалимаж - неизлечимая болезнь. Но и Его Величество мог бы сообразить, видимо, ему нравится часик поиграть в адмирала. Самое смешное, что АПЛ простой публике не видно даже из Кронштадта
  3. avia12005 Звание
    avia12005
    -2
    Сегодня, 07:49
    Стремление делать вид, что всё в полном ажуре, приобретает характер какой-то удивительной традиции.
  4. Dozorny severa Звание
    Dozorny severa
    0
    Сегодня, 07:53
    Цитата: 955535
    Мне одному кажется, что не до парадов сейчас?

    Нет,- еще твоим коллегам из ЦИПСО.
    1. 955535 Звание
      955535
      +1
      Сегодня, 08:44
      Проще придумать ципсо, чем включить мозги.
  5. kos 75 Звание
    kos 75
    0
    Сегодня, 07:53
    Не лучшая идея гонять АПЛ по Балтике, тем более в такие времена
  6. Fisher Звание
    Fisher
    -1
    Сегодня, 07:59
    Дело Шойгу растёт и процветает
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 08:45
      Цитата: Fisher
      Дело Шойгу растёт и процветает

      Шойгу , как бы по деликатней сказать ... А , вот .. Аж , кушать не могу так противен .. Ну , Вы поняли . По военно -морскому параду в Санкт Петербурге . Проводить надо . Почему . Потому , что страна должна понимать , что есть чем воевать . Воевать не с бандерьём .
  7. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 08:26
    Самым лучшим парадом сегодня был бы проход изделия "Посейдон" (если такой, конечно, есть в Природе) где-нибудь в Северной море (у нас же есть Северный флот?! - имеем право!)... между н.п. Лондон и н.п. Антверпен.
    И обязательно с показательными стрельбами!
    Ну, чтобы брызги!.. в рожи восхищенной публике...
  8. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 08:29
    не время для показушных мероприятий
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:30
    Северный флот проверит скандинавов на вшивость и заодно проливы.Ледокол Илья Муромец на днях просквозил через проливы,скорее всего на гарантийку.Балтика натовская лужа?Давно не находили предмет похожий на якорь? bully