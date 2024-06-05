«Российские предложения отвергнуты»: Колумбия ищет компанию из США для обслуживания вертолётов Ми-17

Эти альтернативы были категорически отвергнуты Минобороны, которое также попросило российское диппредставительство в стране не делать заявлений, не соответствующих действительности.

В период с 1996 по 2009 год Минобороны Колумбии приобрело в общей сложности 26 вертолётов Ми-17. На данный момент на балансе числятся 19 машин, из которых 8 находятся в рабочем состоянии, 9 бортов в процессе консервации, два других ждут запчастей для восстановления боеготовности.Выступая перед парламентариями, глава военного ведомства Иван Веласкес заявил, что страна ведет переговоры с компаниями, базирующимися в США и Мексике, чтобы договориться с ними о техническом обслуживании Ми-17-1В, Ми-17МД, Ми-17-В5. По его словам, не представляется возможным работать с российской компанией National Aviation Service Company SA (NASC), заблокированной в 2023 году SWIFT и включенной Вашингтоном в санкционный список.Как пояснил министр, в период с 2021 по 2022 год с NASC было подписано два контракта: первый выполнен и завершен в сентябре 2022 года, но реализация второго застопорилась на нулевой отметке из-за санкций.Как указывается в издании Infodefensa, столкнувшись с этой ситуацией, «Рособоронэкспорт» предложил правительству Колумбии произвести формальную замену подрядчика (поменяв только название компании) или изменить предмет контракта, чтобы избежать международного контроля:При этом Колумбия не хочет расставаться с парком Ми-17, так как стоимость их эксплуатации значительно меньше, чем у западных аналогов, например, если сравнивать с американским вертолетом UH-60A/L.Как отмечается, в США и Мексике имеется значительное количество бортов семейства Ми-8/17, которые используются не только вооруженными силами, но также гражданскими государственными и коммерческими операторами. Поэтому принято решение искать подрядчика в этих странах.