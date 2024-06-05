«Российские предложения отвергнуты»: Колумбия ищет компанию из США для обслуживания вертолётов Ми-17

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«Российские предложения отвергнуты»: Колумбия ищет компанию из США для обслуживания вертолётов Ми-17

В период с 1996 по 2009 год Минобороны Колумбии приобрело в общей сложности 26 вертолётов Ми-17. На данный момент на балансе числятся 19 машин, из которых 8 находятся в рабочем состоянии, 9 бортов в процессе консервации, два других ждут запчастей для восстановления боеготовности.

Выступая перед парламентариями, глава военного ведомства Иван Веласкес заявил, что страна ведет переговоры с компаниями, базирующимися в США и Мексике, чтобы договориться с ними о техническом обслуживании Ми-17-1В, Ми-17МД, Ми-17-В5. По его словам, не представляется возможным работать с российской компанией National Aviation Service Company SA (NASC), заблокированной в 2023 году SWIFT и включенной Вашингтоном в санкционный список.



Как пояснил министр, в период с 2021 по 2022 год с NASC было подписано два контракта: первый выполнен и завершен в сентябре 2022 года, но реализация второго застопорилась на нулевой отметке из-за санкций.

Как указывается в издании Infodefensa, столкнувшись с этой ситуацией, «Рособоронэкспорт» предложил правительству Колумбии произвести формальную замену подрядчика (поменяв только название компании) или изменить предмет контракта, чтобы избежать международного контроля:

Эти альтернативы были категорически отвергнуты Минобороны, которое также попросило российское диппредставительство в стране не делать заявлений, не соответствующих действительности.


При этом Колумбия не хочет расставаться с парком Ми-17, так как стоимость их эксплуатации значительно меньше, чем у западных аналогов, например, если сравнивать с американским вертолетом UH-60A/L.

Как отмечается, в США и Мексике имеется значительное количество бортов семейства Ми-8/17, которые используются не только вооруженными силами, но также гражданскими государственными и коммерческими операторами. Поэтому принято решение искать подрядчика в этих странах.
15 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 07:31
    От канявые колумбийцы то......
    А запчасти они где возьмут? Раз под санкциями производитель и обслуживающая организация.
    Через третьи страны? По тройной цене? Наверно можно им и в пять раз ввернуть цену - не обеднеют.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 08:47
      Nexcom
      А запчасти они где возьмут?

      Запчастей не будет, а вертолеты через цепочку посредников могут оказаться у xoxлов.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 07:36
    Очевидное... полосатики да и прочие гады, гадят везде, где могут.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +5
    Сегодня, 07:39
    Российская сторона предложила вариант обхода санкций, но колумбийская оказалась "принципиальной" (испугались реакции Сша) и
    Эти альтернативы были категорически отвергнуты Минобороны...
    Ну, что же имеют полное право и теперь пусть ищут нового подрядчика, который возможно возьмет на себя ответственность за качество ремонта.
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +5
      Сегодня, 07:52
      Только пусть потом не хаят наши вертолёты, который по факту личшие в мире!
      1. rotmistr60 Звание
        rotmistr60
        +1
        Сегодня, 07:58
        Только пусть потом не хаят наши вертолёты
        hi Так я это и имел ввиду говоря про качество ремонта.
  4. Керенский Звание
    Керенский
    +3
    Сегодня, 07:47
    стоимость их эксплуатации значительно меньше, чем у западных аналогов,

    Ну так сейчас им стоимость подправят..
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      +3
      Сегодня, 07:57
      Точно. И будет стоимость их эксплуатации больше, чем у западных аналогов laughing
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 08:00
        А раз так то "добрые" амеры тут же подсуетятся и впулят им свою технику. И колумбийцы купят - бо выбора у них не будет.
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          +1
          Сегодня, 08:12
          Отсюда вывод - что колумбийский Ванька рассчитывает сесть на откаты при закупке вертолетов из США, для которой он старается сделать невыгодным обслуживание и эксплуатацию российских вертолетов, отказываясь от услуг российских компаний. К. Коррупция. М. Махровая laughing
  5. Фразах Звание
    Фразах
    +2
    Сегодня, 08:05
    Крупняк типа Бразилии может позволить качать права, а колумбасы нет. Американской прибалтике слова не давали, будут теперь вертолеты на коленке чинить с помощью известных мексиканских специалистов.
  6. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 08:08
    Да никакие штаты их не восстановят. Нравятся вертолёты - обращайтесь к нам. Вам даже санкции дешевле обойдутся, чем вертолёты сша
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -2
    Сегодня, 08:10
    Вот так работает «честная» американская конкуренция.
    Захочешь работать с Россией - готовься познакомиться с американскими миротворцами. Какая ВТО, какие соглашения и договоры.
    * * *
    Кремлёвские господа! Продолжайте гнуться перед гегемонами, мы ценим ваше долготерпение и привязанность к креслам руководителей. Жаль, что ничего сделать вы не можете...
    Можно было бы предложить, только для этого нужно иметь кое-какие сведения, но и от них толку не будет, - вы же всё придумываете сами...Только расхлёбывать вами заваренную кашу приходится простому люду.
    * * *
    Рано я давеча обрадовался - предположил, что сбили «Ястреба». Вам в лицо будут плевать и ноги о вас вытрут, а вы пальцем не шевельнёте.
  8. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    Сегодня, 08:20
    После того, как колумбийцы толпами валят в окопы ВСУ... индейская народная изба вам, а не запчасти!
  9. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 08:21
    Россия далеко, а Штаты под самым боком. Понятно у кого будет пресс поболее