Ростех прокомментировал дальность стрельбы новейшей колёсной САУ 2С43 «Мальва»

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Ростех прокомментировал дальность стрельбы новейшей колёсной САУ 2С43 «Мальва»

Максимальная дальность стрельбы новейшей колесной самоходной артиллерийской установки 2С43 «Мальва» превышает заявленные характеристики. Такая информация появилась в официальном ТГ-канале «Ростеха».

В госкорпорации прокомментировали появившиеся в Сети кадры работы САУ «Мальва» в зоне СВО на Харьковском направлении. В описании к видео говорится, что дальность стрельбы новой САУ составляет более 24 км, но имеется приписка, что не всё «так однозначно». Скорей всего, это отсылка к заявлению замглавы «Ростеха» Артякова о том, что дальность «Мальвы» будет значительно повышена с учетом опыта спецоперации, работы в этом направлении уже начались и идут очень активно.



Дальность стрельбы: > 24 километров. Вы же не подумали, что всё так однозначно?

— сообщает «Ростех».

Новейшую САУ совсем недавно засекли на Харьковском направлении, где она своим огнем поддерживала наступление подразделений группировки войск «Север». Вообще же «Мальва» появилась в зоне СВО еще в прошлом году, поступив в войска в рамках опытно-боевой эксплуатации. Установка в ходе боевых действий подтвердила свои характеристики и показала высокую эффективность. Контракт на поставки самоходной установки в войска был подписан в августе прошлого года.

САУ 2С43 «Мальва» разработана ЦНИИ «Буревестник» в рамках ОКР «Набросок». Известно, что в качестве огневого компонента на САО «Мальва» используется 152-мм пушка 2А64, используемая в САУ «Мста-С». Возимый боекомплект гаубицы составляет 30 выстрелов, масса комплекса составляет 32 тонны. В качестве шасси «Мальвы» выступает вездеход БАЗ-6010-027 с колесной формулой 8х8 производства Брянского автомобильного завода.
26 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 07:25
    Это очень хорошо если >24 км стреляет. Весь вопрос насколько хорошо....
    вот если бы километров так на 60-70.... Было бы замечательно.
    1. kebeskin Звание
      kebeskin
      +3
      Сегодня, 07:34
      В военной приемке на звезде упоминалось, что дальность стрельбы САУ «Мальва» будет повышена, чтобы противостоять западным орудиям. ... 45 км.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 07:36
        45 это конечно лучше чем 24.... но всё-равно, маловато. хотя бы 55-60 бы....
        1. Nikolaevich I Звание
          Nikolaevich I
          +3
          Сегодня, 07:43
          Цитата: Nexcom
          45 это конечно лучше чем 24.... но всё-равно, маловато. хотя бы 55-60 бы

          Что-то вы "раздухарились" ! stop Почём нонче таблетки от жадности ? what
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +2
            Сегодня, 07:58
            Чой то жадность то у меня? Я ж не для себя лично - для общего дела, для наших ребят. Чтоб лупила так лупила. Ну хотя бы 55 км.... feel
            1. Nikolaevich I Звание
              Nikolaevich I
              +3
              Сегодня, 08:05
              Цитата: Nexcom
              Я ж не для себя лично - для общего дела

              Ну ежели для общего...то ладно ! 55 км ...договорились ! yes
              1. carpenter Звание
                carpenter
                0
                Сегодня, 08:32
                Цитата: Nikolaevich I
                Ну ежели для общего...то ладно ! 55 км ...договорились !


                Кока такой дальности не достигнем, говорить о контрбатарейной борьбе сложно.
        2. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          +1
          Сегодня, 08:23
          хотя бы 55-60 бы
          Это почти что стандарт для подобных девайсов
        3. УАЗ 452 Звание
          УАЗ 452
          0
          Сегодня, 08:30
          Для существенного повышения дальности стрельбы, совершенствовать нужно не столько орудие, сколько боеприпасы. А про само САО более интересно чем дальность было бы узнать время готовности к открытию огня после выхода на позицию, а особенно - через сколько минут после совершения огневого налёта оно может позицию покинуть. От этого в первую очередь сейчас зависит выживание орудия и его расчёта.
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +5
      Сегодня, 07:38
      Ну это смотря каким снарядом стрелять.Тот же Caеsar Эскалибуром стреляет до 42 км. Обычным снарядом не более 30 км.Мальва стреляет снарядом Краснополь -Д на 43 км.Так что по дальности поражения у Cаеsar и Мальвы паритет.
      1. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        -5
        Сегодня, 07:44
        Цитата: OrangeBigg
        Ну это смотря каким снарядом стрелять.Тот же Caesar Эскалибуром стреляет до 42 км. Обычным снарядом не более 30 км.Мальва стреляет снарядом Краснополь -Д на 43 км.

        все это хорошо, кроме того, что Эскалибур на фронте, в отличие от Краснополя-Д, да и собственно Мальва там 1, в отличии от Цезарей.. сравнивать правильнее - воюющие разработки, а не проходящие испытания..
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +4
          Сегодня, 07:49
          Американцы вывозят с фронта Эскалибур из-за падения его эффективности от воздействия РЭБ.

          . МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. США начали вывозить управляемые снаряды M982 Excalibur с Украины, причиной тому могло стать успешное применение российской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против них. Об этом сообщил польский портал Interia.

          По его данным, используемые войсками РФ комплексы РЭБ "Поле-21" и Р-330Ж "Житель" эффективно подавляют сигнал GPS на установленном на Excalibur навигационном оборудовании. В результате этого, по оценкам ВСУ, точность поражения целей американскими снарядами упала до 6%.


          https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/20962761

          . Тем не менее тогда характеристики модернизированной версии "Краснополя" также не сообщались, сославшись на соображение безопасности.

          Однако ранее прошла информация, что в серию были запущены новейшая артиллерийская самоходка «Коалиция-СВ» и колесная САО «Мальва».

          Согласно ранее заявленным характеристикам, оба этих самоходных артиллерийских орудия способны гарантировано поражать цели новым высокоточным дальнобойным боеприпасом «Краснополь-ДМ» на дальности, как минимум до 70 км. А в случае с САУ «Коалиция-СВ», получившего новое 152-мм орудие 2А88 - вообще до 80 км.


          https://dzen.ru/a/ZUt1Ix2knlzU8HMm

          . собственно Мальва там 1, в отличии от Цезарей..


          Плохо считали раз у вас на фронте только одна САО Мальва,хотя начато её серийное производство.
          1. советник 2 уровня Звание
            советник 2 уровня
            -1
            Сегодня, 07:52
            да я в курсе и про Коалицию-СВ и Краснополь - Д, что у них по идее хорошие характеристики.. на фронте их просто нет.. и как следствие, на сегодня, толку от них- тоже нет..
    3. U-58 Звание
      U-58
      0
      Сегодня, 08:12
      Поскольку не артиллерист от слова совсем, не понимаю, какова точность попадания на дистанции стрельбы в 24 км?
    4. strannik1985 Звание
      strannik1985
      0
      Сегодня, 08:18
      Каким снарядом и зачем?
  2. Hagen Звание
    Hagen
    +1
    Сегодня, 07:35
    Известно, что в качестве огневого компонента на САО «Мальва» используется 152-мм пушка 2А64

    А могли бы использовать и 2А88. Глядя на Мальву, оно просто напрашивалось по габаритам шасси. Что помешало? С "88" была бы установка совсем иных, более высоких, боевых возможностей.
    1. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      +2
      Сегодня, 07:54
      Цитата: Hagen
      А могли бы использовать и 2А88. Глядя на Мальву...

      Если на "Мальву" установить 2А88,то она будет называться "Коалиция-СВ-КШ" ! yes
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 08:26
        Если на "Мальву" установить 2А88,то она будет называться "Коалиция-СВ-КШ"
        Чтобы быть "Коалицией", ей потребуются гусеницы wink
        1. Nikolaevich I Звание
          Nikolaevich I
          0
          Сегодня, 08:43
          Цитата: Голландец Михель
          Чтобы быть "Коалицией", ей потребуются гусеницы

          Уточняю ! "Коалицией-СВ" ! Я же сказал про "Коалицию -СВ-КШ" !
      2. Hagen Звание
        Hagen
        0
        Сегодня, 08:30
        Цитата: Nikolaevich I
        Если на "Мальву" установить 2А88,то она будет называться "Коалиция-СВ-КШ" !

        Не совсем. Мальва с "88" останется Мальвой, только с орудием в 52 калибра против 47. Наличие или отсутствие башни это большая разница.
      3. УАЗ 452 Звание
        УАЗ 452
        0
        Сегодня, 08:37
        А какой у этой "Коалиции" смысл в бронированной башне, если кабина тягача не бронирована? Это всё равно что танк, в котором мехвод сидит за пределами брони.
  3. os9165 Звание
    os9165
    -2
    Сегодня, 07:39
    Бла-бла-бла. Важны только дела, их не озвучили - их нет. Видно даже слепому..
    1. andrey682006 Звание
      andrey682006
      +2
      Сегодня, 07:54
      А теперь примените собственную логику к вашему же тексту...
      Болтун.
      Кто же вам про реальные ТТХ и результаты тут напишет? Вам намекнули, но вы тонкий намёк не поняли...
      lol
  4. AdAstra Звание
    AdAstra
    -1
    Сегодня, 07:49
    Так это ж мало и очень request """"
  5. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 08:00
    Ростех прокомментировал дальность стрельбы новейшей колёсной САУ 2С43 «Мальва»

    Собственно, ничего сверхнового «Ростех» представить не может. Что касается колёсного варианта, то главным его преимуществом должны стать: маневренность, сокращение времени на развёртывание-свёртывание, компьютерный расчёт и наведение на цель и нормальные условия для расчёта (перемещение и кратковременная остановка (стоянка).
    Что касается дальности стрельбы, то 40-45 км ей хватит за глаза.
    Там в чулане «Коалиция» пылится.
    * * *
    Лучший отзыв будет от расчёта установки.
  6. Копчёный Звание
    Копчёный
    0
    Сегодня, 08:03
    Ну подождать немного и станет понятно как она в современных условиях, когда может прилететь в ответ, что то типа GLSDB.