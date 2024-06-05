Обосновался над Чёрным морем: в ночные часы БПЛА Global Hawk ВВС США сделал как минимум шесть «восьмёрок» к югу от Ялты

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Обосновался над Чёрным морем: в ночные часы БПЛА Global Hawk ВВС США сделал как минимум шесть «восьмёрок» к югу от Ялты

Американский беспилотник-разведчик буквально обосновался в воздушном пространстве над Чёрным морем. Причём свой полёт он выполняет, периодически отключая средства идентификации, что создаёт явную опасность для гражданских авиаперелётов в регионе.

В ночные часы RQ-4B Global Hawk сделал как минимум 6 «восьмёрок» (форма траектории) над южной частью Чёрного море на оси Синоп – Ялта - к югу от крымского курорта. Перед этим и после этого он несколько раз отключал транспондер и не отображался на онлайн картах, формируемых на основании данных гражданских радаров.





Некоторое время оператор дрона вновь включил средство идентификации – в момент, когда дрон направился в юго-западном направлении из точки, находящейся примерно в 290 км от побережья Крымского полуострова.

Напомним, что в ряде блогов появилась информация о том, что якобы с дроном была потеряна связь оператором. Однако к реальности эти заявления отношения не имели. Как видно на карте с траекторией БПЛА ВВС США, он продолжает находиться в Черноморском регионе, преодолев в ходе своей разведывательной операции более 3 тыс км только над Черноморской акваторией, не считая самой фазы прилёта с американской базы в Италии.
18 комментариев
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  1. жарофф Звание
    жарофф
    +4
    Сегодня, 08:07
    Никто его сбивать не будет
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 08:14
      Причём свой полёт он выполняет, периодически отключая средства идентификации,

      А если его сбить во время такого отключения? Типа, мы не знали что это...
      1. TwilightElf Звание
        TwilightElf
        +2
        Сегодня, 08:25
        что в вашей голове...... но стремление сразу и отмазку иметь, понятно. имеющий возможность-делает.не имеющий ничего..ищет сразу отмазки для всего...и чтобы ничего не делать, в первую очередь
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 08:23
      Этот Блэк Хоук не только осуществляет разведывательную деятельность, выдаёт целеуказание в режиме реального времени пр нашим военным объектам, в том числе стратегическим, но и отключая транспондер представляет угрозу столкновения для гражданских воздушных судов. Его нужно сбивать, как НЛО. am good
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +2
        Сегодня, 08:28
        Цитата: Бородач
        Его нужно сбивать, как НЛО.

        Вот и я о том же!
      2. vladimirvn Звание
        vladimirvn
        0
        Сегодня, 08:47
        Так наши стратеги тоже периодически отключают транспондеры. Их тоже можно сбивать?
  2. Комментарий был удален.
  3. Ella34 Звание
    Ella34
    0
    Сегодня, 08:12
    Ну пусть ждут очередные потери .
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 08:25
      потери кого и чего?.............
  4. Комментарий был удален.
  5. andr327 Звание
    andr327
    +2
    Сегодня, 08:15
    Более суток RQ-4B Global Hawk обычно над Черным морем не летал. Какой-то не стандартный у него этот полет.
    Вдобавок и Bombardier Challenger 650 вышел на маршрут патрулирования.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 08:38
      Интересно, а сколько он вообще может находиться в воздухе без дозаправки?
  6. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +4
    Сегодня, 08:16
    Восемь шестёрок?!!..
    Скажи, пожалуйста!..
    И?..
    Не понял...
    Это была жалоба или просто констатация импотенции?!
  7. TwilightElf Звание
    TwilightElf
    -4
    Сегодня, 08:22
    ой..этот тот самый который вчера уже и утопили три раза и сбили и порвать три бояан от радости успели?.... не зря как говорится..умом россию не понять....ей остается только верить....например в хуистов в тапках..вот те как попадут к нам..то вот тогда..тогда собьют...
  8. Дес Звание
    Дес
    +1
    Сегодня, 08:31
    Такой вот недостижимый уровень БПЛА, связи и пр. Возразить то нечем. Вот и маемся гневом. Увы.
  9. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 08:32
    Теперь остаётся только ждать прилётов...."украинцы" готовят полётные задания....
    Ладно бы нечем было ответить,так есть же...Перевелись нынче Василии Цымбалы в ВКС....однако.
  10. Tagan Звание
    Tagan
    +2
    Сегодня, 08:37
    Цитата: Владимир80

    И помним что местные постоянные "комментаторы" написали по этому поводу!

    Они хотя бы Родину не продают, как некоторые? Да? Раз уж о памяти речь завели.
  11. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    -1
    Сегодня, 08:40
    Я же говорил что не будут сбивать, кишка тонка, да и недвижимость и дети на западе у некоторых наших либерастов в политической элите и олигархов.
  12. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 08:41
    Напомним, что в ряде блогов появилась информация о том, что якобы с дроном была потеряна связь оператором. Однако к реальности эти заявления отношения не имели.

    Зато налицо явная потеря связи с мозгами и инстинктом самосохранения о российского руководства...А ещё им пофиг на суверенитет и право на жизнь граждан России.
    Оне заботятся о проведении ПМЭФа...Давно буржуи какаву за 1000 рублей/мензурка не пили...
  13. Андрей1966 Звание
    Андрей1966
    0
    Сегодня, 08:47
    Прочертим красные, нет бардовые линии и пусть дальше летает. Кому он мешает?