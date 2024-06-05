Обосновался над Чёрным морем: в ночные часы БПЛА Global Hawk ВВС США сделал как минимум шесть «восьмёрок» к югу от Ялты
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Американский беспилотник-разведчик буквально обосновался в воздушном пространстве над Чёрным морем. Причём свой полёт он выполняет, периодически отключая средства идентификации, что создаёт явную опасность для гражданских авиаперелётов в регионе.
В ночные часы RQ-4B Global Hawk сделал как минимум 6 «восьмёрок» (форма траектории) над южной частью Чёрного море на оси Синоп – Ялта - к югу от крымского курорта. Перед этим и после этого он несколько раз отключал транспондер и не отображался на онлайн картах, формируемых на основании данных гражданских радаров.
Некоторое время оператор дрона вновь включил средство идентификации – в момент, когда дрон направился в юго-западном направлении из точки, находящейся примерно в 290 км от побережья Крымского полуострова.
Напомним, что в ряде блогов появилась информация о том, что якобы с дроном была потеряна связь оператором. Однако к реальности эти заявления отношения не имели. Как видно на карте с траекторией БПЛА ВВС США, он продолжает находиться в Черноморском регионе, преодолев в ходе своей разведывательной операции более 3 тыс км только над Черноморской акваторией, не считая самой фазы прилёта с американской базы в Италии.
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