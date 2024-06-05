Испания разрабатывает САУ Donar на базе бронемашины Ascod

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Испания разрабатывает САУ Donar на базе бронемашины Ascod

САУ Donar на базе бронемашины Ascod


Испанская компания GDELS-SBS, подразделение General Dynamics (США), объединила усилия с франко-немецкой KNDS для разработки платформ на базе колесной бронемашины Piraña HMC 10x10 и гусеничной Ascod для размещения на них 155-мм гаубицы в рамках замены состоящих на вооружении Мадрида американских САУ M109.



Как предполагается, использование указанных шасси позволит совместить «отличную защиту и высокую мобильность» новых самоходок. В военном ведомстве пояснили, что соответствующие решения уже имеются «в железе»: компания KNDS представила артиллерийские системы AGM, размещенные на базе колесной бронемашины Piranha и вездехода Ascod.

Piraña AAC 10х10, как указывает разработчик, имеет четыре оси, что позволяет осуществлять разворот в пределах менее 18 метров. По его словам, бронемашина «сочетает в себе исключительную тактическую мобильность с превосходным огнем».


Артиллерийская система AGM на базе Piranha HMC 10x10


САУ Donar, разместившаяся на гусеничном шасси Ascod, уже прошла ходовые испытания и стрельбы в Германии, в ходе которых она «продемонстрировала высокую мобильность БМП, снаряженной 155-мм пушкой L52, и показала превосходные результаты с точки зрения управления, навигации и ведения огня».

Как можно предположить, замена для американских САУ M109 понадобилась в связи с планами Мадрида передать данные самоходки ВСУ.
4 комментария
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  1. Антон Ю Звание
    Антон Ю
    0
    Сегодня, 18:18
    Это что за M270 на минималке laughing
    1. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      0
      Сегодня, 19:07
      Цитата: Антон Ю
      Это что за M270 на минималке laughing

      Это испанский вариант RCH 155.

      Чисто внешне башня со 155/52 на базе "Пираньи" 10х10 выглядит как-то более соразмерно, чем на немецком "Боксёре".
      А при виде "Шавермы" на базе "Аскода" почему-то сразу всплывает определение "ваффентрагер". smile
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 18:41
    Какелы узнают и сразу - дай!
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 19:14
    А что там наша каолиция? Что то совсем ничего не слышно о проекте.