Источник назвал сроки передачи в боевой состав флота второй серийной «Лады»
Построенная на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге подводная лодка «Великие Луки» проекта 677 продолжает проходить заводские ходовые испытания. Об этом сообщил источник в кораблестроительной отрасли.
Вторая серийная «Лада» все еще находится на заводских ходовых испытаниях, сроки окончания которых пока никто не называет. Однако, как уточнил источник, субмарину планируют передать в боевой состав флота до конца этого года. Подлодка усилит Балтийский флот, у которого на сегодняшний день с субмаринами ситуация аховая. Напомним, что на ЗХИ «Великие Луки» вышли еще в декабре прошлого года.
- приводит ТАСС слова источника.
«Великие Луки» — вторая серийная подлодка проекта «Лада» после головной «Санкт-Петербург» и первой серийной «Кронштадт». Является долгостроем, заложена она была 10 ноября 2006 года под названием «Севастополь», но проблемы с данным проектом привели к тому, что подлодку перезаложили в 2015 году уже под названием «Великие Луки» по доработанному проекту с учетом опытной эксплуатации головной подлодки проекта. Спуск на воду подлодки произошел 23 декабря 2022 года, после чего субмарину достраивали уже на плаву.
Серийные подлодки проекта «Лада», в отличие от головной, получили на вооружение крылатые ракеты «Калибр». Кроме того, подлодка оснащена новым, более мощным и менее шумным электродвигателем. Ранее планировалось оснастить подлодки этого проекта воздухонезависимой (анаэробной) установкой, однако до сих пор сообщений о создании ВНЭУ не поступало.
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