Источник назвал сроки передачи в боевой состав флота второй серийной «Лады»

11
Источник назвал сроки передачи в боевой состав флота второй серийной «Лады»

Построенная на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге подводная лодка «Великие Луки» проекта 677 продолжает проходить заводские ходовые испытания. Об этом сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

Вторая серийная «Лада» все еще находится на заводских ходовых испытаниях, сроки окончания которых пока никто не называет. Однако, как уточнил источник, субмарину планируют передать в боевой состав флота до конца этого года. Подлодка усилит Балтийский флот, у которого на сегодняшний день с субмаринами ситуация аховая. Напомним, что на ЗХИ «Великие Луки» вышли еще в декабре прошлого года.



Планируется, что подводная лодка «Великие Луки» проекта 677 будет передана ВМФ и войдет в состав Балтийского флота до завершения 2024 года, в настоящее время она находится на заводских ходовых испытаниях.

- приводит ТАСС слова источника.

«Великие Луки» — вторая серийная подлодка проекта «Лада» после головной «Санкт-Петербург» и первой серийной «Кронштадт». Является долгостроем, заложена она была 10 ноября 2006 года под названием «Севастополь», но проблемы с данным проектом привели к тому, что подлодку перезаложили в 2015 году уже под названием «Великие Луки» по доработанному проекту с учетом опытной эксплуатации головной подлодки проекта. Спуск на воду подлодки произошел 23 декабря 2022 года, после чего субмарину достраивали уже на плаву.

Серийные подлодки проекта «Лада», в отличие от головной, получили на вооружение крылатые ракеты «Калибр». Кроме того, подлодка оснащена новым, более мощным и менее шумным электродвигателем. Ранее планировалось оснастить подлодки этого проекта воздухонезависимой (анаэробной) установкой, однако до сих пор сообщений о создании ВНЭУ не поступало.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    0
    Сегодня, 08:24
    Ну вот и осилили производство НАПЛ нового поколения,пусть и без ВНЭУ (воздухонезависимой энергетической установки).
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +1
      Сегодня, 08:37
      Чего вы в одиночку веселитесь? Давайте порадуемся все вместе:
      Вторая серийная «Лада» все еще находится на заводских ходовых испытаниях, сроки окончания которых пока никто не называет...
      ...на сегодняшний день с субмаринами ситуация аховая...
      ...Является долгостроем, заложена она была 10 ноября 2006 года под названием «Севастополь», но проблемы с данным проектом привели к тому, что подлодку перезаложили в 2015 году уже под названием «Великие Луки»...
      Ранее планировалось оснастить подлодки этого проекта воздухонезависимой (анаэробной) установкой, однако до сих пор сообщений о создании ВНЭУ не поступало.

      Прямо слова из песни «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью».
      Скорее можно согласиться с:
      Цитата: Бородач
      Печаль печальная.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        -1
        Сегодня, 08:38
        Ну так вторая серийная пока ещё находится на испытаниях ,а первая серийная уже в составе ВМФ РФ.Так зачем же тогда плач Ярославны устраивать и посыпать голову пеплом?В среду, 31 января 2024 года, большую дизель-электрическую подводную лодку "Кронштадт" проекта 677 (шифр "Лада") официально приняли в состав ВМФ России.
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          0
          Сегодня, 08:45
          Цитата: OrangeBigg
          Так зачем же тогда плач Ярославны устраивать и посыпать голову пеплом?

          Всё верно...Зачем?
          Цитата: Бородач
          18 лет строим ДЭПЛ.

          Давайте устроим пляски на костях...
  2. Бородач Звание
    Бородач
    +1
    Сегодня, 08:25
    18 лет строим ДЭПЛ.
    Печаль печальная. sad negative
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 08:31
      Да не 18 лет.Первоначальный проект Лада получился как первый блин комом,пришлось строить Кронштадт и Великие Луки по новому проекту Лада-Д.Но оно того стоило.
      По сравнению с "Кило"(Варшавянка), "Лада" имеет совершенно новый дизайн, включая однокорпусную конструкцию, буксируемый гидролокатор и другие современные функции. Предполагается, что помимо буксируемого сонара "Лада" будет оснащена конформным сонаром, установленным в носовой части. По словам аналитика по военно-морским силам Х. И. Саттона, конформная носовая система может стать крупнейшей в своем роде, установленной на любой неатомной подводной лодке.Точные возможности новейшей российской гидролокационной технологии пока неясны, но в случае её эффективности гидролокаторы "Лада" могут обеспечить критическое преимущество в обнаружении враждебных подводных лодок до того, как они сами будут обнаружены.

      "Мы создали целый ряд нового оборудования, более 130 единиц, основанного на новых принципах, что позволило сделать эту лодку более совершенной и более боеспособной", - сказал Игорь Вильнит, генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники, известного также как "Рубин", разработчик подводной лодки.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 08:33
        А зачем тогда закладывали сырой проект 18 лет назад? recourse
        Типа нужно было средства освоить? what
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 08:34
          Как бы всё приходит с опытом.18 лет назад и ПАК ФА был только на бумаге.
        2. Копчёный Звание
          Копчёный
          +1
          Сегодня, 08:35
          На флоте всегда так. Сейчас вот при развитии беспилотных средств, это всё вообще под вопросом, но по традиции, мировой, деньги всё равно улетят в трубу. Флот же.
    2. Романенко Звание
      Романенко
      +1
      Сегодня, 08:38
      Ну если строить сразу 10 то к 2042 году, глядишь и войдут в состав флота, а если по одной то через 180 лет...
      Враги подождут, куда им торопиться, у них давно все уже есть.
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 08:46
        Враги помрут пока дождутся.В этом и состоит замысел. laughing