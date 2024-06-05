Показаны кадры поражения ВС РФ танка Т-64 ВСУ с последующей детонацией боекомплекта
Танк Т-64 вооруженных сил Украины (ВСУ) был поражен ударом российских войск. В результате попадания боевая машина противника загорелась, после чего последовала и детонация боекомплекта.
В течение секунд танк был объят пламенем. Украинским танкистам эвакуироваться из горящей боевой машины не удалось. Кадры поражения танка Т-64 ВСУ появились в сети.
На опубликованных кадрах мы видим, как по дороге следует украинский танк Т-64. В этот момент по нему и наносится удар. Танк моментально загорается, после чего детонирует боекомплект боевой машины, и она превращается буквально в «горящую свечку». Естественно, что находившиеся внутри танка члены его экипажа погибли.
Для поражения вражеской бронетехники российская армия использует различные средства – это могут быть и авиационные ракеты, и барражирующие боеприпасы, и дроны других видов, и артиллерийские снаряды. Учитывая значительное превосходство российской армии в артиллерии и, тем более, в авиации, потери украинских формирований в военной технике становятся все более значительными.
Восполнять потери в бронетехнике ВСУ становится все сложнее, учитывая, что те запасы танков и бронемашин, которые могли передавать Украине страны Запада, у последних также подходят к концу.
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