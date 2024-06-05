Показаны кадры поражения ВС РФ танка Т-64 ВСУ с последующей детонацией боекомплекта

5
Показаны кадры поражения ВС РФ танка Т-64 ВСУ с последующей детонацией боекомплекта

Танк Т-64 вооруженных сил Украины (ВСУ) был поражен ударом российских войск. В результате попадания боевая машина противника загорелась, после чего последовала и детонация боекомплекта.

В течение секунд танк был объят пламенем. Украинским танкистам эвакуироваться из горящей боевой машины не удалось. Кадры поражения танка Т-64 ВСУ появились в сети.



На опубликованных кадрах мы видим, как по дороге следует украинский танк Т-64. В этот момент по нему и наносится удар. Танк моментально загорается, после чего детонирует боекомплект боевой машины, и она превращается буквально в «горящую свечку». Естественно, что находившиеся внутри танка члены его экипажа погибли.




Для поражения вражеской бронетехники российская армия использует различные средства – это могут быть и авиационные ракеты, и барражирующие боеприпасы, и дроны других видов, и артиллерийские снаряды. Учитывая значительное превосходство российской армии в артиллерии и, тем более, в авиации, потери украинских формирований в военной технике становятся все более значительными.




Восполнять потери в бронетехнике ВСУ становится все сложнее, учитывая, что те запасы танков и бронемашин, которые могли передавать Украине страны Запада, у последних также подходят к концу.

5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:39
    Боекомплект наверно был загружен в танк по минимуму.минус один профессиональный всушный экипаж( мехвод довольно весело катил по дороге).
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    +2
    Сегодня, 08:39
    Всё у них плохо, вот вот всё рухнет и тп. Вот только "с мест" говорят, что дронов у той стороны с избытком, просто тут обыватель не смотрит видосики противника. На ленте агрегаторов, вот только что видел, новость с заголовком "В Донецке образовалась дорога смерти. Всушные дроны кошмарят гражданское население...."
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +1
      Сегодня, 08:47
      Всушные дроны кошмарят гражданское население...."
      ...кошмарить население и танки вещи несколько разные по сложности, а парням зачёт, ухлопать Тэшку да ещё в движении,.. на орден тянет
  3. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 08:48
    Автору статьи следует почитать хотя-бы основы теории о взрывчатых веществах, я конечно понимаю, что слово ДЕТОНАЦИЯ звучит круто, но между горением и детонацией, как говорил полковник Скалозуб, дистанция огромного размера.
    Хотя, для свинорылого экипажа, в итоге, разница небольшая - толи распылило бы на атомы при детонации, то ли обгорелые трупы при горении.
    И тем не менее, в следующий раз, уважаемый автор, чтобы не выглядеть неучем, поштудируйте теорию.
  4. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 08:51
    В чём интерес публиковать попадания по врагу? Чтобы насладиться? С той стороны тоже так наслаждаются? То есть мы все наслаждаемся убийством друг друга?