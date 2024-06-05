Минобороны сообщило об отражении ночной атаки украинских беспилотников на три российских региона
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Украинские вооруженные формирования продолжают атаковать российские регионы с помощью беспилотников самолетного типа. В ночь со вторника на среду российская ПВО отразила атаку БПЛА в трех регионах. Об этом сообщает Минобороны.
Сегодняшняя ночь прошла относительно спокойно, несколько украинских беспилотников были сбиты над Белгородской, Курской и Воронежской областями. О каких-либо повреждениях на земле не сообщается, пострадавших тоже нет. Для Белгородской области это вообще удивительно, там за сутки прилетает в несколько раз больше и не только беспилотниками.
Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено два БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Воронежской области.
— говорится в сообщении МО.
На сегодняшний день самый обстреливаемый регион России — это Белгородская область, причем ВСУ бьют по ней всем, чем только можно. Наступление войск группировки «Север» отодвинуло ВСУ от границы, доставив Киеву определенные проблемы. Если ранее РСЗО били с четырех точек по области, то сейчас только из района Казачьей Лопани чешскими «Вампирами». А после разрешения США бить по пограничным областям по Белгороду начали работать и РСЗО HIMARS.
Киевская хунта не прекратит обстрелов российских регионов, поскольку воевать с гражданскими намного легче, чем с военными. Поэтому линию фронта нужно сдвигать еще дальше, а в перспективе забирать всю Харьковскую область.
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