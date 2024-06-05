Минобороны сообщило об отражении ночной атаки украинских беспилотников на три российских региона

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Минобороны сообщило об отражении ночной атаки украинских беспилотников на три российских региона

Украинские вооруженные формирования продолжают атаковать российские регионы с помощью беспилотников самолетного типа. В ночь со вторника на среду российская ПВО отразила атаку БПЛА в трех регионах. Об этом сообщает Минобороны.

Сегодняшняя ночь прошла относительно спокойно, несколько украинских беспилотников были сбиты над Белгородской, Курской и Воронежской областями. О каких-либо повреждениях на земле не сообщается, пострадавших тоже нет. Для Белгородской области это вообще удивительно, там за сутки прилетает в несколько раз больше и не только беспилотниками.



Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено два БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Воронежской области.

— говорится в сообщении МО.

На сегодняшний день самый обстреливаемый регион России — это Белгородская область, причем ВСУ бьют по ней всем, чем только можно. Наступление войск группировки «Север» отодвинуло ВСУ от границы, доставив Киеву определенные проблемы. Если ранее РСЗО били с четырех точек по области, то сейчас только из района Казачьей Лопани чешскими «Вампирами». А после разрешения США бить по пограничным областям по Белгороду начали работать и РСЗО HIMARS.

Киевская хунта не прекратит обстрелов российских регионов, поскольку воевать с гражданскими намного легче, чем с военными. Поэтому линию фронта нужно сдвигать еще дальше, а в перспективе забирать всю Харьковскую область.
6 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +4
    Сегодня, 08:48
    В ночь на 3 июня комбинированный ракетный удар по базе отдыха в Дачном, Харьковской области, проредил элитный украинский батальон ударных БпЛА “Птахи Мадяра”. По полученным данным, подразделение потеряло большое количество ценных специалистов. А вместе с ними и инструкторов и наемников из стран НАТО. Что касается Мадяра , то это медийная персона и совсем не интересно ушатали его или нет, потеря профессиональных операторов дронов в условиях ожесточенных боев в Харьковской области – вот что болезненно для Киева.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 09:05
      С какого перепугу это стало "элитным"?По тому,что этот закарпатец постоянно висел в соцсетях?
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +2
        Сегодня, 09:16
        Очень часто "элитность" подразделения определяют околовоенные блогеры , которых развелось в последнее время очень много и сами "медийные" персоны , "возглавляющие" эти так называемые элитные подразделения в сетях интернета. Новость подается уже в готовом виде. В данном случае вы правы , закарпатец очень много находится в медиа пространстве.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +1
          Сегодня, 09:30
          В перспективе надо забирать всю Малороссию, иначе недобитая Украина будет продолжать обстрелы и диверсии.
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 08:53
    Киевская хунта не прекратит обстрелов российских регионов
    Не прекратит пока ее не задавят на корню. Их моральные принципы не сдерживают, а бить по гражданским стало иезуитской "забавой" и показателем активной деятельности для спонсоров.
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      0
      Сегодня, 09:09
      Не всё так просто. Ракеты Хаймарс могли лететь по военным или инфраструктурным целям в том же Белгороде, но сбитые не вовремя, упасть на городские кварталы. Если хотят просто кошмарить население -то они обычно используют дешевые и неприцельные грады/вампиры.