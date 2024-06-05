Переход к многополярной модели мировой экономики – в Санкт-Петербурге начинает работу международный экономический форум

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Переход к многополярной модели мировой экономики – в Санкт-Петербурге начинает работу международный экономический форум

Сегодня в Санкт-Петербурге открывается международный экономический форум, который собирается ежегодно здесь уже с 1997 года. Представители России и гости со всего мира в течение четырёх дней будут обсуждать насущные экономические проблемы.

В свете происходящих на международной арене геополитических изменений интересен и девиз форума: «Основа многополярности — формирование новых центров роста».



На официальном сайте мероприятия опубликована программа его проведения в этом году. За довольно короткий срок в рамках форума планируется провести более ста мероприятий, которые укладываются в четыре основные темы: «Российская экономика: цели и задачи нового цикла», «Переход к многополярной модели мировой экономики», «Технологии, обеспечивающие лидерство» и «Здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритет государства».

Участие в этом важном мероприятии стоит недёшево – 1,35 млн рублей, что на 6% больше, чем в прошлом году – 1,27 млн рублей. Для тех, кто не может позволить себе такую сумму, но желает побывать на некоторых мероприятиях первого дня работы форума, предусмотрен экономный вариант в 60 тыс. рублей.

7 июня на форуме планируется и участие президента России Владимира Путина.
Примечательно, что среди иностранных гостей в Петербурге ждут и представителей движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ), находящихся у власти в Афганистане. В Казахстане на днях эту организацию исключили из террористического списка. Рассматривается вариант включения Афганистана в крупный логистический проект "Север-Юг" с соединением Балтики с Индийским океаном.

В прошлом году форум собрал более 17 тыс. участников из 130 стран мира в реальном и виртуальном форматах. По некоторым данным, на его полях было заключено более 900 соглашений. В этом году ожидаются не меньшие показатели.
7 комментариев
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  1. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    +4
    Сегодня, 10:13
    Всё эти "форумы" не приносят никакого результата, кроме как неудобств местным жителям, из-за разных ограничений....
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +2
      Сегодня, 10:21
      Цитата: Monster_Fat
      Всё эти "форумы" не приносят никакого результата, кроме как неудобств местным жителям, из-за разных ограничений....

      ...и трат бюджета...
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 10:19
    Участие в этом важном мероприятии стоит недёшево – 1,35 млн рублей

    А что тут непонятно? Очередной пир во время чумы СВО.
    Это же на таком же форуме Греф вывел идею:

    Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют.
  3. kvv Звание
    kvv
    0
    Сегодня, 10:22
    очередное сборище где будут решать как дальше грабить народ, а преподнесут это конечно как величайшее достижение и рождение многополярного мира
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:28
    Посмотрим на финансовые результаты ,до результатов Нанкинтской ярмарки ещё пахать и пахать,у китайцев оборот триллионами измеряется.
  5. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 10:46
    Переход к многополярной модели мировой экономики

    В этом ключе главным вопросом должен быть - как поставить на место гегемона, иначе никакого многополярного не случится, все чудесные мечты можно будет выбросить в корзину.
  6. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 11:45
    В очередной раз собрались любители почесать языки. Этож не мешки ворочать.