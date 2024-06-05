Разведывательный БПЛА ВВС США 4-5 июня проводит над Чёрным морем в 2 раза больше времени, чем прежде

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Разведывательный БПЛА ВВС США 4-5 июня проводит над Чёрным морем в 2 раза больше времени, чем прежде

В небе над Черным морем продолжает находиться беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk военно-воздушных сил США. Это следует из данных ресурса Flightradar, отслеживающего перемещения воздушных судов и иных воздушных объектов.

Что интересно, 4-5 июня, то есть вчера и сегодня, американский дрон, предназначенный для выполнения разведывательных функций, в среднем проводит над Черным морем в 2 раза больше времени, чем прежде. Пока не очень понятно, с чем связано такое затягивание разведывательной миссии.



По одной из версий, беспилотнику не удалось за изначально отведенное время передать те данные, в которых было заинтересовано командование американских военно-воздушных сил. Соответственно, командованию ВВС США пришлось продлить время работы беспилотника над черноморской акваторией. Была ли причиной проблем с получением дроном данных работа российской РЭБ над интересующих американцев объектами, пока не ясно.


На опубликованной Flightradar карте мы видим, что беспилотник с позывным FORTE12 буквально «нарезает круги» над Черным морем. Периодически сигнал беспилотника пропадает, но затем опять появляется.

Напомним, что дрон собирает данные об объектах в Крыму, а также на территории Краснодарского края, а затем эти данные могут передаваться и командованию вооруженных сил Украины (ВСУ) для осуществления последующих диверсионных операций и ударов.
41 комментарий
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  1. ескела Звание
    ескела
    -3
    Сегодня, 09:01
    А прикинти он Турцию смотрел, с вами была минутка юмора. )))
    1. TwilightElf Звание
      TwilightElf
      0
      Сегодня, 09:23
      хорошая шутка..в турции у сша (фактически) 24 базы)) нечего им там в турции смотреть
    2. TwilightElf Звание
      TwilightElf
      +1
      Сегодня, 09:32
      тут скорее немного удивляет что черти откуда летит аж с сицилии..когда тут под боком..взлетел в турции и летай сколько хочешь.....и никто вобще ничего не скажет.
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 09:02
    На опубликованной Flightradar карте мы видим, что беспилотник с позывным FORTE12 буквально «нарезает круги» над Черным морем.

    И, где б его почать, лишь место выбирает:
    Конец приходит...

    В суверенном государстве давно бы его приземлили...Вон, тот же Израиль не интересует ничьё мнение, потому что там даже женщины с... lol
    1. Витов Звание
      Витов
      -1
      Сегодня, 09:23
      Он летает в нейтральном пространстве. БПЛА США не может быть атакован. Ему надо мешать. Мощные береговые средства РЭБ не могут быть применены в этом направлении, он летает вблизи международных авиатрасс. Его нужно сопровождать и воздействовать , использовать маломощные РЭБ и другие приёмы. Самолёты находятся под угрозой сбития ПВО Украины. Нужно использовать БПЛА средней дальности и большой продолжительности полёта, как "Орион". Но у нас нет спутниковых каналов передачи информации в реальном времени для слежения за БПЛА противника.
      Пока не очень понятно, с чем связано такое затягивание разведывательной миссии.

      Не надо задавать глуппые вопросы.
      Нашу территории мониторят круглосуточно, используя спутниковую разведку. БПЛА выявляет цели более точно и засекает координаты в том числе и средств ПВО, особенно работающих. Затем эти координаты используются для ударов по нашей территории, причём это целеуказание осуществляют не украинцы, а советники.
      Если бы могли , они летали ежедневно и 24 часа в сутки...
      1. Гений Ё
        Гений Ё
        0
        Сегодня, 09:37
        Скоро не только по Белгороду будут бить, но вплоть до Урала!
        "Куды бечь" тогда мирному населению?!!!
        В нашем поселке бомбоубежищ нет...
      2. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        -1
        Сегодня, 09:45
        Надо делать корабельную систему, способную вносить помехи управления БПЛА и которая будет находится в зоне полета БПЛА. Конкретный луч сигнала по конкретному объекту.
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          0
          Сегодня, 09:54
          Цитата: Аркадий007
          Надо делать корабельную систему

          На корабль можно и «Пересвет» поставить...
          То-то хохма будет: Hawk - «гавкнулся», а ручки - вот они!!! lol
  3. Mazunga Звание
    Mazunga
    +5
    Сегодня, 09:03
    из Абхазии его бы брякнули борцы за независимость мзымты от чурчхелы делов то
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +6
      Сегодня, 09:18
      А что,абхазы уже сражаются за Россию?По моему,они неплохо пристроились к нашему бюддету.Это не касается отдельных бойцов на СВО..А большинство...в нарды на набережной Сухума..
      1. Mazunga Звание
        Mazunga
        0
        Сегодня, 09:19
        акция прикрытия просто у нас что там базы нет))?но это скорее вопрос без ответа понадувает калантарян щёки и только
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +2
          Сегодня, 09:23
          Вы в курсе,что это за база?И чем они там занимаются?Я просто бываю в Абхазии по работе и знаю что там и почем.Можно сказать,что ее нет(по амерзцам они не способны).Как впрочем и кремлевцы
          1. Mazunga Звание
            Mazunga
            0
            Сегодня, 09:24
            балду гоняют похоже))текст Вашего комментария
        2. TwilightElf Звание
          TwilightElf
          +1
          Сегодня, 09:30
          и? в армении есть) даже целый аэродром.....сильно помогает?
    2. TwilightElf Звание
      TwilightElf
      -1
      Сегодня, 09:27
      чем? чурчхеллой? и вы тоже все надеетесь что кто то вместьо нас будет это делать? нет, не будет
      1. Mazunga Звание
        Mazunga
        0
        Сегодня, 09:29
        да оно похоже никому не надо (((даже интересно чем закончится
        1. next322 Звание
          next322
          +1
          Сегодня, 09:36
          даже интересно чем закончится
          утоплением у причала очередного(не имеющего аналогов) корабля ЧФ
  4. Копчёный Звание
    Копчёный
    -1
    Сегодня, 09:05
    Ну логично же. Украине передали больше современного оружия, значит этому оружию нужны цели.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 09:09
    В небе над Черным морем продолжает находиться беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk военно-воздушных сил США.
    Значит ждем очередного удара с украинской стороны? Все таки, что-то необходимо решать с полетами БПЛА и самолетов-разведчиков НАТО над Черным морем. Пока к сожалению беспрепятственно собирают информацию и наводят на цели.
    1. ААК Звание
      ААК
      +3
      Сегодня, 09:25
      Они и далее будут летать беспрепятственно, у нас лишь проведут очередную красно-коричневую линию, ну и, может быть, выскажут ну вааще крайне глыбокую озабоченность... тут совсем не зря упоминали Израиль, которому по... от кого исходит угроза, будут сбивать не задумываясь... вот представьте, что бы было-бы в случае, когда над Средиземкой у еврейских берегов крутился-бы БПЛА "Хизбаллы", который собирал развединформацию и корректировал ракетные атаки.... а надо было всего-лишь однозначно заявить ещё в прошлом году - удар американским/британским/французским ракетным или бомбовым вооружением по территории России - начинаем сбивать корректировщики и поставим оружие для атаки ваших баз... но у кого-то только разговоры о "переговорном процессе и партнёрстве" хорошо получаются...
  6. Semak Звание
    Semak
    0
    Сегодня, 09:14
    Если есть, какие-то причины не сбивать, а нельзя его просто погонять по этому нейтральному воздушному пространству с захватом в цель, имитацией с заходом на атаку, обгонять, подрезать и т.д. и т.п., то и вовсе перейти на сверхзвук рядом с ним. ведь подобные действия, наверняка, его вынудят отвлекаться от выполнния основных задач, а там глядишь и вообще свалится в штопор?
    1. TwilightElf Звание
      TwilightElf
      +1
      Сегодня, 09:26
      нет это провокация. А мы не можем поддаваться на провокации и создавать повод для них тоже...
      1. Semak Звание
        Semak
        0
        Сегодня, 09:35
        какая провокация, какой повод? и что они сделают, так же закошмарят наш беспилотник, так его ещё найти надо. а мы что, мы подлетели, посмотрели.
      2. Смею_заметить_ Звание
        Смею_заметить_
        +1
        Сегодня, 10:38
        Правильно.
        Лишь бы не было войны... (это был сарказм, если шо...)
  7. Бомба Звание
    Бомба
    0
    Сегодня, 09:35
    Он же исчез с радаров, я уже подумал хватило яиц у кого-то его утопить, но нет.....
  8. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 09:38
    Непонятно одно, если понятно, что собирает разведданные на территории России, то почему нет команды его сбивать?

    Или ждём очередного удара по Крыму или резеденции Путина в Сочи?
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +4
      Сегодня, 10:03
      Видимо "разумные прагматики" убедили верховного горбачевца, что мы по итогу все равно в плюсе.. А мосты починим, погибшим раздадим медальки, "курочка по зернышку", как говорится. Главное не злить белого хозяина слишком сильно.
      1. Фактор Звание
        Фактор
        +4
        Сегодня, 10:14
        Народ ожидал после выборов кардинальные решения по правительству.
        Но напрасны мечты народа на смену курса в стране.

        Ново-старое правительство по сути все те же серые лица.
        Правительство ничего неделания.

        Ожидали перемен в Министерстве обороны. Но по факту народу бросили на съедение косточку из Иванова и пары генералов. Ее и глодайте. Остальные неподсудны,
        Шойгу неприкасаем.

        Вот и получается, что все будет уныло до следующего Пригожина.
        1. ИванИванов Звание
          ИванИванов
          +1
          Сегодня, 10:22
          Ожидания были всегда, после любого переизбрания и они не оправдывались, сколько помню. Ничего нового не ожидал от шахматиста, он играет как умеет, как привык. Спарринг партнеры никакими были, отсюда феноменальный успех. Окажись там хоть кто-то из властного корпуса, кто активно задавал вопросы по ходу ведения СВО, к примеру Аксенов, Попов и тп, расклад был бы другой.
          1. Фактор Звание
            Фактор
            +1
            Сегодня, 10:29
            России, как всегда.остается уповать только на чудо.
        2. Смею_заметить_ Звание
          Смею_заметить_
          0
          Сегодня, 10:41
          Я прямо чувствую... как Вы завидуете Аргентине...
          Они же смогли?! И теперь у них сплошной карнавал!..
          Будь осторожен в желаниях... (нар. мудрость)
          1. Фактор Звание
            Фактор
            0
            Сегодня, 10:47
            В России совсем другой климат и другой тренд.

            Одические фигуры; Иван Грозный, Петр Великий, Сталин.
            1. Смею_заметить_ Звание
              Смею_заметить_
              0
              Сегодня, 11:36
              Ну... даже для наших "историков" они скорее ОДИОЗНЫЕ, чем одические фигуры.
              Т.е. ими у нас не принято гордиться (петь оды).
              Как и В.И. Лениным (судя по ширмочке вокруг его мавзолея...)
              Видимо, нынешний тоже... как-то... не хочет ширмочку... потом.
              Можно ли его понять? Можно.
              Ведь его функция - БЕРЕЧЬ НАРОД, а не свалить его в ядерный ад.
              Чтобы делать то, что мы тут все от него ждём (резких реакций) ему надо быть настоящим ДЕСПОТОМ. Кем он не является.
              Наверное, потому его и выбрали...
  9. Андрей1966 Звание
    Андрей1966
    0
    Сегодня, 09:43
    По реке плывёт топор из.... ну и пусть себе плывёт...
  10. RockerMan Звание
    RockerMan
    +1
    Сегодня, 09:48
    Вот я не понимаю, разьясните пожалуйста. Почему хуситы без зазрения сбивают беспилотники янкесов, а мы все сопли жуем?
    Некужели пресловутые "дети, деньги, недвижка за бугром" настолько имеет влияние на принятие решения?
    С трудом верится, что из-за летающей железки янкесы начнут 3ю мировую.
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +3
      Сегодня, 09:57
      Да, похоже что "дети деньги" части элиты плюс горбачевский винегрет шахматиста складываются в "разумный прагматизм". Видимо шахматисту объясняют, что мы пока в "итоговом полюсе", пусть и небольшом. Поэтому сидим спокойно, вставляем оконные рамы, чиним крыши, подметаем стекла, выдаем компенсации/медальки погибшим и не отсвечиваем. По этой же причине не тормошим господина си, приветствуем все его глупые "мирные инициативы"
    2. Dave36 Звание
      Dave36
      -2
      Сегодня, 10:04
      Не просто начнут, а начнут обязательно, только с той разницей, что для стаи волков, олень просто дичь, и убить его нужно с минимальным ущербом...Увы...Россию принято с Мишкой отождествлять...так вот он тоже при наличии отхода, никогда не вступит в схватку со стаей волков.
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        0
        Сегодня, 10:39
        Отсюда вывод что мишке надо "стаю" создавать. Не знаю, бывает ли такое в природе, но в нашем случае эволюция диктует.
  11. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 09:52
    Ну понятно, как и ожидалось, предыдущий "пропал с радаров" не по нашей причине, иначе этот отправился бы следом. Великий шахматист спит.
  12. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    +1
    Сегодня, 10:16
    Деятельность натовских разведывательных дронов и самолетов над Черным морем угрожает национальной безопасности России. Поэтому либо они уберутся восвояси , либо пусть заявят о себе как об участниках конфликта со всеми вытекающими последствиями. Беспредельная наглость убивать россиян безнаказанно ! Организация убийств всегда отягчающее обстоятельство! Добро должно быть с большими кулаками . А им всячески нужно мешать любыми способами. Так чтобы они больше не получали никакой информации . Это лучше атомной войны.
  13. 501Legion Звание
    501Legion
    0
    Сегодня, 11:29
    Однозначная провокация, при том что он летает и пересекает маршруты гражданских авиалайнеров. также как и Сионисты которые прикрываются гражданскими бортами во время ударов по сопредельным государствам