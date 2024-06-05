Разведывательный БПЛА ВВС США 4-5 июня проводит над Чёрным морем в 2 раза больше времени, чем прежде
В небе над Черным морем продолжает находиться беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk военно-воздушных сил США. Это следует из данных ресурса Flightradar, отслеживающего перемещения воздушных судов и иных воздушных объектов.
Что интересно, 4-5 июня, то есть вчера и сегодня, американский дрон, предназначенный для выполнения разведывательных функций, в среднем проводит над Черным морем в 2 раза больше времени, чем прежде. Пока не очень понятно, с чем связано такое затягивание разведывательной миссии.
По одной из версий, беспилотнику не удалось за изначально отведенное время передать те данные, в которых было заинтересовано командование американских военно-воздушных сил. Соответственно, командованию ВВС США пришлось продлить время работы беспилотника над черноморской акваторией. Была ли причиной проблем с получением дроном данных работа российской РЭБ над интересующих американцев объектами, пока не ясно.
На опубликованной Flightradar карте мы видим, что беспилотник с позывным FORTE12 буквально «нарезает круги» над Черным морем. Периодически сигнал беспилотника пропадает, но затем опять появляется.
Напомним, что дрон собирает данные об объектах в Крыму, а также на территории Краснодарского края, а затем эти данные могут передаваться и командованию вооруженных сил Украины (ВСУ) для осуществления последующих диверсионных операций и ударов.
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