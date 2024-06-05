Российские войска продвинулись в районе Новоалександровки и в черте села

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Российские войска продвинулись в районе Новоалександровки и в черте села

Российские войска продолжают успешные действия по освобождению территорий на разных направлениях от Очеретино. Одно из таких направлений – село Новоалександровка, которое является ключом к выходу к одному из важных транспортных узлов – схождению автомобильной и железной дороги в районе населённого пункта Прогресс.

Противник, признавая успехи российской армии на данном участке фронта, в своих информационных группах пишет об утрате ВСУ контроля над юго-восточной частью Новоалександровки. Вместе с тем ВСУ потеряли и свои позиции к югу и юго-востоку от этого села.



В результате успешных наступательных действий в районе сёл Новоалександровка и Сокол российскими Вооружёнными силами за последние сутки на этой оси было взято под контроль около 3,4 кв. км территории. Продвижение в районе Новоалександровки, включая черту села, составило до 1 км по глубине.

Полное освобождение Новоалександровки, безусловно, важно, однако с военной точки зрения на этом участке фронта важно и взятие под контроль участка высот к югу от этого села. После завершения овладения этими высотами для ВС РФ будет легче выйти к Прогрессу и взять под контроль упомянутый транспортный узел, так как противнику будет крайне тяжело обороняться в низине.
5 комментариев
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  1. hammerite Звание
    hammerite
    0
    Сегодня, 09:16
    Медленно но верно идёт освобождение территорий России от украинских оккупантов.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 09:33
      Хорошие новости: взяли часть Новоалександровки, зацепились за Сокол.
      А то было впечатление, что ВСУ на этом участке стабилизировали фронт.
  2. НЕзлобный Звание
    НЕзлобный
    -2
    Сегодня, 09:50
    Цитата: hammerite
    Медленно но верно идёт освобождение территорий России от украинских оккупантов.

    Да! РФ ломит, "гнутца шведы!" Интересно бы знать, ценой каких примерно потерь? Или - без потерь? Или потери - незначительные? Или - значительные, но не очень? Или - очень, но - а куда ж без потерь? А если не без потерь - потери как восполняются?
    Есть один вариант пополнения:...
    Пригласил бы дивандовых игспердов тоже принять участие в медленном, но верном освобождении территорий России от украинских оккупантов. Согласно ихниевым реляциям и пожеланиям. Мальчиков - в пехоту. Девочек - в мед.санбаты. Там тоже есть тырнет. Можно писать прям аттудава. Из акопы. В паузах и перекурах между медленным, но верным освобождением территорий России от украинских оккупантов.
    Надо бы проверить, как идут торги за транзит газа с украинскими оккупантами. Контракт с оккупантами на 2025 год, вроде, устаканили через прокладку. Или ошибаюсь? И с оккупантами НЕВОЗМОЖНО в принципе и по жизни вести коммерческие негоции?
    1. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      -1
      Сегодня, 10:43
      Цитата: НЕзлобный
      Интересно бы знать, ценой каких примерно потерь

      Интересно было бы знать, ваш разум возмущённый кипит по душевной склонности или вам за это ещё и приплачивают?
  3. НЕзлобный Звание
    НЕзлобный
    +1
    Сегодня, 10:49
    Цитата: nik-mazur
    Цитата: НЕзлобный
    Интересно бы знать, ценой каких примерно потерь

    Интересно было бы знать, ваш разум возмущённый кипит по душевной склонности или вам за это ещё и приплачивают?


    Это Вам приплачивают. За умышленное враньё и введение в заблуждение. Для таких как вы русский солдат ничего не стоит.
    Вы не на бабульках от транзита случайно сидите там, во вна? Ничо, скоро прикроется шарманка.
    А между прочим, Сам, недавно совсем, сказал правильно в части сбережения чел.ресурсов, включая солдат. Или они уже не люди, но, типа, расходники, у которых нет папмамдочерейсыновейсемейплановпожить?
    А мне за Державу от Кёнига до Владика обидно. И Солдат погибших жаль.