Российские войска продолжают успешные действия по освобождению территорий на разных направлениях от Очеретино. Одно из таких направлений – село Новоалександровка, которое является ключом к выходу к одному из важных транспортных узлов – схождению автомобильной и железной дороги в районе населённого пункта Прогресс.Противник, признавая успехи российской армии на данном участке фронта, в своих информационных группах пишет об утрате ВСУ контроля над юго-восточной частью Новоалександровки. Вместе с тем ВСУ потеряли и свои позиции к югу и юго-востоку от этого села.В результате успешных наступательных действий в районе сёл Новоалександровка и Сокол российскими Вооружёнными силами за последние сутки на этой оси было взято под контроль около 3,4 кв. км территории. Продвижение в районе Новоалександровки, включая черту села, составило до 1 км по глубине.Полное освобождение Новоалександровки, безусловно, важно, однако с военной точки зрения на этом участке фронта важно и взятие под контроль участка высот к югу от этого села. После завершения овладения этими высотами для ВС РФ будет легче выйти к Прогрессу и взять под контроль упомянутый транспортный узел, так как противнику будет крайне тяжело обороняться в низине.

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