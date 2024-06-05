Airbus представил концепт «ведомого» беспилотника для истребителя Eurofighter

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Airbus представил концепт «ведомого» беспилотника для истребителя Eurofighter

Компания Airbus Defence and Space представила концепт нового БПЛА Wingman Nex-Gen, предназначенного для сопровождения пилотируемых истребителей Eurofighter. Натурный образец изделия планируется показать в ближайшее время.

Дрон будет выступать в роли так называемого «ведомого» – беспилотника, управляемого с борта истребителя, за которым он закреплен. Он предназначен для выполнения миссий, несущих повышенный риск.



ВВС Германии заявили о явной потребности в БПЛА, который сможет поддерживать миссии пилотируемых истребителей, прежде чем будущая боевая авиационная система FCAS [перспективный самолет] вступит в строй к 2040 году

- заявили в компании.

Как указывается, «ведомый» дрон должен войти в состав Люфтваффе в 2030-е годы. Он будет обладать скрытностью, передовыми сенсорами, надежной связью с командным бортом и обширным арсеналом средств поражения.

Wingman предназначен для выполнения различных задач, включая разведку, постановку помех и поражение наземных или воздушных целей высокоточными боеприпасами. Он создается для противостояния с «равными или почти равными противниками», в столкновении с которыми позволит «задавить их боевой массой», то есть даст возможность достичь преимущества за счет активного применения БПЛА, потеря которых не сравнится с утратой пилотируемых бортов.
5 комментариев
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    -1
    Сегодня, 11:16
    По сути это аналог БПЛА С-70 Охотник.

    1. KCA Звание
      KCA
      -3
      Сегодня, 11:22
      Только Охотник в железе и летает, а тут только концепт, картинка на мониторе, никакой КД
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        -1
        Сегодня, 11:23
        Кстати именно С-70 Охотник со временем должен взять на себя функции Су-25 и не только его функции.

        .Ранее лестные отзывы о российском «Охотнике» звучали как в иностранных, так и в отечественных СМИ. Китайские военные эксперты, например, напрямую связали его именно с действиями в тандеме с российским истребителем Су-57 и оценили эту «спарку» как «убойную» силу в небе. В принципе, не особо и ошиблись — полёты с отработкой применения БПЛА С-70 ракет класса «воздух — воздух» свидетельствуют о том, что одной из его основных целей может быть именно уничтожение авиации противника — истребителей, бомбардировщиков, вертолётов. При удалённости от аэродромов базирования, у «Охотника» должен быть «куратор», который находится в непосредственной близости, видит воздушную обстановку и даёт целеуказания.


        https://aif.ru/society/army/ohotnik_gotov_samyy_tyazhelyy_bpla_poydyot_v_seriynoe_proizvodstvo
    2. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 11:27
      ...в столкновении с которыми позволит «задавить их боевой массой», то есть даст возможность достичь преимущества за счет активного применения БПЛА, потеря которых не сравнится с утратой пилотируемых бортов...

      На третьем году СВО мы пока видим реальное и массовое применение обычных бпла и коптеров, без привязки к самолётам, которые в свою очередь пока сконцентрированы на поражении врага на дальней дистанции.
      Наличие хорошо эшелонированной ПРО сводит на нет закладываемый потенциал в С-70 "Охотник", поэтому не понятно о какой такой функции "задавить боевой массой" мечтает Аэрбас и западные стратеги.
      Может быть Аэрбас всё-таки рассчитывает на применение своего чуда в войне с повстанцами и слабо вооружённой армией, по типу армянской, а в аннотации пишут завиральные мысли для получения бюджетного финансирования? recourse
      1. KCA Звание
        KCA
        0
        Сегодня, 11:49
        Смысл вывалить в бой всё что есть, если СУ-57 в опытной эксплуатации, С-70 постоянно дорабатывается и первый образец от последних отличается как ТУ-22 от ТУ-22М3М, мы на территории противника, бросать в бой сырые самолёты и дорабатывать их после применения? Собрав обломки...