Российские военные успешно поразили украинские объекты в Харькове и Днепропетровской области

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Российские военные успешно поразили украинские объекты в Харькове и Днепропетровской области

Командование Воздушными силами Украины бодро отрапортовало об «успешном» отражении сегодняшней ночью атаки беспилотников ВС России. Оно утверждает, что из 27 дронов «Герань» (украинские военные называют их «иранскими шахедами»), атаковавших объекты на территории Украины, 22 якобы были сбиты.

Об этом сообщает пресс-служба ВС ВСУ.



В ведомстве заявляют о том, что в ночное время были задействованы средства ПВО на Николаевщине, Херсонщине, Днепропетровщине, Сумщине и Полтавщине.

Одновременно местные жители и представители администраций утверждают, что российские военные успешно поразили украинские объекты в Харькове и Днепропетровской области, а также в других регионах.

Так, глава Днепропетровщины Сергей Лысак сообщает о повреждении инфраструктурного объекта и линии электропередач на территории области.

Поврежден инфраструктурный объект, линия электропередач

- пишет он в своем Telegram-канале.

При этом чиновник добавляет, что возможны и другие последствия российской атаки, но они пока уточняются.

Другие украинские источники подтверждают данные о прилетах в Днепропетровской области. Кроме того, они сообщают о взрывах в Харькове и Николаеве.

Собственно, сегодняшняя ночная атака российских военных еще не завершена. В начале восьмого утра в регионах страны снова звучали сирены воздушной тревоги. Спустя примерно полчаса ее отменили, но это не означает, что вскоре ее снова не объявят.
4 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 09:19
    «Командование Воздушными силами Украины утверждает, что из 27 дронов "Герань", атаковавших объекты на территории Украины, 22 якобы были сбиты» —

    — На этот раз аж пять оставили, теряют квалификацию ...
  2. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 09:25
    Вообще то нормальным является поражение средствами ПВО 70% целей, учитывая, что скорее всего вначале идут пустышки для развлечения ПВО. Вопрос: сколько ракет потрачено и какова их стоимость, для поражения БПЛА стоимостью в 1 млн долларов ну и какова стоимость пораженных объектов?
    1. УАТ Звание
      УАТ
      +1
      Сегодня, 09:33
      Неужели Герань теперь стоит 1 млн.долларов ? Раньше мелькали десятки тысяч.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 10:02
        А какелам неважно сколько ракет и какой стоимостью они потратили - снова выпросят на халяву.