Российские военные успешно поразили украинские объекты в Харькове и Днепропетровской области
Командование Воздушными силами Украины бодро отрапортовало об «успешном» отражении сегодняшней ночью атаки беспилотников ВС России. Оно утверждает, что из 27 дронов «Герань» (украинские военные называют их «иранскими шахедами»), атаковавших объекты на территории Украины, 22 якобы были сбиты.
Об этом сообщает пресс-служба ВС ВСУ.
В ведомстве заявляют о том, что в ночное время были задействованы средства ПВО на Николаевщине, Херсонщине, Днепропетровщине, Сумщине и Полтавщине.
Одновременно местные жители и представители администраций утверждают, что российские военные успешно поразили украинские объекты в Харькове и Днепропетровской области, а также в других регионах.
Так, глава Днепропетровщины Сергей Лысак сообщает о повреждении инфраструктурного объекта и линии электропередач на территории области.
- пишет он в своем Telegram-канале.
При этом чиновник добавляет, что возможны и другие последствия российской атаки, но они пока уточняются.
Другие украинские источники подтверждают данные о прилетах в Днепропетровской области. Кроме того, они сообщают о взрывах в Харькове и Николаеве.
Собственно, сегодняшняя ночная атака российских военных еще не завершена. В начале восьмого утра в регионах страны снова звучали сирены воздушной тревоги. Спустя примерно полчаса ее отменили, но это не означает, что вскоре ее снова не объявят.
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