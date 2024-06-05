Введение киевской хунтой новых ограничений на выезд из страны украинских мужчин призывного возраста в четыре раза подняло «тарифы» на услуги по пересечению границы. Об этом рассказали в МВД Украины.Киев продолжает закрывать границы Украины, превращая страну в один большой концлагерь, где у мужского населения только один выход — идти в окопы и погибать за Зеленского и его заокеанских хозяев. Новый закон о мобилизации ужесточил правила призыва, одновременно введя новые ограничения для мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Тем не менее украинцы продолжают покидать страну, пользуясь неофициальными путями и платя за это очень большие деньги.По данным МВД Украины, в последние дни стоимость пересечения границы достигла 20 тысяч долларов, причем без гарантии, что не поймают пограничники или случится что-то другое. До вступления закона о мобилизации в силу 18 мая стоимость перехода не превышала 4–5 тысяч долларов. Однако люди платят, стремясь покинуть «свободную и демократическую» Украину, как ее называют на Западе.Появились нововведения и в отношении пойманных уклонистов. Если их ранее оформляли пограничники, потом сдавали полиции для решения дела по существу, то теперь сразу и без разговоров в ТЦК. А что делать? Война сама себя не выиграет, пушечное мясо нужнее в окопах. Так что у пойманных ухилянтов путь только один — прямиком на передовую.Между тем украинские ресурсы утверждают, что новый закон, ужесточивший мобилизацию, не сильно повлиял на количество отправленных в войска. ВСУ по-прежнему испытывают проблемы с личным составом, что отражается на характере боевых действий.