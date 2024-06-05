Ужесточение мобилизации на Украине в четыре раза подняло «тарифы» на услуги по пересечению госграницы

18
Ужесточение мобилизации на Украине в четыре раза подняло «тарифы» на услуги по пересечению госграницы

Введение киевской хунтой новых ограничений на выезд из страны украинских мужчин призывного возраста в четыре раза подняло «тарифы» на услуги по пересечению границы. Об этом рассказали в МВД Украины.

Киев продолжает закрывать границы Украины, превращая страну в один большой концлагерь, где у мужского населения только один выход — идти в окопы и погибать за Зеленского и его заокеанских хозяев. Новый закон о мобилизации ужесточил правила призыва, одновременно введя новые ограничения для мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Тем не менее украинцы продолжают покидать страну, пользуясь неофициальными путями и платя за это очень большие деньги.



По данным МВД Украины, в последние дни стоимость пересечения границы достигла 20 тысяч долларов, причем без гарантии, что не поймают пограничники или случится что-то другое. До вступления закона о мобилизации в силу 18 мая стоимость перехода не превышала 4–5 тысяч долларов. Однако люди платят, стремясь покинуть «свободную и демократическую» Украину, как ее называют на Западе.

Появились нововведения и в отношении пойманных уклонистов. Если их ранее оформляли пограничники, потом сдавали полиции для решения дела по существу, то теперь сразу и без разговоров в ТЦК. А что делать? Война сама себя не выиграет, пушечное мясо нужнее в окопах. Так что у пойманных ухилянтов путь только один — прямиком на передовую.

Между тем украинские ресурсы утверждают, что новый закон, ужесточивший мобилизацию, не сильно повлиял на количество отправленных в войска. ВСУ по-прежнему испытывают проблемы с личным составом, что отражается на характере боевых действий.
18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 09:32
    «Ужесточение мобилизации на Украине в четыре раза подняло "тарифы" на услуги по пересечению госграницы» —

    — Рыночная экономика - Україна-це Європа ...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 09:58
      Новый закон о могилизации на Украине озолотит погранцов и ТЦКашников.
      Кому война - а кому мать родна.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 10:04
        На Украине киевские власти хотят поймать еще больше уклонистов. Для этого они готовы даже легализовать доносы на уклонистов за деньги. Об этом ТСН рассказала адвокат Катерина Онищенко.

        В публикации отмечается, что кроме пункта о проникновении в жилье, законопроект предлагает ввести создание "партизанской сети", которая бы за деньги сообщала сотрудникам правоохранительных органов о тех военнообязанных, которые нарушили законодательство.

        "Статья №9 законопроекта о военной полиции содержит такую норму, на которую имеют право эти правоохранители: " Осуществлять сотрудничество с физлицами, в том числе на договорных началах, ... материально и морально поощрять лиц, оказывающих помощь в предупреждении, выявлении, пресечении уголовных правонарушений", - отмечается в публикации СМИ.

        https://www.kp.ru/online/news/5839797/

        Ну вот, а Вы спрашиваете откуда деньги. laughing Заложат ухилянтов, денег назарабатывают таким вот образом и сами дёру. laughing
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +2
          Сегодня, 11:11
          Цитата: Nexcom
          В публикации отмечается, что кроме пункта о проникновении в жилье, законопроект предлагает ввести создание "партизанской сети", которая бы за деньги сообщала сотрудникам правоохранительных органов о тех военнообязанных, которые нарушили законодательство.

          Этим же самым, в частности, - по собственному же признанию - в подростковом возрасте по время ВМВ занимался и будущий мировой финансист-спекулянт венгерский еврей Джордж Сорос (1930-2023 гг. жизни), занимаясь доносами фашистам на всех своих же евреев-единоверцев, скрывающихся от полиции, и получая себе за это от властей в качестве вознаграждения определённую долю от арестованного еврейского имущества.

          Так Сорос сколотил первые крупицы своего будущего состояния и нисколько никогда в своей жизни не жалел об этом своём предательском прошлом!
          1. seamen2 Звание
            seamen2
            0
            Сегодня, 11:53
            *венгерский еврей Джордж Сорос (1930-2023 гг. жизни), занимаясь доносами фашистам на всех своих же евреев-единоверцев*
            он такой был не один. Стелла Гольдшлаг ( нем. Stella Goldschlag ), Исраэль Кастнер , Ещё был Мандлер - представитель Еврейского агентства в бывшей Чехословакии.
            Согласно показаниям одного из высших офицеров СС Карла Дама, нацисты сформировали из сионистов еврейскую полицию для поддержания порядка в концлагере "Teriseen" в Чехословакии. Карл Дам добавил, что благодаря помощи сионистских агентов, им удалось послать более 400.000 евреев Чехословакии в гетто и исправительно-трудовые лагеря в период с 1941 по 1945 годы. Немецкий писатель Юлиус Мадир подтвердил, что существует длинный список сионистских лидеров, активно сотрудничавших с нацистами.*
            То есть юкрейновцы для своей тотальной мобилизации применяют методы СС и гестапо. Декоммунизация в действии.
  2. Tochilka Звание
    Tochilka
    +3
    Сегодня, 09:35
    Из интереса пересчитал сумму из долларов в гривны, гривны в рубли.
    Итого - сбежать из страны - 804 829 гривен или 1 764 673,64 рублей.
    Откуда там граждане берут столько? Зарплаты не настолько высокие, экономика в кризисе. Они что ли продают что-то ненужное? Интересно кому?
    1. Anarchist Звание
      Anarchist
      +2
      Сегодня, 09:36
      "Что бы продать что-то ненужное, нужно купить что-то ненужное. А у нас денег нет." (С) Трое из Простоквашино.
      1. Tochilka Звание
        Tochilka
        +1
        Сегодня, 09:53
        Исходя из написанного - деньги есть. И немалые.
        Я еще не учел, что помимо официального курса, есть курс в обменниках. Скажем если брать 1 доллар = 40,7 гривен, то "цена" побега вырастает до 815 тысяч гривен или 1 786 928,25 рублей.
        Вот четверо лежащих задержанных на фото арифметически несли на себе 3,26 млн. гривен, или 7 147 713 рублей.
        И снова вопрос - откуда у обычных граждан такие суммы? Продавали дома с участками и квартиры? Так за кордоном еще жить на что-то надо. Хотя бы на первое время.
    2. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +2
      Сегодня, 09:49
      Анекдот есть такой: "Три этапа еврейской бедности. 1. Денег нет. 2. Денег нет совсем. 3. Надо менять доллары."
      Вот что-то подобное на окраине сейчас. Население без денег, но 20 тысяч баксов всё равно есть. Вопрос в другом - если, как пишут, эти деньги не гарантируют, что ухилянт не попадёт в руки пограничников, то зачем их вообще платить?
    3. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      +4
      Сегодня, 09:56
      Certains obtiennent de l'argent de leur famille déjà à l'étranger, d'autres empruntent.
      Je connais deux personnes qui ont emprunté , une est en Roumanie l'autre déjà au Canada.
      Leur "passage " leur avait coûté environ 10000$ ! cela il y a plus de 18 mois.

      Кто-то получает деньги от своих семей уже за границей, кто-то берет в долг. Я знаю двух человек, которые взяли кредит, один в Румынии, а другой уже в Канаде. Их «проход» обошелся им примерно в 10 000 долларов! Это было более 18 месяцев назад.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:37
    Что наскакали, то и получили...
    А тем, которые мояхатаскраю, большой "привет" от тех, кто активно все это организовывать и поддерживал angry
    1. Алт22 Звание
      Алт22
      +1
      Сегодня, 09:55
      А тем, кто выступал против майдана - или активно, или хотя бы в соцсетях, что, впрочем, не спасло многих из них от сроков, в лучшем случае условных? Они у вас тоже "хатаскрайники"? Ах да, забыл - "На Украине русских нет", "Все русские давно уехали в Россию", "Там остались одни предатели" - ваши идеи?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 10:02
        Вы у меня хоть раз видели типа "на Украине все враги!"
        Поищите, флаг вам в руки....
  4. ArtPilot Звание
    ArtPilot
    +4
    Сегодня, 09:37
    (с) Украинцы уникальная нация - они продались даже не за бусы, а за обещание бус.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +3
      Сегодня, 09:42
      Интересный тезис...Это касаемо и наших соотечественников.Только более тридцати лет назад.Так чем мы от них отличаемся?
      1. Фразах Звание
        Фразах
        +1
        Сегодня, 10:12
        Как подтверждала небезызвестная Т. Монтян во всех странах социальные прослойки и их поведение практически одинаковы, разница только в национальном колорите - эмоции, скрытность и так далее. Случись в России такая оказия, было бы то же самое, что подтверждает бегство в 22 году, не надо далеко ходить.
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 10:55
    На фото: все с надписями на одежде. Остальным тоже надо,чтобы выглядеть глвмурно:" ухилянт"," проводник" или " лучший проводник"..)))
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:51
    в четыре раза подняло «тарифы» на услуги по пересечению границы
    При повышении спроса в разы представители "услуг" конечно воспользуются этим и поднимут ценник.
    в последние дни стоимость пересечения границы достигла 20 тысяч долларов, причем без гарантии
    Не хило и ведь платят, значит есть чем.