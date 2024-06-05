Приближается 15-16 июня, когда Украина планирует провести так называемый мирный саммит в Швейцарии, и чем ближе эта дата, тем активнее в Киеве пытаются привлечь к нему больше международных участников.Очередной страной, давшей согласие на участие в этом мероприятии, стал Таиланд. Об этом сообщил местный телеканал Thai PBS, по данным которого в Швейцарию на саммит поедет заместитель министра иностранных дел страны Расс Чаличан.Ранее швейцарские власти заявляли, что отправили приглашения в более чем 160 стран, кроме России. Очевидно, что без участия одной из сторон конфликта мирная конференция невозможна. Однако уже становится ясно, что на саммит не приедет даже главный союзник Киева, американский президент Джо Байден, которого больше волнуют внутренние проблемы США. Вероятно, там не будет представлен и Китай, Бразилия и Саудовская Аравия отказались в нем участвовать. Какой смысл в конференции, на которой отсутствуют основные мировые игроки остается непонятным.В мае Китай и Бразилия призвали к политическому урегулированию украинского конфликта и предложили провести мирную конференцию с участием России и Украины. Тогда китайское издание Global Times отмечало, что такова точка зрения развивающихся стран и что только так можно разрешить кризис вокруг Украины.

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