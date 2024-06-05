Таиланд решил направить на конференцию по Украине в Швейцарию заместителя главы МИД

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Таиланд решил направить на конференцию по Украине в Швейцарию заместителя главы МИД

Приближается 15-16 июня, когда Украина планирует провести так называемый мирный саммит в Швейцарии, и чем ближе эта дата, тем активнее в Киеве пытаются привлечь к нему больше международных участников.

Очередной страной, давшей согласие на участие в этом мероприятии, стал Таиланд. Об этом сообщил местный телеканал Thai PBS, по данным которого в Швейцарию на саммит поедет заместитель министра иностранных дел страны Расс Чаличан.



Ранее швейцарские власти заявляли, что отправили приглашения в более чем 160 стран, кроме России. Очевидно, что без участия одной из сторон конфликта мирная конференция невозможна. Однако уже становится ясно, что на саммит не приедет даже главный союзник Киева, американский президент Джо Байден, которого больше волнуют внутренние проблемы США. Вероятно, там не будет представлен и Китай, Бразилия и Саудовская Аравия отказались в нем участвовать. Какой смысл в конференции, на которой отсутствуют основные мировые игроки остается непонятным.

В мае Китай и Бразилия призвали к политическому урегулированию украинского конфликта и предложили провести мирную конференцию с участием России и Украины. Тогда китайское издание Global Times отмечало, что такова точка зрения развивающихся стран и что только так можно разрешить кризис вокруг Украины.
3 комментария
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  1. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 10:04
    Запад обречён купаться в дерьме клоуна Зелькина.

    Конец аферы.

    У господ дурное настроение, поскольку непонятный июньский сходняк в Швейцарии, где планировалось выкатить России коллективный ультиматум от лица всего мирового сообщества – полностью сорван.

    Последние дни принесли грустные для пана просроченного гетмана новости: его «формула мира» не интересует лидеров Китая, Индии, Саудовской Аравии, ЮАР, Бразилии и далее по списку.

    Да, Мировую Жабу тоже, поскольку
    Самоходный Дед едёт в Голливуд цыганить гроши и нюхать тамошних звёздных красоток, а вместо себе посылает перманентно ржущую лошадкой вице-президентку с её речевым генератором случайных букв. Дабы она рассказала с умным видом, что вода мокрая, трава зелёная, а завтра лучше позавчера по ряду причин.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 10:11
    «Украина планирует провести так называемый мирный саммит» —

    — Саммит — это "встреча в верхах", а здесь то замминистры, то спецы по инвалидам ...
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 10:52
    Даже Таиланд и даже заместителя министра! Видать," важное" сборище. Скоро и Вьетнам пришлет, целого заместителя бригадира гиузчиков,аэропорта.