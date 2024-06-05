Порт Балтимора планирует открыть основной канал для прохода судов в эти выходные

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Порт Балтимора планирует открыть основной канал для прохода судов в эти выходные

В ближайшие выходные может начать полноценную работу основной судоходный канал порта Балтимор – одного из крупнейших портов Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на соответствующие источники.

26 марта 2024 года в половине второго ночи по местному времени контейнеровоз «MV Dali» врезался в одну из опор моста Фрэнсиса Скотта Ки через канал в Балтиморе. Это происшествие привело к обрушению моста, после чего движение судов по каналу стало невозможным. В свою очередь, это нанесло серьезный финансовый ущерб США.



Как стало известно, на днях ремонтными бригадами была извлечена последняя крупная часть обрушившегося моста, перекрывшего канал. Теперь бригады Инженерного корпуса ВС США в экстренном порядке, с помощью специальной техники, будут вытаскивать из воды небольшие куски мусора. Данные работы планируется закончить к ближайшим выходным, что позволит открыть канал на полную мощность.

Месяц назад стали известны и предварительные итоги расследования происшествия с обрушением моста. Судно, принадлежащее компании Synergy Group, потеряло управление из-за проблем с электроэнергией. Первое отключение электроэнергии произошло из-за ошибки, допущенной одним из членов экипажа контейнеровоза.

В результате ошибки остановился один из двигателей судна. Вскоре после того, как контейнеровоз вышел из порта Балтимор, он врезался в одну из опор моста.

Как установило следствие, фатальное отключение электричества произошло буквально за четыре минуты до того, как судно врезалось в опору моста. Неожиданно сработали выключатели, из-за чего была отключена электроэнергия и пропало все судовое освещение. Экипажу удалось восстановить снабжение судна электричеством, но в 320 метрах от моста электричество выключилось еще один раз, и это уже привело к полной потере управления судном.
9 комментариев
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  1. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    0
    Сегодня, 09:47
    Лишний аргумент в пользу того, что пространство под Крымским мостом должно быть засыпано с устройством водопропускным сооружений. В последствии можно будет приступить к полной изоляции Азовского моря и его полному опреснению.
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +1
      Сегодня, 10:03
      Дельное мнение однако именно водопропускные насыпи. Решают сразу много вопросов и снимают нагрузку с выполняющих оборону.
  2. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 09:48
    Мне как-то этот Балтимор абсолютно фиолетовый.
    Меня больше волнуют беспрепятственные полеты БПЛА, наблюдающих за Крымским мостом и Анапой с Новороссийском.
  3. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 09:55
    wassat Радость то какая...ждал этих новостей,аж кушать не мог....
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 10:38
      Ну вот. А я не ждал. Наши доморощенные эксперты обещали, что это всё затянется на годы.
      Хорошо, что успел позавтракать. А то не смог бы.
      1. Andobor Звание
        Andobor
        0
        Сегодня, 10:55
        Цитата: Aken
        что это всё затянется на годы

        На годы и затянется, они три месяца судоходный проход чистят, там при нормальной организации работы максимум на неделю.
  4. Enceladus Звание
    Enceladus
    +2
    Сегодня, 09:57
    У нас бы на металлолом за неделю бы расстащили и бесплатно laughing good
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 10:45
      В 4 мостовых перехода 3 человека разобрали за 2 недели,каждый мост 100- 150 тонн.Оплата - металлом мостов.
      1. Enceladus Звание
        Enceladus
        +1
        Сегодня, 10:50
        Я о том же, а они 2 месяца с ним возятся и несколько миллионов потратили laughing
        З.Ы. hi