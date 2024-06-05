Порт Балтимора планирует открыть основной канал для прохода судов в эти выходные

В ближайшие выходные может начать полноценную работу основной судоходный канал порта Балтимор – одного из крупнейших портов Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на соответствующие источники.26 марта 2024 года в половине второго ночи по местному времени контейнеровоз «MV Dali» врезался в одну из опор моста Фрэнсиса Скотта Ки через канал в Балтиморе. Это происшествие привело к обрушению моста, после чего движение судов по каналу стало невозможным. В свою очередь, это нанесло серьезный финансовый ущерб США.Как стало известно, на днях ремонтными бригадами была извлечена последняя крупная часть обрушившегося моста, перекрывшего канал. Теперь бригады Инженерного корпуса ВС США в экстренном порядке, с помощью специальной техники, будут вытаскивать из воды небольшие куски мусора. Данные работы планируется закончить к ближайшим выходным, что позволит открыть канал на полную мощность.Месяц назад стали известны и предварительные итоги расследования происшествия с обрушением моста. Судно, принадлежащее компании Synergy Group, потеряло управление из-за проблем с электроэнергией. Первое отключение электроэнергии произошло из-за ошибки, допущенной одним из членов экипажа контейнеровоза.В результате ошибки остановился один из двигателей судна. Вскоре после того, как контейнеровоз вышел из порта Балтимор, он врезался в одну из опор моста.Как установило следствие, фатальное отключение электричества произошло буквально за четыре минуты до того, как судно врезалось в опору моста. Неожиданно сработали выключатели, из-за чего была отключена электроэнергия и пропало все судовое освещение. Экипажу удалось восстановить снабжение судна электричеством, но в 320 метрах от моста электричество выключилось еще один раз, и это уже привело к полной потере управления судном.

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