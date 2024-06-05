Появились первые погибшие вследствие минирования ВСУ берегов приграничной реки Тиса

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Появились первые погибшие вследствие минирования ВСУ берегов приграничной реки Тиса

Появляются сообщения о первых погибших украинских граждан, подорвавшихся на установленных ВСУ на подходах к приграничной реке Тиса противопехотных минах.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники, украинским пограничникам приказали любыми способами остановить массовое бегство за границу мужчин призывного возраста. Уклонисты нередко переплывают реку Тиса в надежде добраться до соседней Румынии или Венгрии, власти которых, как правило, не выдают беглецов киевскому режиму.



В частности, в сети появилось видео, на котором, согласно описанию, украинский пограничник осматривает тело пытавшегося сбежать с Украины мужчины, которому взрывом противопехотной мины оторвало ногу, вследствие чего он скончался от потери крови.

В официальном сообщении украинской Госпогранслужбы говорится, что с начала текущего года в реке Тиса обнаружено около 45 тел уклонистов, которые пытались сбежать из самого большого в мировой истории концлагеря, в который превратил свою страну Зеленский, пересекая границу через водные преграды и горную местность. Однако, несмотря на все естественные и рукотворные преграды, по некоторым данным, с Украины ежедневно сбегает несколько сотен мужчин.

Согласно вступившим в силу на Украине изменениям в законодательство, значительно ужесточены мобилизационные мероприятия. Граждане этой страны, заподозренные в попытке уклониться от мобилизации в ВСУ, лишаются права использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, а также осуществлять любые сделки с недвижимостью.
33 комментария
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +6
    Сегодня, 10:10
    Ну не на ЛБС, так вот таким вот образом население украины сокращают.....
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +15
      Сегодня, 10:21
      Граждане бегут с риском для жизни из самой-самой демократичной страны Европы. Выбор прост: демократия или жизнь. am laughing
      На Украине синоним демократии - смерть. am
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +5
        Сегодня, 10:22
        Для бандеровцев сбегающие их соотечественники - не люди. Потому и минируют. Скоро пулеметные точки поставят и будут бегущим в спину лупить.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +2
          Сегодня, 10:23
          Пока из автоматов расстреливают, чтобы не ухиляли.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +2
            Сегодня, 10:25
            Из автоматов - не кошерно. МГ-3 и только ленты и стволы успевай менять. Все как в украинских селах когда бандерва расстреливала мирное украинское население во время ВОВ. И до 1950х пока их по лесам гоняли.... Любили эти падлы МГ-42 который стал основой для МГ-3....
        2. Selidat Звание
          Selidat
          +1
          Сегодня, 10:40
          На ЛБС оставляющих позиции уже давно расстреливают. Человеческая жизнь там уже давно не в цене
      2. Selidat Звание
        Selidat
        +1
        Сегодня, 10:39
        В той стране с демократией уже давно всё понятно. После того,как у них на улицах , на концертах и в кафешках силовики людей в машины пакуют и там же повестки выдают, их заявления о "полицейском государстве" в России просто смешны
      3. ГГВ Звание
        ГГВ
        0
        Сегодня, 11:15
        Так самое интересное,что они себя сами считают демократией и "западный мир" об этом постоянно напоминает.Сюр какой-то!
    2. Peter1First Звание
      Peter1First
      +1
      Сегодня, 10:37
      Демократия однако! Прежде чем поверить в собственные хотелки и мечталки о добром и сладком Западе, украинцам надо было подумать, а какие хотелки и мечталки у самого Запада об Украине и украинцах? А теперь и бежать некуда! Мины и злые польские погранцы! Может заныкаться у бабки на хуторе и пересидеть годиков пять....?
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 10:38
        Не пересидеть там столько в подполе. А жрать чего?
        1. Peter1First Звание
          Peter1First
          0
          Сегодня, 10:41
          По ночам бульбу и бураки тырить на полях...
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            Сегодня, 10:41
            Не подсказывайте - так они до нового пришествия могут там тихариться....
            Хотя уже нет....

            На Украине продолжается борьба с уклонистами. На этот раз депутаты Рады предложили по-новому преследовать нарушителей военного законодательства. Об этом ТСН сообщила адвокат Катерина Анищенко.

            По ее словам, терпеть военной полиции могут позволить вламываться в дома тех, кто уклоняется от службы в рядах ВСУ.

            "В новом законопроекте о военной полиции есть сразу несколько норм ... военным полицейским парламент планирует предоставить право в отдельных случаях попадать в жилье нарушителей законодательства (такими юридически могут считать и уклоняющихся) и предоставить право платить деньги физическим лицам за помощь в раскрытии преступлений", - говорится в публикации.

            https://www.kp.ru/online/news/5839972/
    3. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +3
      Сегодня, 10:47
      Они сами себя" сокращают". Еще с майдана. Скакали на майданах а теперь пусть скачут,на минных полях. Поделом.
    4. Венд Звание
      Венд
      0
      Сегодня, 10:49
      Очень демократичный подход.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:16
    «Появляются сообщения о первых погибших украинских граждан, подорвавшихся на установленных ВСУ на подходах к приграничной реке Тиса противопехотных минах» —

    — Хлопцы по минам скачут,а их хотели крокодилами запугать ...
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 10:19
      ....дык мины то - не кусаются как крокодилы ! lol даже ухилянты это понимают.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:19
    Что б зелебобики не придумали, не натворили, "мировая общественность" этого замечать, осуждать не будет.
    Правда такой "мировой общественности" полосатики и их последыши, остальные, большая часть, предпочитают держатся в стороне, пока, по крайне мере.
    1. Selidat Звание
      Selidat
      +1
      Сегодня, 10:43
      Ну так если если начать осуждать режим З., то получится, что они всячески поддерживают тех,кого сами же и осуждают....
      Диссонанс, однако))
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 10:51
        Полосатики никогда не парятся по таким поводам... они себе прощают любые мерзости, прикрывают и своих подручных, пока они им нужны.
  4. hhurik Звание
    hhurik
    +1
    Сегодня, 10:19
    Как-то не экологично - мины эти, повышают углеродный след планеты от действия химической взрывчатки и продуктов горения. Там какой-то жирный депутат предлагал крокодилов развести в речке - это в духе зеленой повестки текущих трендов, Грета одобряет.

    https://youtube.com/shorts/bKnKonE1R_o?si=vz9q7jYIyTQaz60T
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:24
    Спинным мозгом чую,на западе это видео будет популярно сегодня: " Российские " уклонисты прорываются" на украинскую территорию.Чёрный юмор.
  6. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +5
    Сегодня, 10:26
    После авиаудара по собственным гражданам 2 июня 2014 года... какие-то противогражданские мины - мелочь, которую не стоит и озвучивать.
    Правовую оценку этому даст только Донецкий трибунал.
    После Победы.
    1. Selidat Звание
      Selidat
      0
      Сегодня, 10:45
      Именно так. А до тех пор ни о какой демократии, да и вообще человечности, в так называемой "Украине" говорить не приходится
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 10:48
      Цитата: Смею_заметить_
      Правовую оценку этому даст только Донецкий трибунал.

      Для этого столицу России нужно перенести в Донецк.
      Судя по настроям на переговоры нас ждёт пресловутый сговор в одном из городов, где интересы воюющих не будут учтены...Всё решено заранее, но решение таково, что, если его озвучить, то сразу обнажится оскал буржуйского общества.
      И нас держат на долгоиграющей пластинке политологов, внуков Молотова и семейной пары: депутата ГД и журналистки. А им за трудами праведными некогда заняться исправлением пробелов в демографии.
  7. Копчёный Звание
    Копчёный
    +5
    Сегодня, 10:29
    Их смерть не напрасна. Хороший пример для постсоветских республик, что ждёт при победе демократии и европейском выборе. Первые кто смекнул, видимо грузины.
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      0
      Сегодня, 10:53
      Так прибалтам, мамалыжникам и пшекам никто об этом не расскажет и не покажет! Да и такого парламента с таким премьером, как в Грузии там не допустят!
  8. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +2
    Сегодня, 10:33
    Таки еврей к власти добрался, от дерьма добра ждать не имеет смысла.
  9. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    0
    Сегодня, 10:45
    Главное население бандерстана стремится к Нолю.
  10. gmss Звание
    gmss
    0
    Сегодня, 10:59
    скакали кастрюлеголовые за украину - вторую францию.
    доскокаклись, молодцы)))
  11. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 11:10
    Появляются сообщения о первых погибших украинских граждан, подорвавшихся на установленных ВСУ на подходах к приграничной реке Тиса противопехотных минах.

    Это как же надо своих сограждан НЕНАВИДИТЬ, чтобы устанавливать на них противопехотные мины, запрещённые к использованию!!!!
    Они их к врагам приравняли! belay
    Очешуеть! Других слов не найти. request
  12. DenVB Звание
    DenVB
    0
    Сегодня, 11:36
    Помнится, когда-то Эриху Хонеккеру и остальным лидерам ГДР вменяли в вину то, что гэдээровские пограничники стреляли по немцам, пытавшимся бежать в ФРГ и Западный Берлин.

    Вся мировая либерда тогда визжала: "какое ужасное преступление - стрелять в собственных граждан, которые всего лишь пытались удрать из коммунистического ада!" Даже на нашем телевидении, помню, небезызвестный Познер об этом передачи снимал.

    А вот теперь банда "слуги народа" Зеленского убивает своих сограждан, которые всего лишь пытаются удрать из бандеровского рая, и вся мировая либерда одобрительно кивает.

    "Вы не понимаете, это другое!"
  13. жарофф Звание
    жарофф
    0
    Сегодня, 11:37
    Странно. А я почему то рад
  14. Серик Бур Звание
    Серик Бур
    0
    Сегодня, 11:48
    Уклонисты нередко переплывают реку Тиса

    Ну , и спортивная же нация укрорейх , сначало прыжки с кастрюлями , теперь бег и плавание - прям триатлонисты. :laughing