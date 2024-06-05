Появились первые погибшие вследствие минирования ВСУ берегов приграничной реки Тиса
Появляются сообщения о первых погибших украинских граждан, подорвавшихся на установленных ВСУ на подходах к приграничной реке Тиса противопехотных минах.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники, украинским пограничникам приказали любыми способами остановить массовое бегство за границу мужчин призывного возраста. Уклонисты нередко переплывают реку Тиса в надежде добраться до соседней Румынии или Венгрии, власти которых, как правило, не выдают беглецов киевскому режиму.
В частности, в сети появилось видео, на котором, согласно описанию, украинский пограничник осматривает тело пытавшегося сбежать с Украины мужчины, которому взрывом противопехотной мины оторвало ногу, вследствие чего он скончался от потери крови.
В официальном сообщении украинской Госпогранслужбы говорится, что с начала текущего года в реке Тиса обнаружено около 45 тел уклонистов, которые пытались сбежать из самого большого в мировой истории концлагеря, в который превратил свою страну Зеленский, пересекая границу через водные преграды и горную местность. Однако, несмотря на все естественные и рукотворные преграды, по некоторым данным, с Украины ежедневно сбегает несколько сотен мужчин.
Согласно вступившим в силу на Украине изменениям в законодательство, значительно ужесточены мобилизационные мероприятия. Граждане этой страны, заподозренные в попытке уклониться от мобилизации в ВСУ, лишаются права использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, а также осуществлять любые сделки с недвижимостью.
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