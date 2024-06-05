Штурмовые группы «Бесстрашных» взяли часть Агрегатного завода в Волчанске, продвинувшись до полукилометра

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Штурмовые группы «Бесстрашных» взяли часть Агрегатного завода в Волчанске, продвинувшись до полукилометра

Подразделения войск группировки «Север», продолжая наступление, сумели улучшить свои позиции в Волчанске, противник перебрасывает на данное направление дополнительные резервы. Об этом сообщает ТГ-канал «Северный ветер».

Согласно последним данным на утро среды, 5 июня 2024 года, российские войска продолжают наступать на двух направлениях в Харьковской области. Основные бои идут в районе Волчанска и в самом городе, в районе Липцев относительно затишье, там противник после череды неудачных контратак подтягивает новые резервы, видимо, уже последние, поскольку речь идет о подразделениях 1004-го отдельного батальона охраны и обслуживания.



На Волчанском направлении идут ожесточенные бои, противник контратакует при любой возможности, пытаясь вернуть утраченные позиции. Против наших подразделений действуют националисты и специальные подразделения ГУР, обычных мобилизованных ВСУшников в городе мало. Бои идут на территории Агрегатного завода, куда наши сумели пробиться и занять несколько зданий, а также в районе многоэтажек. Имеется успех в восточной части города, где штурмовыми группами «Бесстрашных» были взяты господствующие высоты. Общее продвижение российских войск составило до полукилометра.

На востоке города «Бесстрашные» закрепились на господствующих высотах и полностью контролируют дорогу из н. п. Тихое.

— пишет «Северный ветер».

Появляется все больше информации, что именно на Харьковском направлении киевская хунта намерена провести маленький блицкриг перед швейцарским «саммитом мира». Киев планирует выбить российские войска с территории региона, тем самым показав своим западным спонсорам, что они не зря поставляют оружие. Так что в ближайшее время прогнозируется новый контрудар ВСУ.
5 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Комментарий был удален.
  3. Selidat Звание
    Selidat
    +1
    Сегодня, 10:36
    Молодцы, ребята! Товарищ генерал Лапин своей репутации не изменяет.
  4. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    +3
    Сегодня, 10:37
    "Бесстрашные" - молодцы! Удачи вам и успехов в вашем праведном деле! Уничтожайте "элиту" ВСУ в Волчанске!
  5. astepanov Звание
    astepanov
    0
    Сегодня, 10:43
    Писали, в том числе на ВО, что будто бы дороги, по которым осуществляется снабжение ВСУ и ротация в Волчанске, полностью контролируются нашими. А здесь - разговор о подводе резервов. Выходит, контроля путей то ли теперь нет, то ли и не было?
    1. Selidat Звание
      Selidat
      +2
      Сегодня, 10:49
      Огневой контроль и полное перерезание путей подвоза-это немного разные вещи. Чтоб их полностью перекрыть, нужно как минимум весь город со всех сторон обойти и на всех дорогах свои огневые засады выставить
  6. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Сегодня, 11:45
    красавцы пацаны давите козлоту и насыпайте Харькову поднимайте им настроение