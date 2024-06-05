Штурмовые группы «Бесстрашных» взяли часть Агрегатного завода в Волчанске, продвинувшись до полукилометра
Подразделения войск группировки «Север», продолжая наступление, сумели улучшить свои позиции в Волчанске, противник перебрасывает на данное направление дополнительные резервы. Об этом сообщает ТГ-канал «Северный ветер».
Согласно последним данным на утро среды, 5 июня 2024 года, российские войска продолжают наступать на двух направлениях в Харьковской области. Основные бои идут в районе Волчанска и в самом городе, в районе Липцев относительно затишье, там противник после череды неудачных контратак подтягивает новые резервы, видимо, уже последние, поскольку речь идет о подразделениях 1004-го отдельного батальона охраны и обслуживания.
На Волчанском направлении идут ожесточенные бои, противник контратакует при любой возможности, пытаясь вернуть утраченные позиции. Против наших подразделений действуют националисты и специальные подразделения ГУР, обычных мобилизованных ВСУшников в городе мало. Бои идут на территории Агрегатного завода, куда наши сумели пробиться и занять несколько зданий, а также в районе многоэтажек. Имеется успех в восточной части города, где штурмовыми группами «Бесстрашных» были взяты господствующие высоты. Общее продвижение российских войск составило до полукилометра.
— пишет «Северный ветер».
Появляется все больше информации, что именно на Харьковском направлении киевская хунта намерена провести маленький блицкриг перед швейцарским «саммитом мира». Киев планирует выбить российские войска с территории региона, тем самым показав своим западным спонсорам, что они не зря поставляют оружие. Так что в ближайшее время прогнозируется новый контрудар ВСУ.
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