«Мир может позавидовать нашей матчасти»: Польша закупает бронемашины Rosomak с башнями ZSSW-30

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«Мир может позавидовать нашей матчасти»: Польша закупает бронемашины Rosomak с башнями ZSSW-30

Минобороны Польши утвердило закупку бронемашин Rosomak с башнями ZSSW-30 местного производства. Боевой модуль является самым важным оборудованием: на него приходится половина стоимости техники.

Соответствующий контракт планируется подписать в ближайшее время. Как пояснили в военном ведомстве, в 2024 году предполагается приобретение 58 Rosomak в стандартной комплектации и 174 единиц в модификации Rosomak-L. При этом обе версии получат на вооружение ZSSW-30.



К настоящему времени 70 ранее изготовленных Rosomak были оснащены ZSSW-30. Теперь их парк существенно расширится.

ZSSW-30 разрабатывалась с 2013 года компаниями Huta Stalowa Wola и WB Electronics. Первый заказ на них был размещен МО в 2022 году. Кроме БТР Rosomak, данный боевой модуль получает на вооружение БМП Borsuk. Башня является необитаемой; все механизмы и ключевые элементы скрыты под бронированным щитом. Такая конструкция увеличивает ее массу, но в то же время эффективно защищает чувствительные к воздействию приборы.



Несмотря на то, что башня является дистанционно управляемой, экипаж имеет к ней доступ, что позволяет бойцам, не высовываясь из-под брони, пополнить боеприпасы, справиться с заклиниванием, произвести мелкий ремонт или в случае повреждения двигателя башни или потери питания вручную управлять вооружением.

ZSSW-30 оснащена стабилизированной 30-мм пушкой Mk 44 S Bushmaster II с двухканальным питанием, что позволяет выбирать тип используемых боеприпасов; пулеметом UKM-2000C 7,62х51 мм и двумя готовыми к стрельбе ПТУР Spike-LR/LR2 (внутри машины перевозятся еще две); автоматизированной СУО с возможностью отслеживания цели и выдачи целеуказания сторонним средствам поражения, например другим машинам; двумя оптоэлектронными головками GOD-1 Iris (командная) и GOC-1 Nike (прицельная); системами связи; метеостанцией; польской системой самообороны SSP-1 Obra-3 [обнаруживает лазерное излучение и ставит дымовые завесы].



До перехода на ZSSW-30 Польша вооружала свои БТР Rosomak лицензионными обитаемыми башнями Hitfist-30P [от итальянской компании Oto Melara]. Как указывается в издании WP Tech, ZSSW-30 оказалась легче и прочнее, что позволит усиливать ее дополнительным бронированием.

Мир может позавидовать нашей матчасти

- полагают в издании.

9 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 10:48
    Профиль всё же высоковат, да и "телевизоры" сильно торчат - по ним легко будет попадать.....
  2. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 10:49
    И экипаж этой чудо бронированной машины, наверное ,классический для Польши -три танкиста и собака. . . winked
  3. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +3
    Сегодня, 10:53
    Ланцет им в башню . Но следует отдать должное - поляки вооружаются по самое не балуйся , без оглядки на долги своих потомков
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 11:07
      Да, и вот это несколько напрягает.... Вероятнее всего их таких вооруженных до зубов на нас и отправят когда какелы закончатся.
      1. КВУ-НСвД Звание
        КВУ-НСвД
        0
        Сегодня, 11:39
        Отправят , к бабке не ходи , отправят ..
    2. SanichSan Звание
      SanichSan
      +1
      Сегодня, 11:30
      Цитата: КВУ-НСвД
      поляки вооружаются по самое не балуйся , без оглядки на долги своих потомков

      для Германии, в первую мировую, это закончилось "версальским миром". wink
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:54
    Лягуха, болото и ква ква ква...
    Ничего нового, ничего неожиданного... запасаются "дровишками", которые сгорят на раз, два, когда их пихнут в самое пекло.
  5. iommi Звание
    iommi
    0
    Сегодня, 11:25
    Надеюсь где надо понимают против кого это закупается, инвестиции шляхи должны отбивать, никто не покупает технику чтобы просто хранить их в гараже.

    Уже сейчас необходимо принимать превентивные меры как симметричные, так и ассиметричные: ну вы понимаете, пожар тута, пожар тама, гдето польский самолет должен сделать "Кобру Качиньского", гдето сойти поезд и так по чуть чуть
  6. SanichSan Звание
    SanichSan
    0
    Сегодня, 11:44
    "Несмотря на то, что башня является дистанционно управляемой, экипаж имеет к ней доступ, что позволяет бойцам, не высовываясь из-под брони, пополнить боеприпасы, справиться с заклиниванием, произвести мелкий ремонт или в случае повреждения двигателя башни или потери питания вручную управлять вооружением."
    какой в этом смысл если она не отделена от экипажа бронированной переборкой? 1 ФПВ за 10к рублей и привет. пожар в боевом отделении и фейерверк из 30мм снарядов плюс детонация пары спайкой которы внутри храниться.
    и что в этой вундервафе польского? польская системой самообороны SSP-1 Obra-3 и... и всё? они у турков проконсультировались как из бронетехники сделать геморрой? laughing
    PS
    но если к ней воздушные шары прикрутить то тогда да! точно "взлетит"! lol