«Мир может позавидовать нашей матчасти»: Польша закупает бронемашины Rosomak с башнями ZSSW-30

Минобороны Польши утвердило закупку бронемашин Rosomak с башнями ZSSW-30 местного производства. Боевой модуль является самым важным оборудованием: на него приходится половина стоимости техники.Соответствующий контракт планируется подписать в ближайшее время. Как пояснили в военном ведомстве, в 2024 году предполагается приобретение 58 Rosomak в стандартной комплектации и 174 единиц в модификации Rosomak-L. При этом обе версии получат на вооружение ZSSW-30.К настоящему времени 70 ранее изготовленных Rosomak были оснащены ZSSW-30. Теперь их парк существенно расширится.ZSSW-30 разрабатывалась с 2013 года компаниями Huta Stalowa Wola и WB Electronics. Первый заказ на них был размещен МО в 2022 году. Кроме БТР Rosomak, данный боевой модуль получает на вооружение БМП Borsuk. Башня является необитаемой; все механизмы и ключевые элементы скрыты под бронированным щитом. Такая конструкция увеличивает ее массу, но в то же время эффективно защищает чувствительные к воздействию приборы.Несмотря на то, что башня является дистанционно управляемой, экипаж имеет к ней доступ, что позволяет бойцам, не высовываясь из-под брони, пополнить боеприпасы, справиться с заклиниванием, произвести мелкий ремонт или в случае повреждения двигателя башни или потери питания вручную управлять вооружением.ZSSW-30 оснащена стабилизированной 30-мм пушкой Mk 44 S Bushmaster II с двухканальным питанием, что позволяет выбирать тип используемых боеприпасов; пулеметом UKM-2000C 7,62х51 мм и двумя готовыми к стрельбе ПТУР Spike-LR/LR2 (внутри машины перевозятся еще две); автоматизированной СУО с возможностью отслеживания цели и выдачи целеуказания сторонним средствам поражения, например другим машинам; двумя оптоэлектронными головками GOD-1 Iris (командная) и GOC-1 Nike (прицельная); системами связи; метеостанцией; польской системой самообороны SSP-1 Obra-3 [обнаруживает лазерное излучение и ставит дымовые завесы].До перехода на ZSSW-30 Польша вооружала свои БТР Rosomak лицензионными обитаемыми башнями Hitfist-30P [от итальянской компании Oto Melara]. Как указывается в издании WP Tech, ZSSW-30 оказалась легче и прочнее, что позволит усиливать ее дополнительным бронированием.- полагают в издании.

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