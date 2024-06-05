Российский космонавт Олег Кононенко установил новый мировой рекорд времени пребывания в космосе

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Российский космонавт Олег Кононенко установил новый мировой рекорд времени пребывания в космосе

На международной космической станции (МКС) российский космонавт Олег Кононенко установил новый мировой рекорд времени пребывания в космосе. Это произошло сегодня в 00.00.20 по московскому времени.

Такое заявление сделали в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос», сотрудником которой является наш космонавт.



Суммарная длительность космических полетов, которые совершил Кононенко, составила одну тысячу суток. В космос он отправился уже в пятый раз. Его полет начался 15 сентября прошлого года.

Собственно, мировым рекордсменом по длительности полетов он стал еще 4 февраля. В этот день он побил рекорд другого россиянина – Геннадия Падалки. Тот за время своих пяти космических путешествий пробыл в космосе более 878 суток. Теперь Кононенко побил уже свой собственный рекорд.


Предполагается, что полет, который он сейчас совершает на МКС, продлится год и завершится 23 сентября. На тот момент сумма времени, проведенного Кононенко в космосе, составит 1110 суток.

Местом рождения космонавта является город Чарджоу (сейчас – Туркменабат) Туркменской ССР. Олег Кононенко родился здесь в 1964 году.

Он имеет несколько высших образований. У Кононенко есть дипломы Харьковского авиационного института, Высших государственных курсов повышения квалификации и Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

До зачисления в отряд космонавтов он работал в космической отрасли инженером-конструктором в «ЦСКБ-Прогресс» и РКК «Энергия».
16 комментариев
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  1. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +1
    Сегодня, 10:50
    Олег Кононенко родился здесь в 1964 году.

    60-ти летний космонавт? belay Солидно! good
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +5
      Сегодня, 10:56
      Да он просто живёт на орбите. fellow yes good
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +3
        Сегодня, 10:57
        Цитата: Бородач
        Да он просто живёт на орбите.

        Секрет молодости?
        1. dauria Звание
          dauria
          +1
          Сегодня, 11:04
          Там по Эйнштейну время медленней течёт . Причём проверено . laughing Так что за 1000 суток пару микросекунд сэкономил . Живите на самых высоких этажах - и будет вам счастье.
      2. KukuRuzvelt Звание
        KukuRuzvelt
        0
        Сегодня, 11:08
        Представляю как он пиццу заказывает
  2. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    0
    Сегодня, 10:58
    Космос дело нужное, но непонятное достижение. Как оно отразилось на развитие нашей науки и инженерной отрасли для космоса.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 11:01
      Как-как? Кардинально.
      Благодаря космосу освоенно огромное количество новых технологий. Плюс связь. Разведка. good
      Устанешь перечислять.
      1. Олег Апушкин Звание
        Олег Апушкин
        0
        Сегодня, 11:08
        К сожалению разведка и связь у нас не в приоритете, до сих пор.
    2. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      -1
      Сегодня, 11:04
      Космос дело нужное, но непонятное достижение. Как оно отразилось на развитие нашей науки и развитии инженерной отрасли.
      Он же там не труселями летал светить как Пересильд, вселенский позор за народный счет, он же работал все это время.
      1. Олег Апушкин Звание
        Олег Апушкин
        +1
        Сегодня, 11:21
        Я услышал Вас, работа прежде всего. Статья малость сухая, кроме проведённого времени информации ноль, о программах с его участием итп.
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          -1
          Сегодня, 11:32
          работа прежде всего.
          Вряд ли это с уверенностью можно сказать про госкорпорацию «Роскосмос».
  3. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    -1
    Сегодня, 11:02
    Вывод один, наш космонавтика угасает. Если единственные рекордные достижения остались, это заставить человека сидеть 1000 суток.
  4. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 11:12
    Мои искренние поздравления! Так держать!!! good hi
  5. Canecat Звание
    Canecat
    +1
    Сегодня, 11:19
    У Кононенко есть дипломы Харьковского авиационного института, Высших государственных курсов повышения квалификации и Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

    И как это рогули его еще в свои космонавты не записали с такой фамилией и ХАИ laughing
    А то у них и Юрий Гагарин уже стал Юрко Гагаринко fool
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +1
      Сегодня, 11:29
      Думаю... ещё при нас... какой-нибудь Интытут национальноий памьяти им. Альцгеймэра запишет в свои скрижали это достижение украиньця, которого "кляти москали з орбиты додому нэ видпускали"...
      И свеча в углу экрана!
      Бо тужым...
  6. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 11:49
    Стесняюсь спросить...
    Это куда ж можно долететь за 500 дней?!..
    А иначе, зачем эти "рекорды".