На международной космической станции (МКС) российский космонавт Олег Кононенко установил новый мировой рекорд времени пребывания в космосе. Это произошло сегодня в 00.00.20 по московскому времени.Такое заявление сделали в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос», сотрудником которой является наш космонавт.Суммарная длительность космических полетов, которые совершил Кононенко, составила одну тысячу суток. В космос он отправился уже в пятый раз. Его полет начался 15 сентября прошлого года.Собственно, мировым рекордсменом по длительности полетов он стал еще 4 февраля. В этот день он побил рекорд другого россиянина – Геннадия Падалки. Тот за время своих пяти космических путешествий пробыл в космосе более 878 суток. Теперь Кононенко побил уже свой собственный рекорд.Предполагается, что полет, который он сейчас совершает на МКС, продлится год и завершится 23 сентября. На тот момент сумма времени, проведенного Кононенко в космосе, составит 1110 суток.Местом рождения космонавта является город Чарджоу (сейчас – Туркменабат) Туркменской ССР. Олег Кононенко родился здесь в 1964 году.Он имеет несколько высших образований. У Кононенко есть дипломы Харьковского авиационного института, Высших государственных курсов повышения квалификации и Российской академии народного хозяйства и государственной службы.До зачисления в отряд космонавтов он работал в космической отрасли инженером-конструктором в «ЦСКБ-Прогресс» и РКК «Энергия».

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