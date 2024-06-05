«Не только от США, но и от Европы»: Белый дом анонсировал отправку нового пакета военной помощи Украине

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«Не только от США, но и от Европы»: Белый дом анонсировал отправку нового пакета военной помощи Украине

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи для Украины и надеются, что европейские союзники последуют их примеру. С таким заявлением выступил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

Администрация Байдена готовит новый пакет военной помощи Киеву из ранее выделенных средств, объявление об этом должно последовать в скором времени, точной даты нет. В Вашингтоне заявляют, что поставленное украинской армии после долгого перерыва оружие значительно повлияло на ситуацию на поле боя, а новое позволит не только держать оборону, но и перейти в контрнаступление ближе к осени.



Я думаю, что в ближайшие недели можно ожидать объявлений о дальнейших поставках значительной мощности в Украину

— заявил Салливан.

Кроме американской помощи, Киев должен получить и европейскую, по крайней мере, США призывают союзников по НАТО раскошелиться и подать «на бедность» Зеленскому. А то он с протянутой рукой уже в странах Юго-Восточной Азии побывал. Последуют ли призыву США в Европе, пока не ясно. Последние встречи на уровне глав МИД и Минобороны стран НАТО показали, что многие европейские страны не горят желанием вкладываться в киевский режим. За исключением Франции и Германии, чьи лидеры безоговорочно выполняют все команды из-за океана.

Между тем отправившийся в Европу Байден проведет две встречи с Зеленским, одну во Франции, а вторую в Италии. Предполагается, что основной темой разговора будет продолжение войны с Россией и дальнейшие перспективы конфликта.
11 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +3
    Сегодня, 10:57
    Между тем отправившийся в Европу Байден проведет две встречи с Зеленским, одну во Франции, а вторую в Италии.

    А самоходный дед точно Зелю оба раза сам узнает?? what
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 11:03
      А самоходный дед точно Зелю оба раза сам узнает??
      Его к нему подведут, а там уж Зеля его не упустит... Как клещами в старичка вцепится и будет сосать, сосать, сосать из того бабки до полного высасывания!!! laughing
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 11:05
        Ну, то что Зеля - знатный сосуля, это мы тут наверно уже все поняли..... laughing
      2. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 11:14
        Цитата: Lev_Russia
        Как клещами в старичка вцепится и будет сосать, сосать, сосать из того бабки до полного высасывания!!!

        Как тут, в «УП»?
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 11:53
      [
      А самоходный дед точно Зелю оба раза сам узнает?? what]

      Узнает! Об этом не стоит волноваться.
      Мы тут зубы скалим над зе и дедом, а Моська слушает, да ест.... Очередной пакет помощи от деда и ната не заставит себя долго ждать на ЛБС, а там наши ребята!
  2. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 10:57
    Опять к тому что запад создает коалиции а шахматист предпочитает быть дартаньяном за счет собственного народа. При этом, в случае успеха, плюшки достанутся всем.
  3. Бородач Звание
    Бородач
    +2
    Сегодня, 10:59
    Ну и каким боком, поставленное США оружие, повлияло значительно на ситуацию на поле боя? fool
    Зимой Украина теряла по 1000 бойцов в день, сейчас 1500. am
    1. Жнец Звание
      Жнец
      0
      Сегодня, 11:14
      Зимой Украина теряла по 1000 бойцов в день, сейчас 1500

      Откуда вы эти цифры взяли? Из сведений МО? Я б не особо им доверял. Мне больше верится тому, что пишут в некоторых ТГ-каналах.
    2. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +2
      Сегодня, 11:15
      Ну и каким боком, поставленное США оружие, повлияло значительно на ситуацию на поле боя?

      Дальнобойные ракеты из США будут кошмарить наши тылы...штабы,склады,узлы связи, НПЗ, казармы, мосты и так далее.
      Или могут сосредоточиться на ударах по гражданским целям...больницам,школам,домам и так далее с целью посеять хаос и панику среди мирного населения.
      В обоих случаях американцы не несут никакого наказания за подобные дела.
      Это несправедливо, это нехорошо.
      Надо бы им устроить хорошую трепку за это...так как это делают хуситы.
  4. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 11:20
    ну я думаю нато гарантии безопасности РФ не даст ! нато в нападении на РФ !
  5. Серик Бур Звание
    Серик Бур
    0
    Сегодня, 11:40
    Цитата: Леха с Андроида.
    Дальнобойные ракеты из США будут кошмарить наши тылы...штабы,склады,узлы связи, НПЗ, казармы, мосты и так далее.

    Все прекрасно понимают слово "бумеранг". А , вот с решительностью , кто как.