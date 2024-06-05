Почти сто стран мира подтвердили решение участвовать в Играх БРИКС-2024

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Почти сто стран мира подтвердили решение участвовать в Играх БРИКС-2024

С 11 по 24 июня 2024 года в Российской Федерации, в Казани, пройдут Спортивные игры БРИКС-2024. В настоящее время уже 97 стран мира подтвердили свое желание участвовать в данном спортивном мероприятии. Известно, что Игры пройдут под патронажем президента Российской Федерации Владимира Путина.

В качестве организаторов мероприятия выступают страны, входящие в состав объединения БРИКС (Бразилия-Россия-Индия-Китай-ЮАР - основатели объединения, кроме того в него входят ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия). Однако учитывая количество потенциальных участников Игр, очевидно, что они выходят по своему масштабу далеко за пределы указанного объединения.

То, что почти 100 стран мира решили принять участие в Играх БРИКС-2024, свидетельствует об очередном провале «коллективного Запада» в попытках влиять на страны «глобального Юга».

Фактически половина существующих суверенных государств уже готовы ориентироваться на сотрудничество со странами БРИКС, даже несмотря на негативное отношение к этому со стороны западных стран.

Еще один примечательный нюанс – 97 стран мира согласились участвовать не просто в Играх БРИКС, а в мероприятии, которое пройдет на территории Российской Федерации – в Казани. И это во время украинского конфликта, в котором страны «коллективного Запада» и их сателлиты однозначно заняли сторону киевского режима и пытались организовать глобальный бойкот нашей страны. Как видим, стратегия этого «глобального бойкота» России, которую пытался продвигать Запад, полностью провалилась.
29 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +3
    Сегодня, 11:00
    То, что почти 100 стран мира решили принять участие в Играх БРИКС-2024, свидетельствует об очередном провале «коллективного Запада» в попытках влиять на страны «глобального Юга».

    Всё это конечно замечательно... Развивать и устраивать свои параллельные соревнования конечно надо... Но не менее нужно, чтобы все эти сто стран ещё и инвестировали хоть что-то в эти игры - спорт дело очень затратное...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +10
      Сегодня, 11:03
      Будет вам олимпиада. Йо-хо-хо-хо. (С) good
      Пора уже переименовывать Игры БРИКС в Олимпиаду. good
      А в Париже всякие там гендеры ЛГБТшные будут соревноваться. negative
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 11:18
        А в Париже всякие там гендеры ЛГБТшные будут соревноваться
        Будет, если только бородатые мужики в сланцах чего-нибудь не натворят! А я очень надеюсь, что натворят wink
        1. Mazunga Звание
          Mazunga
          0
          Сегодня, 11:29
          полюбахе ))липа эта же чистый харам бабы без паранджи сидоры мелькают их по хорошему камнями надо забивать думаю будет весело нынче в городу Парыжу
        2. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 11:35
          Им бы оружие и денежек подкинуть, чтобы они зажгли огонь на олимпиаде и на чемпионате по футболу в Германии. am good
      2. Xenofont Звание
        Xenofont
        0
        Сегодня, 11:32
        Я все понимаю, но мне как то удивительно обилие финансов на подобные мероприятия,когда всем Миром (обществом) собираем миллиарды на самое необходимое для фронта! Повторяю, понятно, что PR, порванная в клочья изолента, родной бизнес... И тем не менее!
        1. ИванИванов Звание
          ИванИванов
          0
          Сегодня, 11:39
          Согласен. Мало того, что смещаются фин приоритеты, мы еще и вести войну вынуждены в белых перчатках, чтобы не распугать т.н. друзей
        2. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          +2
          Сегодня, 11:44
          [Я все понимаю, но мне как то удивительно обилие финансов на подобные мероприятия,когда всем Миром (обществом) собираем миллиарды на самое необходимое для фронта! Повторяю, понятно, что PR, порванная в клочья изолента, родной бизнес... И тем не ]

          ..... и на лечение детям!
          А еще.... как бы эти почти 100 стран не превратились в обыкновенных дояров, припавших к вымени России!
      3. Васян1971 Звание
        Васян1971
        0
        Сегодня, 11:47
        «А в Париже всякие там гендеры ЛГБТшные будут соревноваться. »©
        А там, глядишь и альтернативная допинговая Олимпиада подкатит...
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 11:02
    Почти сто стран мира подтвердили решение участвовать в Играх БРИКС-2024

    fellow
    Ну, кто посмеет сказать, что я не рад такому известию?
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +6
    Сегодня, 11:03
    Это событие будет по круче чем олимпиада во Парыжу с их клопами , тараканами и крысами.
    1. Дед Борг Звание
      Дед Борг
      +1
      Сегодня, 11:21
      .... и с грязной и вонючей Сеной для пловцов
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 11:25
      Цитата: Ирек
      Это событие будет по круче чем олимпиада во Парыжу с их клопами , тараканами и крысами.

      Ждём истерику от верхушки МОК и лично Томаса Баха на тему о "бессовестной РФ", организующей конкуренцию "истинно демократическим" соревнованиям, которые, конечно же, "вне политики". Давай, Томас, жги! tongue
    3. mikh-korsakov Звание
      mikh-korsakov
      0
      Сегодня, 11:41
      Зато какие чудеса ожидаются в Париже. Атлет по понедельникам четвергам - женщина, а по остальным мужчина. Первичные половые признаки, в т.ч. борода к спортсмену прикрепляются или удаляются с помощью специального клея.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 11:04
    А чего тут удивительного? Полосатики со своими прихлебателями задолбали, уже, многих, а многие остальные в раздумиях, за кого им держатся?
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 11:08
    «С 11 по 24 июня 2024 года в Российской Федерации, в Казани, пройдут Спортивные игры БРИКС-2024» —

    — Они «саммит мира», а мы - спортивные игры БРИКС! Вот и посмотрим, что больше привлечёт внимание ...
    1. lubesky Звание
      lubesky
      +1
      Сегодня, 11:11
      Ответ очевиден, спорт высших достижений куда интереснее!
  6. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 11:12
    а как на играх будет представлена бесноватая WADA?!
    1. KCA Звание
      KCA
      +2
      Сегодня, 11:20
      Сортиры будет мыть, в надежде следы допинга найти, дальше их не пустят
  7. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -5
    Сегодня, 11:12
    Видимо поэтом обострения с нашей стороны не будет. Форум, игры, куда обострять? Поэтому будем дальше принимать летящее на Белгород, Курск, и далее изображая христа. Каким же надо быть чудаком, чтобы брать на себя подобные обязательства во время войны? Шахматист и ко непоправимые.....
    Представляю себе Сталина в 41-42, пригашающего всех желающих провести олимпиаду за уралом.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 11:46
      ваши посты в интернете ничего не изменят
  8. RealPilot Звание
    RealPilot
    +3
    Сегодня, 11:14
    Цитата: Василенко Владимир
    а как на играх будет представлена бесноватая WADA?!

    Нам ВАДА - НЕНАДА!
  9. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 11:15
    Главное не приплачивать спортсменам из большинства этих ста стран . Тогда их стремление будет выглядеть соответствующе. А может стоит и приплатить .... recourse
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:26
    Федерация дзюдо РФ в Париже будет участвовать в игрищах в Париже,пусть попробуют золото не привезти. am
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 11:33
      Цитата: tralflot1832
      пусть попробуют золото не привезти.

      Золото пусть везут, только надо чемоданы проверить перед отъездом из Парижа. Мало ли какие представители местных насекомых заползут, а нам такого французского импорта не надо. smile
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 11:35
        Монтесума.Если в чемодане будет клоп- Макрон ,можно и серебро. hi
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:28
    Ростех будет в спонсорах Игр Брикс? Пусть кто нибудь вякнет с запада.
  12. Серик Бур Звание
    Серик Бур
    +1
    Сегодня, 11:30
    Цитата: ИванИванов
    Каким же надо быть чудаком, чтобы брать на себя подобные обязательства во время войны?

    А,какой чудак , какому чудаку войну объявлял? am
  13. С.З. Звание
    С.З.
    -1
    Сегодня, 11:37
    На Олимпиаду не пустили - пришлось свою организовывать. Хороший понт дороже денег.