Почти сто стран мира подтвердили решение участвовать в Играх БРИКС-2024
С 11 по 24 июня 2024 года в Российской Федерации, в Казани, пройдут Спортивные игры БРИКС-2024. В настоящее время уже 97 стран мира подтвердили свое желание участвовать в данном спортивном мероприятии. Известно, что Игры пройдут под патронажем президента Российской Федерации Владимира Путина.
В качестве организаторов мероприятия выступают страны, входящие в состав объединения БРИКС (Бразилия-Россия-Индия-Китай-ЮАР - основатели объединения, кроме того в него входят ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия). Однако учитывая количество потенциальных участников Игр, очевидно, что они выходят по своему масштабу далеко за пределы указанного объединения.
То, что почти 100 стран мира решили принять участие в Играх БРИКС-2024, свидетельствует об очередном провале «коллективного Запада» в попытках влиять на страны «глобального Юга».
Фактически половина существующих суверенных государств уже готовы ориентироваться на сотрудничество со странами БРИКС, даже несмотря на негативное отношение к этому со стороны западных стран.
Еще один примечательный нюанс – 97 стран мира согласились участвовать не просто в Играх БРИКС, а в мероприятии, которое пройдет на территории Российской Федерации – в Казани. И это во время украинского конфликта, в котором страны «коллективного Запада» и их сателлиты однозначно заняли сторону киевского режима и пытались организовать глобальный бойкот нашей страны. Как видим, стратегия этого «глобального бойкота» России, которую пытался продвигать Запад, полностью провалилась.
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