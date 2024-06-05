Правительство Греции заявило о снижении количества атак йеменских повстанцев на суда в Красном море
Власти Греции заявили о снижении количества атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда в акватории Красного моря. Министр судоходства Греции Христос Стилианидес объясняет это усилением западного военно-морского сотрудничества в регионе.
Как сообщает информационное агентство Reuters, выступая в кулуарах посвященного проблемам судоходства мероприятия в Афинах, Стилиандес заявил, что снижение интенсивности атак хуситов является доказательством эффективности деятельности международной коалиции, направившей в регион свои военные корабли.
Однако, при этом греческий министр отметил, что торговое судоходство не сталкивалось с таким количеством атак со времен Второй мировой войны. По словам Стилианидеса, нападения йеменских повстанцев повлекли "ощутимые последствия в геополитическом, коммерческом, юридическом и экологическом плане".
Стоит отметить, что, вопреки бравурным заявлениям греческого министра, не наблюдается существенного снижения количества сообщений об успешных атаках йеменских повстанцев в акватории Красного моря. Более того, благодаря предположительно поставленным Ираном новейшим противокорабельным ракетам, возросла эффективность этих атак. Об этом, в том числе, свидетельствует недавний успешный, как заявляют повстанцы, удар по американскому авианосцу "Дуайт Эйзенхауэр". Нежелание Пентагона комментировать заявление хуситов и даже произошедшая попытка выдать старое видео за доказательство отсутствия повреждений американского авианосца, вероятнее всего, может свидетельствовать об успехе атаки йеменских повстанцев.
Информация