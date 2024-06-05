Правительство Греции заявило о снижении количества атак йеменских повстанцев на суда в Красном море

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Правительство Греции заявило о снижении количества атак йеменских повстанцев на суда в Красном море

Власти Греции заявили о снижении количества атак йеменских повстанцев-хуситов на торговые суда в акватории Красного моря. Министр судоходства Греции Христос Стилианидес объясняет это усилением западного военно-морского сотрудничества в регионе.

Как сообщает информационное агентство Reuters, выступая в кулуарах посвященного проблемам судоходства мероприятия в Афинах, Стилиандес заявил, что снижение интенсивности атак хуситов является доказательством эффективности деятельности международной коалиции, направившей в регион свои военные корабли.



Однако, при этом греческий министр отметил, что торговое судоходство не сталкивалось с таким количеством атак со времен Второй мировой войны. По словам Стилианидеса, нападения йеменских повстанцев повлекли "ощутимые последствия в геополитическом, коммерческом, юридическом и экологическом плане".

Стоит отметить, что, вопреки бравурным заявлениям греческого министра, не наблюдается существенного снижения количества сообщений об успешных атаках йеменских повстанцев в акватории Красного моря. Более того, благодаря предположительно поставленным Ираном новейшим противокорабельным ракетам, возросла эффективность этих атак. Об этом, в том числе, свидетельствует недавний успешный, как заявляют повстанцы, удар по американскому авианосцу "Дуайт Эйзенхауэр". Нежелание Пентагона комментировать заявление хуситов и даже произошедшая попытка выдать старое видео за доказательство отсутствия повреждений американского авианосца, вероятнее всего, может свидетельствовать об успехе атаки йеменских повстанцев.
7 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:39
    Теперь чтобы восстановить логистику в Красном море ЮАР должна пригласить к себе хуситов ,на мыс Доброй Надежды ,ШТОЛЕ? laughing
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 11:44
      Стилиандес заявил, что снижение интенсивности атак хуситов является доказательством эффективности деятельности международной коалиции, направившей в регион свои военные корабли.

      Да ладно... Просто хуситам новый БК не подвезли... lol
      1. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 11:54
        Судовладельцы со всего мира ориентируются не на правительство Греции и их победные реляции, а на то, как ведут себя страховые компании и какую они выставляют страховку за проход через Суэцкий канал. hi
  2. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    0
    Сегодня, 11:40
    Сам себя не похвалишь , никто не похвалит.
  3. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    0
    Сегодня, 11:40
    Хуситы стали больше бить по военным кораблям, поэтому по торговым судам стало меньше ударов
  4. Bianconeri Звание
    Bianconeri
    0
    Сегодня, 11:45
    Ага.. Сейчас с сандалий камешек вытащат и опять палить начнут по авианосцам да всяким там глобальным ястребам, которых как бы сбивать можно, но но всем)
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 11:45
    — Уменьшился трафик судов враждебных хуситам стран,уменьшилось количество атак ...