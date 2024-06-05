ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Полтавской и Харьковской областях
За последние сутки ВС РФ нанесли серию ощутимых ударов по военным объектам ВСУ. Украинские СМИ со ссылкой на официальные источники сообщали о взрывах в целом ряде областей.
Кроме того, о повреждениях «инфраструктурных объектов» в своих ТГ-каналах писали главы украинских регионов.
В частности, глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил о повреждении некоего промышленного объекта. Вполне вероятно, что речь идет об одном из предприятий украинского ВПК.
Кроме того, представители киевского режима сообщают о ряде прилетов в Харьковской области, на севере которой ВС РФ ведут наступление.
В частности, по данным местных властей, около 16:00 ударом КАБ была поражена база отдыха в Старом Салтове Чугуевского района. Нетрудно догадаться, кто был размещен на территории комплекса.
Кроме того, в селе Кучеривцы Купянского района, согласно сообщениям от местной администрации, были поражены якобы сооружения свинофермы. Удары якобы также наносились КАБами... По свинофермы... Чудеса украинской пропаганды.
Стоит отметить, что в сводках ВСУ российские войска регулярно наносят удары исключительно по гражданской инфраструктуре.
В свою очередь, данная «тактика» ВС РФ каким-то образом напрямую влияет на положение украинских боевиков на фронте, которое с каждым днем становится все плачевнее.
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