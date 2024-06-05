ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Полтавской и Харьковской областях

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ВС РФ нанесли удары по объектам ВСУ в Полтавской и Харьковской областях

За последние сутки ВС РФ нанесли серию ощутимых ударов по военным объектам ВСУ. Украинские СМИ со ссылкой на официальные источники сообщали о взрывах в целом ряде областей.

Кроме того, о повреждениях «инфраструктурных объектов» в своих ТГ-каналах писали главы украинских регионов.



В частности, глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил о повреждении некоего промышленного объекта. Вполне вероятно, что речь идет об одном из предприятий украинского ВПК.

Кроме того, представители киевского режима сообщают о ряде прилетов в Харьковской области, на севере которой ВС РФ ведут наступление.

В частности, по данным местных властей, около 16:00 ударом КАБ была поражена база отдыха в Старом Салтове Чугуевского района. Нетрудно догадаться, кто был размещен на территории комплекса.

Кроме того, в селе Кучеривцы Купянского района, согласно сообщениям от местной администрации, были поражены якобы сооружения свинофермы. Удары якобы также наносились КАБами... По свинофермы... Чудеса украинской пропаганды.

Стоит отметить, что в сводках ВСУ российские войска регулярно наносят удары исключительно по гражданской инфраструктуре.

В свою очередь, данная «тактика» ВС РФ каким-то образом напрямую влияет на положение украинских боевиков на фронте, которое с каждым днем становится все плачевнее.
7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:23
    «Удары якобы также наносились КАБами... По свинофермы... Чудеса украинской пропаганды» —

    — Самокритично ...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 11:33
      Все правильно: укросвиньи перед нахрюком прятались в свинарнике. laughing lol wassat
      1. Лешак Звание
        Лешак
        +1
        Сегодня, 11:42
        Замаскироваться не получилось. Вот визгу то было после прилёта... wink
  2. Николай Басалай Звание
    Николай Басалай
    0
    Сегодня, 11:31
    Стратегических запасов не будет.
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 11:32
    Из всего текста... новостью можно считать лишь это:
    "За последние сутки ВС РФ нанесли серию ... ударов..."
    Всё остальное, простите, догадки и флуд.
  4. Бомба Звание
    Бомба
    -1
    Сегодня, 11:46
    Все эти удары одна сплошная показуха, тошно читать и смотреть. Затянут до закрытия неба западным ПВО и "миротворческим" контингентом. За что погибали и гибнут пацаны потом никто не ответит.
  5. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    +1
    Сегодня, 11:49
    Цитата: Бомба
    Все эти удары одна сплошная показуха, тошно читать и смотреть.

    Все эти поставки оружия сплошная показуха . Тошно читать и смотреть . Дотянут что в Канаде будет правительство в изгнании.За что хлопцы гибнут?