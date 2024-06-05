У входа в посольство США в Бейруте произошла стрельба, ливанские силовики открыли ответный огонь

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У входа в посольство США в Бейруте произошла стрельба, ливанские силовики открыли ответный огонь

В столице Ливана Бейруте неизвестные лица открыли огонь у входа в посольство США в стране. Об этом сообщают ливанские средства массовой информации.

Как сообщается, неизвестный мужчина открыл огонь, ранив как минимум двоих человек. Ливанские силовики отреагировали оперативно и ответным огнем ранили нападавшего. После этого он был задержан и доставлен в медицинское учреждение. Сейчас ему оказывается помощь, после чего с ним будут работать сотрудники ливанских и американских спецслужб.

Личность одного нападавшего уже установили – это гражданин Сирии. Однако были и двое других нападавших. Им удалось скрыться. Сейчас ливанские силовики продолжают их поиски в сотрудничестве с американскими спецслужбами.

Между тем, средства массовой информации сообщают, что в окрестностях американского дипломатического представительства сейчас идут оперативные мероприятия. Одновременно предприняты меры по усилению безопасности. Как сообщил глава ливанского правительства Наджиб Микати, в настоящее время ситуация находится под контролем.

Спецслужбами страны начато обстоятельное расследование произошедших событий. По некоторым данным, причастность к организации нападения может иметь запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Однако это - предварительная версия следствия, которая еще нуждается в подтверждении.
4 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:19
    «Однако были и двое других нападавших» —

    — Это не те,о ком вы подумали ...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 11:31
      Прочитав заголовок, сначала подумал, что огонь открыла американская охрана посольства, а ответным огнём ливанских силовиков был уничтожен весь персонал посольства. am laughing good
      Я разочарован. negative
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 11:26
    Ну вот, потихоньку раскручивается спираль антиамериканских актов....
  3. Astra wild2 Звание
    Astra wild2
    0
    Сегодня, 11:50
    Мне, янки, мягко говоря, не симпатичны. Не люблю нахалов, но нападения на посольство. ...Это не очень красиво.
    Потом, дипломанты лишь исполнители чужой воли,а виновные сидят в безопасности ..
    Как,я помню*Игил* тоже не белые и пушистые кролики.Так что друг друга стоят