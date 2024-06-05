У входа в посольство США в Бейруте произошла стрельба, ливанские силовики открыли ответный огонь

В столице Ливана Бейруте неизвестные лица открыли огонь у входа в посольство США в стране. Об этом сообщают ливанские средства массовой информации.Как сообщается, неизвестный мужчина открыл огонь, ранив как минимум двоих человек. Ливанские силовики отреагировали оперативно и ответным огнем ранили нападавшего. После этого он был задержан и доставлен в медицинское учреждение. Сейчас ему оказывается помощь, после чего с ним будут работать сотрудники ливанских и американских спецслужб.Личность одного нападавшего уже установили – это гражданин Сирии. Однако были и двое других нападавших. Им удалось скрыться. Сейчас ливанские силовики продолжают их поиски в сотрудничестве с американскими спецслужбами.Между тем, средства массовой информации сообщают, что в окрестностях американского дипломатического представительства сейчас идут оперативные мероприятия. Одновременно предприняты меры по усилению безопасности. Как сообщил глава ливанского правительства Наджиб Микати, в настоящее время ситуация находится под контролем.Спецслужбами страны начато обстоятельное расследование произошедших событий. По некоторым данным, причастность к организации нападения может иметь запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Однако это - предварительная версия следствия, которая еще нуждается в подтверждении.

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