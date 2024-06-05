НАТО начинает крупномасштабные учения на Балтийском море, в которых впервые примет участие Швеция

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НАТО начинает крупномасштабные учения на Балтийском море, в которых впервые примет участие Швеция

«Миролюбивый» Североатлантический альянс продолжает все чаще проводить военные учения поблизости от российских границ. На этот раз крупные учения начинаются сегодня в акватории Балтийского моря.

Учения под названием Baltic Operations (BALTOPS) ежегодно проводятся НАТО с 1971 года. Однако на этот раз границы альянса на Балтике значительно расширились за счет Финляндии и Швеции, которая впервые примет в них участие в этом году.



В прошлогодних учениях BALTOPS принимали участие 6000 военнослужащих, 50 кораблей и более 45 самолетов из двадцати стран НАТО. В нынешних маневрах примет участие такое же количество стран блока, но боевой состав будет несколько отличаться. По некоторым данным, в учениях BALTOPS 24 будет задействовано до 9000 военнослужащих, более 50 кораблей и более 80 самолетов.

По масштабу это будут крупнейшие учения, когда-либо проводившиеся в Балтийском море

- заявили в пресс-службе Вооруженных сил Литвы.

В ходе маневров будет отрабатываться широкий спектр военно-морских операций от морского десантирования и использования морских дронов до деятельности ПВО и противолодочного противодействия.

Основной страной, где будут размещены натовские силы, будет, очевидно, Литва, так как ранее глава Минобороны страны Лауринас Кащюнас объявил, что они готовы принять до десяти тысяч военнослужащих из стран альянса.

8 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    +3
    Сегодня, 12:09
    Основной страной, где будут размещены натовские силы, будет, очевидно, Литва, так как ранее глава Минобороны страны Лауринас Кащюнас объявил, что они готовы принять до десяти тысяч военнослужащих из стран альянса.

    Зачем коммунисты передали Литве Мемель и Виленский край до сих не могу понять. Такое богатство и стратегическую территорию передали за просто так врагам и теперь мучаемся с обеспечением безопасности Калининградской области. fool
    1. Задира Звание
      Задира
      -2
      Сегодня, 12:37
      Зачем коммунисты передали Литве Мемель и Виленский край до сих не могу понять

      Вы бы не пудрили народу мозги такими вопросами, а то ведь многие, действительно, решат что во всем виновато руководство СССР. Тогда было единое государство и границы субъектов в рамках единого государства неоднократно менялись. Поинтересуйтесь каковы были границы Ленинградской области в 30-х годах, она ведь тогда граничила с Московской и Ивановской областями, некоторых нынешних областей вообще не было.
      Практически все беды на постсоветском пространстве - результат антисоветского переворота 1991 года
      1. кредо Звание
        кредо
        +1
        Сегодня, 12:45
        Вы бы не пудрили народу мозги такими вопросами, а то ведь многие, действительно, решат что во всем виновато руководство СССР...

        Хотите выглядеть более умным тогда начинайте учится а не читайте нотации.
        Начните хотя бы с того, кто создал национальные республики на территории СССР, которых никогда не было и прописал в Конституции СССР их право на выход из состава страны.
        А что касается антисоветского переворота так Вы прежде почитайте биографии тех лиц которые участвовали в развале СССР и на поверку окажется, что делали этот переворот идейные коммунисты и комсомольские вожаки, а не заморские спецы.
        1. Задира Звание
          Задира
          0
          Сегодня, 12:57
          Хотите выглядеть более умным тогда начинайте учится а не читайте нотации

          Отписался вовсе не для того, что бы блеснуть умом - просто в очередной раз столкнулся с дешевой антисоветской риторикой. Достало уже. Капиталистических достижений за 30 лет ноль, ну так конечно же надо во всех бедах коммунистов обвинить
          на поверку окажется, что делали этот переворот идейные коммунисты и комсомольские вожаки

          Насчет идейности оных есть большие сомнения, но в данном случае речь не об этом. Возможно, многие забыли, но на референдуме 17 марта 1991 года около 77% граждан СССР проголосовали за сохранение Союза. Соответственно, те, кто его развалил в том же году, наплевали на волеизъявление людей
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 12:18
    Я так понимаю будут отрабатывать блокаду наших балтийских портов...ничего нового в этих учениях НАТО для нас нет.
    1. Правдодел Звание
      Правдодел
      +1
      Сегодня, 12:56
      будут отрабатывать блокаду наших балтийских портов

      Готовятся, гады...
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +2
    Сегодня, 12:27
    По масштабу это будут крупнейшие учения, когда-либо проводившиеся в Балтийском море
    А при поддержке целой Литвы просто обязаны называться крупнейшими. Шведам не терпится показать пригревшему их блоку, что они могут и как готовы противостоять России.
    Ежегодные учения НАТО на Балтике создают условия для нашего флота проводить свои тренировки в ходе наблюдения за учениями.
  4. ВПК-65 Звание
    ВПК-65
    +2
    Сегодня, 13:34
    США готовят масштабную высадку своей армии в Европе. С 2017 года и до начала войны в рамках операции Atlantic Resolve, были подготовлены 5 портов для приема армии США: Бремерхафен (Германия), Флиссинген (Нидерланды), Антверпен (Бельгия), Зебрюгге (Бельгия) и Александруполис (Греция).
    За последние 2 года к этим пяти портам добавили еще 12: Фессалоники (Греция), Эсбьерг (Дания), Роттердам (Нидерланды), Клайпеда (Литва), Рига (Латвия), Дуррес (Албания), Дюнкерк (Франция), Ла-Рошель (Франция), Палдиски (Эстония) и Орхус (Дания), Гданьск (Польша), Гдыня (Польша). Собственно вы теперь знаете куда первым делом полетят термоядерные заряды.