Многодетные украинцы теперь должны заключать нотариальный договор с бывшими женами, чтобы получить бронь от мобилизации

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Многодетные украинцы теперь должны заключать нотариальный договор с бывшими женами, чтобы получить бронь от мобилизации

Мобилизация на Украине, которая не прекращалась с февраля 2022 года, после вступления в силу закона о ее ужесточении, обретает все более жесткие формы. Военнообязанных украинцев буквально «пакуют» сотрудники ТЦК и полиция прямо на улицах, а затем везут в военкомат.

При этом жизнь и без того распоясавшимся военкомам значительно облегчают киевские власти, принимая те или иные постановления, значительно усложняющие получение украинскими мужчинами отсрочки от мобилизации.



В частности, согласно законодательству, получить бронь имеют право военнообязанные, имеющие трех и более несовершеннолетних детей. При этом, как сообщают украинские СМИ, правительство приняло постановление № 560, в котором говорится, что в случае рождения детей от двух и более жен мужчина должен заключить с бывшими супругами нотариально заверенный договор о том, что именно он финансово обеспечивает детей.

В противном случае, если такового договора у военнообязанного не имеется, то он подлежит мобилизации независимо от того, сколько у него детей.

Стоит отметить, что вышеупомянутое постановление резко сокращает количество мужчин, которые могли бы получить бронь от мобилизации. Кроме того, вполне вероятно, что решение украинского правительства станет поводом для появления на территории «незалежной» еще одного нелегального «бизнеса». Так, бывшие жены теперь смогут потребовать от отца их детей «круглую сумму» в иностранной валюте, чтобы заключить договор.

В то же время инициативу кабмина уже активно обсуждают украинские законодатели. В частности, как пишут местные СМИ, нардеп Игорь Фрис назвал данное требование незаконным.
11 комментариев
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  1. кредо Звание
    кредо
    +2
    Сегодня, 12:21
    Тут можно сказать лишь одно - "Обложили".
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 14:12
      Так, бывшие жены теперь смогут потребовать от отца их детей «круглую сумму» в иностранной валюте, чтобы заключить договор.

      Я рад за укро-жён (жiнок), а вот укро-мужикам(чоловiкам) сочувствую... Бегите мужики !!! Бегите!!! lol
  2. frruc Звание
    frruc
    +2
    Сегодня, 12:23
    Плохая новость для злостных неплательщиков алиментов, придется им "засветиться". Хотя, что это их спасет от тотальной мобилизации, есть сомнение.
    1. Electrical Звание
      Electrical
      +1
      Сегодня, 12:31
      Плохая новость для злостных неплательщиков алиментов, придется им "засветиться".
      Или наоборот, хорошая. Закон о алиментах законом, а по постановлению должен быть еще и договор. Нет договора - ничего и не должен.
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 13:19
      Скоро на Украине появятся " отцы- героины"- имеющие от 4 и до бесконечности,детей.)) Как говорится " наша сила- в плавках"!)))
  3. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +2
    Сегодня, 12:27
    Честно говоря-фиолетово.Что там у них.Эту фигню мы по раза четыре тут читаем на дню.Лишь бы у нас такое не пришло.А то конца и края не видно
  4. Ham59 Звание
    Ham59
    +1
    Сегодня, 12:27
    Кто-то ещё верит в мифическую бронь? До последнего украинца. До последнего
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:44
    решение украинского правительства станет поводом для появления на территории «незалежной» еще одного нелегального «бизнеса». Так, бывшие жены теперь смогут потребовать от отца их детей «круглую сумму» в иностранной валюте, чтобы заключить договор.

    Не получится ,тут парень с израильскими корнями все продумал. ТЦК просто будет всех пасти у нотариуса и те сами будут еще писать ,что бы вдруг не оказаться в окопе
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 13:15
      APASUS
      ......тут парень с израильскими корнями все продумал.

      Когда были зачаты предки этого пeндoca, государства Израиль еще не было. Евреи все еще бороздили по миру в поисках где осесть.
  6. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 13:10
    эвон как...а как скакали, как скакали за кружева и страпоны шо тепереча в окопы ни как не хотють
  7. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -2
    Сегодня, 13:19
    согласно законодательству, получить бронь имеют право военнообязанные, имеющие трех и более несовершеннолетних детей

    удивительно, но в соседней стране мужчины с тремя несовершеннолетними детьми подлежат частичной мобилизации