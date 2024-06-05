Многодетные украинцы теперь должны заключать нотариальный договор с бывшими женами, чтобы получить бронь от мобилизации
Мобилизация на Украине, которая не прекращалась с февраля 2022 года, после вступления в силу закона о ее ужесточении, обретает все более жесткие формы. Военнообязанных украинцев буквально «пакуют» сотрудники ТЦК и полиция прямо на улицах, а затем везут в военкомат.
При этом жизнь и без того распоясавшимся военкомам значительно облегчают киевские власти, принимая те или иные постановления, значительно усложняющие получение украинскими мужчинами отсрочки от мобилизации.
В частности, согласно законодательству, получить бронь имеют право военнообязанные, имеющие трех и более несовершеннолетних детей. При этом, как сообщают украинские СМИ, правительство приняло постановление № 560, в котором говорится, что в случае рождения детей от двух и более жен мужчина должен заключить с бывшими супругами нотариально заверенный договор о том, что именно он финансово обеспечивает детей.
В противном случае, если такового договора у военнообязанного не имеется, то он подлежит мобилизации независимо от того, сколько у него детей.
Стоит отметить, что вышеупомянутое постановление резко сокращает количество мужчин, которые могли бы получить бронь от мобилизации. Кроме того, вполне вероятно, что решение украинского правительства станет поводом для появления на территории «незалежной» еще одного нелегального «бизнеса». Так, бывшие жены теперь смогут потребовать от отца их детей «круглую сумму» в иностранной валюте, чтобы заключить договор.
В то же время инициативу кабмина уже активно обсуждают украинские законодатели. В частности, как пишут местные СМИ, нардеп Игорь Фрис назвал данное требование незаконным.
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