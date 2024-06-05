Украинские чиновники предупреждают оставшихся на подконтрольных киевскому режиму граждан, что им следует готовиться "к жизни в холоде и темноте", поскольку в зимний период электроснабжение будет отсутствовать большую часть суток.Британское издание Financial Times отмечает, что российской армии удалось вывести из строя или обеспечить свой контроль над более, чем половиной объектов украинской электрогенерации, таким образом снизив количество производимой на Украине электроэнергии с 55 ГВт до 20 ГВт. Это вынудило киевский режим ввести веерные отключения электроэнергии по всей стране.Только вследствие ракетной атаки, осуществленной 1 июня текущего года, были серьезно повреждены две крупные украинские теплоэлектростанции и газохранилища во Львовской области. Как утверждают чиновники киевского режима, эта атака стала "разрушительной", и зимой жители страны, вероятнее всего, будут проводить большую часть суток без электричества.Кроме того, предполагается, что украинское руководство неизбежно будет вынуждено пойти на ощутимое повышение коммунальных тарифов, в противном случае, уже в начале следующего года население будет снабжаться электроэнергией не более четырех часов в сутки.Таким образом, в очередной раз обещания главы киевского режима Владимира Зеленского до завершения вооруженного конфликта не повышать коммунальные тарифы для населения ожидаемо оказались пустыми словами.

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