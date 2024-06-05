Британская пресса: Украине следует готовиться к жизни в темноте и холоде

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Британская пресса: Украине следует готовиться к жизни в темноте и холоде

Украинские чиновники предупреждают оставшихся на подконтрольных киевскому режиму граждан, что им следует готовиться "к жизни в холоде и темноте", поскольку в зимний период электроснабжение будет отсутствовать большую часть суток.

Британское издание Financial Times отмечает, что российской армии удалось вывести из строя или обеспечить свой контроль над более, чем половиной объектов украинской электрогенерации, таким образом снизив количество производимой на Украине электроэнергии с 55 ГВт до 20 ГВт. Это вынудило киевский режим ввести веерные отключения электроэнергии по всей стране.



Только вследствие ракетной атаки, осуществленной 1 июня текущего года, были серьезно повреждены две крупные украинские теплоэлектростанции и газохранилища во Львовской области. Как утверждают чиновники киевского режима, эта атака стала "разрушительной", и зимой жители страны, вероятнее всего, будут проводить большую часть суток без электричества.

Кроме того, предполагается, что украинское руководство неизбежно будет вынуждено пойти на ощутимое повышение коммунальных тарифов, в противном случае, уже в начале следующего года население будет снабжаться электроэнергией не более четырех часов в сутки.

Таким образом, в очередной раз обещания главы киевского режима Владимира Зеленского до завершения вооруженного конфликта не повышать коммунальные тарифы для населения ожидаемо оказались пустыми словами.
41 комментарий
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  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +4
    Сегодня, 13:14
    А на майдане им об этом не говорили. Жалко народец. Скакали,кричали,старались каждый по - своему. Туповаты,нивны,малограмотны,но все- таки- люди. Ничего,потерпят.. Путь " до эУвропы"- тернист и труден.)
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +4
      Сегодня, 13:30
      Цитата: Андрей Николаевич
      А на майдане им об этом не говорили. Жалко народец. Скакали,кричали,старались каждый по - своему. Туповаты,нивны,малограмотны,но все- таки- люди. Ничего,потерпят.. Путь " до эУвропы"- тернист и труден.)

      А вы, Андрей Николаевич, разве не помните как точно так же, скакали, кричали, старались... в1990-91 по всему СССР, в том числе и не менее других в РСФСР, когда СССР разваливали? Судя по вашему нику, вы те времена очень даже застали и были их непосредственным участником... Тоже были туповаты, наивны и малограмотны? Даже, лучшее в мире, советское образование не помогло?
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 13:48
        Украинские чиновники предупреждают оставшихся на подконтрольных киевскому режиму граждан, что им следует готовиться "к жизни в холоде и темноте", поскольку в зимний период электроснабжение будет отсутствовать большую часть суток.

        Говорят что холод и темнота помогают здравомыслию... Ну так может наконец они начнут здраво
        мыслить... recourse
      2. Юрий Васильев Звание
        Юрий Васильев
        +4
        Сегодня, 13:53
        Меньшинство. Большинство были вполне довольны и не хотели развала СССР, что и показали итоги референдума, на которые власти просто положили...
      3. Grencer81 Звание
        Grencer81
        0
        Сегодня, 14:22
        Судя по всему,ту информацию, которую вы прислали,вам вложили панове из вашего ципсо,ибо в РСФСР как раз ничего подобного не было.
      4. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 14:26
        Allx, уважаемый конечно помню!( сразу пляс Вам поставил) Помню как Горбачев трепался без умолку.Я школьником- пионером тогда был. Еще помню,как на срочной отцы- командиры,напивались из- за развала ВС СССР а я не понимал с чего они так переживают. А вот когда в институт поступил,да на лекциях сидел,начал понимать... Благо, " умнеть" я стал в 21 год. Спасибо преподавателям.
    2. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +5
      Сегодня, 13:31
      Цитата: Андрей Николаевич
      Жалко народец

      Неа.
      Ну вот не жалко.
      Это нас они на какуюто там "гиляку"(а чо это там, кол, нож, гильятина, не суть, суть что чот нехорошее) хотели.
      Вот эти все "самка колорада"(это после того в Одессе), блюда в кафешке с названием "крокус" и прочее и прочее. Обстрелы ДНР, ЛНР, Белгорода и прочее.
      Это разве люди? Сомнительно.
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Сегодня, 13:32
      К зиме надо погасить оставшуюся теплоэлектроненерацию, уничтожить линии поставки электроэнергии из Европы, отключить газ, вывести из строя ПХГ и газоперекачивающие станции. good
      Зима близко. (С) Игра престолов.
      1. RealPilot Звание
        RealPilot
        +1
        Сегодня, 13:40
        Даааа... Громадяне не смогут смотреть Телемарафон!
        А вот это зрада-зрадища.

        Но каково будет их счастье, когда свет снова включится перетоком из РФ и Белоруссии, а в комплекте пойдет российское ТВ. Где расскажут, что могилизация окончена... hi
    4. Grencer81 Звание
      Grencer81
      0
      Сегодня, 14:19
      Так ведь сам Великий и Святой Бандера,он же "Баба",он же "Сопля", завещал им,что истинный и настоящий украинец не должен иметь больше, чем четыре класса образования,а их мадам, чтобы варить борщи и галушки и два за глаза. laughing
  2. Владимир80 Звание
    Владимир80
    -2
    Сегодня, 13:16
    Британская пресса: Украине следует готовиться к жизни в темноте и холоде

    от создателей новостей "европа замерзнет 2022" и "нефть по 300"... обычная пустая болтовня и дезинформация от желтой прессы
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +5
      Сегодня, 13:21
      Половина генерации утраченой намекает - что пресса не очень жёлтая.
      А импорт штука такая - на неё тоже бабки надо...
      1. Владимир80 Звание
        Владимир80
        -4
        Сегодня, 13:23
        А импорт штука такая - на неё тоже бабки надо...

        ничего, им кредитов выдадут под профуканные Российские активы...
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          +2
          Сегодня, 13:31
          И под них не дают уже особо.
          С учётом боевых действий- затраты слишком велики.
          Так что думаю будут сидеть как миленькие- в темноте
        2. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          +2
          Сегодня, 13:35
          Цитата: Владимир80
          ничего, им кредитов выдадут под профуканные Российские активы...

          И что они с этими кредитами сделают? Как их в электроэнергию превратить при физически ограниченной возможности экспорта электроэнергии с Запада? Печки ассигнациями топить будут?
        3. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 13:52
          Интересно будет посмотреть ближе к зиме.Каков цвет этих вангований...Помнится года четыре назад тут предрекали Европе замерзнуть.А ведь и не замерзла.К чему бы это?
        4. Grencer81 Звание
          Grencer81
          0
          Сегодня, 14:25
          А на кредиты они купят лисапеды, которые подключать к закупленных на те же самые кредиты динамо-машинам и будут крутить педали, двойная польза,и свет, и тепло,да и жиром не обрастать.
    2. lis-ik Звание
      lis-ik
      +3
      Сегодня, 13:25
      Цитата: Владимир80
      Британская пресса: Украине следует готовиться к жизни в темноте и холоде

      от создателей новостей "европа замерзнет 2022" и "нефть по 300"... обычная пустая болтовня и дезинформация от желтой прессы

      Эту лапшу нам уже с 2014 года на уши вешают.
    3. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 13:33
      Цитата: Владимир80
      обычная пустая болтовня и дезинформация от желтой прессы

      Стало быть, то что количество производимой на Украине электроэнергии упало с 55 ГВт до 20 ГВт, лгут?
    4. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +4
      Сегодня, 13:34
      Цитата: Владимир80
      обычная пустая болтовня

      1 АЭС под контролем РФ.
      ТЭЦ вышли из чата, ГЭС тоже поплохело...
      Такую "пустую болтовню" да сразу в Феврале 2022 года бы. hi
    5. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 14:21
      Цитата: Владимир80
      Британская пресса: Украине следует готовиться к жизни в темноте и холоде

      от создателей новостей "европа замерзнет 2022" и "нефть по 300"... обычная пустая болтовня и дезинформация от желтой прессы

      А вот ещё от прессы, причём совсем не жёлтой, зато от первого лица. Тоже пустая болтовня?
      Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил во вторник о долгосрочных последствиях ударов по энергетической инфраструктуре. «Экономия будет частью нашей повседневной жизни в ближайшие годы», — приводит слова Шмыгаля кабмин на странице в соцсети. Премьер отметил, что ситуация в энергетике Украины очень сложная. По его словам, сейчас власти работают над расширением импорта из Европы до 2,2 гигаватт.

      Ранее в «Укрэнерго» заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей. Компания призвала экономно потреблять электроэнергию.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:16
    «Украине следует готовиться к жизни в темноте и холоде» —

    — А ведь Кличко предупреждал ...
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 13:20
    Тикайте хлопцы со своими хлопчихами и хлопчатами пока зима не наступила до европейского чудесного сада иначе замёрзните як цуцiкi. . . winked
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      -3
      Сегодня, 13:22
      Тикайте хлопцы со своими хлопчихами и хлопчатами пока зима не наступила до европейского чудесного сада иначе замёрзните як цуцiкi. . .

      вы предполагаете что жители окраены читают этот сайт?
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +5
        Сегодня, 13:37
        Цитата: Владимир80
        вы предполагаете что жители окраены читают этот сайт?

        Ещё и периодически пишут, прикиньте! wink
        1. Владимир80 Звание
          Владимир80
          -3
          Сегодня, 13:40
          Ещё и периодически пишут

          в смысле пишут статьи??? под псевдонимом???
    2. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +1
      Сегодня, 13:35
      А тама сложно.
      Мины.
      Вон прям рядом новость "Появились первые погибшие вследствие минирования ВСУ берегов приграничной реки Тиса".
      https://topwar.ru/243787-pojavilis-pervye-pogibshie-vsledstvie-minirovanija-vsu-beregov-prigranichnoj-reki-tisa.html
    3. Grencer81 Звание
      Grencer81
      0
      Сегодня, 14:26
      На реке Тиса уже стоят таблички:"Аchtung minen!"
  5. Копчёный Звание
    Копчёный
    -3
    Сегодня, 13:23
    Так ведь, если как заявлено, с той стороны такие же русские, значит упрямые и будут сидеть в холоде и без света. Примерно как сейчас в окопах. Будут упрямо по норкам ждать когда забросают гранатами нежели пойти сдаваться.
  6. ximkim Звание
    ximkim
    +2
    Сегодня, 13:28
    Генераторов там на две зимы.
    И, Украину не бросят - не тот случай.
    1. Сергей Викторович Королев Звание
      Сергей Викторович Королев
      +1
      Сегодня, 13:35
      И воздушные замки ,украшали , шкуры не убитых медведей!
  7. ximkim Звание
    ximkim
    -2
    Сегодня, 13:34
    Вот чисто теория.
    Берём Питер - много газа , приезжые и патриотизм.
    Если иностранные специалисты устроят диверсии в сфере жкх, то много чего перевернётся в голове жителей.
  8. Сергей Викторович Королев Звание
    Сергей Викторович Королев
    +1
    Сегодня, 13:34
    Так они за это и скакали на майдане. За декомунизацию.
  9. Новик225 Звание
    Новик225
    +2
    Сегодня, 13:36
    Цитата: Андрей Николаевич
    А на майдане им об этом не говорили. Жалко народец. Скакали,кричали,старались каждый по - своему. Туповаты,нивны,малограмотны,но все- таки- люди. Ничего,потерпят.. Путь " до эУвропы"- тернист и труден.)

    как-то так мягко их охарактеризовали: туповаты, наивны, малограмотны...
    А ведь это тот самый "народец", часть из которого жгла людей заживо в Доме Профсоюзов, часть аплодировала, а остальные в лучшем случае просто молчали, делая вид, что их это не касается....
    Ну вот и коснулось теперь. И первых, и вторых и третьих.
  10. ximkim Звание
    ximkim
    -3
    Сегодня, 13:39
    Цитата: Сергей Викторович Королев
    Так они за это и скакали на майдане. За декомунизацию.

    Майдан произошёл, потому что его поддержали силовики.
    1. Сергей250455 Звание
      Сергей250455
      0
      Сегодня, 14:29
      Майдан произошёл, потому что его поддержали силовики.

      Потому что приказали силовикам никого не трогать. Янукович думал что его запад будет в задницу целовать, а оно вот как вышло. А если бы была команда силовикам, то от майдана только мусор бы остался
  11. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 13:39
    Гораздо приятнее было бы читать,если б "британская пресса" предупреждала своих островитян,что именно они будут сидеть без света и тепла.......а то кохлы не знают...
    1. HAM Звание
      HAM
      +1
      Сегодня, 13:56
      А так очень похоже на плохо скрываемое злорадство.....если бы не Борька Джонсон,то могло бы всё быть иначе...
  12. Скобаристан Звание
    Скобаристан
    +1
    Сегодня, 13:50
    Цитата: AllX_VahhaB
    Тоже были туповаты, наивны и малограмотны? Даже, лучшее в мире, советское образование не помогло?

    К этому можно было бы апеллировать , если бы не одно но. Скачки практически перманенты на территории бУССР. И каждый раз попередники виноваты .И каждый раз майдан , это за денежку. Про лучшее образование СССР и почему случился 91 год это отдельная тема.
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:04
    Украине следует готовиться к жизни в темноте и холоде
    . А что, шерифа должно волновать, как там дела у туземцев?
  14. Романенко Звание
    Романенко
    +1
    Сегодня, 14:12
    Британская пресса: Украине следует готовиться к жизни в темноте и холоде

    Очень оптимистичный прогноз, если Британия и ее подельники и дальше будут так заботиться об украине, то ей следует готовиться не к жизни, а к смерти.