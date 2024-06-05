Участие в саммите высокого представителя КНР могло бы стать хорошей возможностью внести практический вклад в достижение мира в Украине, восстановление ее территориальной целостности

Украинские власти снова пригласили китайскую делегацию участвовать в международной конференции о мире, которая вскоре пройдет в Швейцарии. Так МИД Украины отреагировал на мирную инициативу Пекина, которая предусматривает организацию саммита с участием России, где будут рассматриваться пути урегулирования конфликта.Свой ответ на китайское предложение пресс-служба украинского министерства иностранных дел опубликовала на официальном портале ведомства.Идея КНР об участии России в мирной конференции было категорически отвергнута киевским режимом. В опубликованном МИД Украины официальном документе утверждается, что только Киев может решать, каким должен быть мир.- говорится в релизе министерства.В документе говорится, что участие Китая в швейцарском мероприятии стало бы свидетельством его сбалансированной позиции.В нем также содержатся упреки в адрес Пекина за то, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин проводят встречи слишком часто.Предложение о проведении мирных переговорах, которые бы устроили и Киев, и Москву, поступило от руководства Китая и Бразилии. В то же время КНР отказалась от приглашения на саммит в Швейцарии, куда Россию приглашать не собираются.