«Только Киев может решать, каким должен быть мир»: МИД Украины отреагировал на мирную инициативу Пекина

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«Только Киев может решать, каким должен быть мир»: МИД Украины отреагировал на мирную инициативу Пекина

Украинские власти снова пригласили китайскую делегацию участвовать в международной конференции о мире, которая вскоре пройдет в Швейцарии. Так МИД Украины отреагировал на мирную инициативу Пекина, которая предусматривает организацию саммита с участием России, где будут рассматриваться пути урегулирования конфликта.

Свой ответ на китайское предложение пресс-служба украинского министерства иностранных дел опубликовала на официальном портале ведомства.

Идея КНР об участии России в мирной конференции было категорически отвергнута киевским режимом. В опубликованном МИД Украины официальном документе утверждается, что только Киев может решать, каким должен быть мир.

Участие в саммите высокого представителя КНР могло бы стать хорошей возможностью внести практический вклад в достижение мира в Украине, восстановление ее территориальной целостности

- говорится в релизе министерства.

В документе говорится, что участие Китая в швейцарском мероприятии стало бы свидетельством его сбалансированной позиции.

В нем также содержатся упреки в адрес Пекина за то, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин проводят встречи слишком часто.

Предложение о проведении мирных переговорах, которые бы устроили и Киев, и Москву, поступило от руководства Китая и Бразилии. В то же время КНР отказалась от приглашения на саммит в Швейцарии, куда Россию приглашать не собираются.
27 комментариев
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  1. Венд Звание
    Венд
    +10
    Сегодня, 12:30
    Походу там всё руководство на наркоте сидит laughing laughing
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +4
      Сегодня, 12:33
      Кулебе голову припекло и он на минуту почувствовал себя властелином колец?Киев в этой жизни вообще ничего не решает.Все решают за него.А Киев как тряпичная кукла одетая на руку в лице Зеленского может только просить и исполнять волю хозяев.
      1. barclay Звание
        barclay
        +10
        Сегодня, 12:41
        Кулебе голову припекло и он на минуту почувствовал себя властелином колец?
        Нет. Их просто избаловали вниманием "заботливые" хозяева. И сейчас он произносит именно то, что хотят слышать за океаном. А за океаном хотят бесконечной войны с Россией, только и всего. Кулеба дрбросовестно отрабатывает задание.
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 13:59
          В опубликованном МИД Украины официальном документе утверждается, что только Киев может решать, каким должен быть мир.

          Мир в целом или мир на Украине...??? Опять глобус Украины достали и сову на него напяливают... fool
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 13:21
        Только Киев может решать, каким должен быть мир»

        Вот и хорошо, пусть пока решает сам для себя.
      3. Pete Mitchell Звание
        Pete Mitchell
        0
        Сегодня, 13:27
        Цитата: OrangeBigg
        Кулебе голову припекло и он на минуту почувствовал себя властелином колец.
        Почему же на минуту - этот ушлепок нагло хамил немцам, а они хавали и улыбались. Думаю он действительно считает что имеет право.
        И позволю себе с вами не согласиться: там во главе с зе они все одеты на руку: у них у всех чья-то рука в ….
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:33
    «Только Киев может решать, каким должен быть мир» —

    — Это уже эпидемия помешательства ...
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +7
    Сегодня, 12:33
    «Только Киев может решать, каким должен быть мир»: МИД Украины отреагировал на мирную инициативу Пекина

    А мы видели ваши решения: убивать всех русских без разбора, оставить население без электричества, без воды, без финансирования; стрелять , куда достанет вооружение; жечь людей живьём...
    а нам лучше будет мир БЕЗ УКРАИНЫ...Не было у вас государственности и не нужно...недоумков и без вас хватает.
  4. кредо Звание
    кредо
    +4
    Сегодня, 12:34
    ...«Только Киев может решать, каким должен быть мир»: МИД Украины отреагировал на мирную инициативу Пекина...

    Такого не могут достичь в своих желаниях даже США, Россия, ЕС и Китай, а эти всё никак не могут придти к мысли, что мир крутится не вокруг них. request
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 12:49
      А что не так?Определенная часть мира показала,как может кружится вокруг Киева.Вот у киевских и начала тоже голова..Отрываться по полной
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 12:34
    Вот хочется понять, это СМЕШНО или НЕ СМЕШНО?
    Понятно, что для унутреннего пользования, если ещё понять, кто там верит зелебобикам вообще?
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 12:40
      да он сам себе не верит , хотя возможно хочет , но так надо , потому что белые американские хозяева так требуют....ну это пока
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 12:50
        Ему не за веру сольды подкидывает, за то, что б безусловно делал/говорил то, что надо хозяину.
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +5
    Сегодня, 12:35
    только Киев может решать, каким должен быть мир
    Кулеба во всей красе в очередной раз показал "мощь" украинской "дипломатии". Киев - пуп Земли и ему и только ему решать каким должен быть мир и с кем говорить на эту тему. С этой бандеровской заразой не о чем говорить нельзя, т.к. себе дороже, только бить и принуждать.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 12:43
      Там клоунов боле чем много, в разумные рамки это не укладывается...
      Лапшу на уши вешать, своим "поклонникам", обывателю, это они умеют... хотя, обывателя они довели до такого состояния, ему в глаз... надудонь, он решит, что это божья роса. Может и не все там такие, но... против дела зелебобиков выступать никто не рискнет.
  7. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 12:35
    Довольно странная позиция Киева - неужели они так уверены в победе.

    Наверное, нам не обойтись без мобилизации.
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      +2
      Сегодня, 12:42
      она, эта позиция совсем не странная. чем дольше идет война--тем богаче Зе и приближенные. То казино его нашли на Кипре, то отель в оффшоре стоимостью 170 млн. евро, приобретенный в мае.. и т.д.
      ну а Тарасикам--прапор жевто блакитный на могилку. в гробу карманов нет.
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      +2
      Сегодня, 13:30
      Цитата: С.З.
      Довольно странная позиция Киева.

      Позиция не то, что бы странная, а согласованная с матрасами и ЕС, отступить от которой куеву непозволительно.
      Цитата: С.З.
      неужели они так уверены в победе.

      Смотря что они считают победой.
      В данном случае речь о победе на поле боя не идёт, а только лишь о том, что они намерены протащить "мирный план зелепуки" под соусом "мировой позиции большинства стран", только вот незадача, необходимого кворума с участием представителей полновесных государств не будет, что можно толковать как грядущее поражение украины и её хозяев затеявших этот швейцарский балаган с "мирным" планом.
  8. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:41
    "Королевство кривых зеркал " и клоуны правят миром .
    Я понимаю когда Кулема требует, что то от России ,ведь за спиной США . Но требовать что то от Китая
  9. Pavel73 Звание
    Pavel73
    +2
    Сегодня, 12:45
    Вот пока Киев так рассуждает, мира не будет. Абсолютно твердолобый украинский менталитет - "Я Всегда Прав!". Что ж, будем лечить дальше. Никто не рассчитывал на лёгкое выздоровление: то, что в людей вбивали целых сто лет, нельзя вычистить за десять.
  10. Крымский партизан 1974 Звание
    Крымский партизан 1974
    0
    Сегодня, 13:05
    на самете пира будет основательная порка киевской хунты в виде оплаты...а кулёма..цэ такэ....не рыба ни мясо...утконос
  11. ximkim Звание
    ximkim
    -1
    Сегодня, 13:09
    Киеву надо делать не приглашение , а предложение от которого Пекин не сможет отказаться.
    1. Владимир80 Звание
      Владимир80
      0
      Сегодня, 13:14
      предложение от которого Пекин не сможет отказаться.

      интересно, направит китай кого-нибудь на эту конференцию (не афишируя, в последний момент)???
  12. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 13:12
    Похоже,кохлы стали вести себя как Барбос из мультика:"-Барбос,а где твой хозяин спит!?-А вон там,на коврике,перед дверью!".....
  13. ximkim Звание
    ximkim
    -1
    Сегодня, 13:18
    Цитата: Владимир80
    предложение от которого Пекин не сможет отказаться.

    интересно, направит китай кого-нибудь на эту конференцию (не афишируя, в последний момент)???

    Наблюдателя .
  14. Фактор Звание
    Фактор
    +1
    Сегодня, 13:44
    Это уже не братья и не один народ.

    Наш диалог уже находится в последней стадии выяснения отношений о правоте – вооружённой.

    Поздно упражняться со спасительными речами, увещеваниями, уговорами, попытками проникнуть в глубины малоросской или галицийской души. «Единый народ» закончился в начале ХХ века, как только была сформулирована идея политического украинства, социальный эксперимента и где-то философской модели.

    Альтернативная России, больше ничего в данной конструкции нет.

    Товарищи большевики проблему не разглядели, дополнительно провели «коренизацию», закрепив за «новым народом» определённый географический ареал, а этнографические особенности южнорусского населения возвели в абсолют. А после 1990-го всё пошло само собой.

    То есть, сознательное конструирование проекта под определённую задачу. Так возникло новое всё: народ, религия, язык, история, традиции, культура, социальные отношения, экономика, структура власти и т.д.

    Они отказались от языка предков, общей истории, православной веры, собрались бежать из «тюрьмы народов» и очутиться в райском европейском саду Борреля, пусть.

    Процесс объективный, подтверждаемый социологией. Ещё до событий 2014-го года более 30% граждан Украины резко негативно или умеренно негативно относились к России, и чем западнее был регион – тем процент таких людей был выше.
    После событий Русской Весны ситуация деградировала окончательно, а социальные процессы оседлали западные «инженеры человеческих душ», через СМИ, социальные сети, пропаганду и государственный террор построив проект Антироссии.

    Обойдёмся без пустых слов о "братстве".

    А Как оно получится и получится ли вообще – увидим по завершению СВО, но примерять на себя сюртук уездного учителя или ментора, воспитателя и увещевателя ... не нужно.
    У всего есть мера ответственности, не вмешивайтесь в работу жерновов справедливого вышнего суда, каждому своё намелется.
    Особенно на поле боя, раз миром не решили. Что будет позже, решим в своё время. Мельницы ... они такие. Медленные и неумолимые.
  15. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 14:15
    «Только Киев может решать, каким должен быть мир»

    О. я, я! Мир по - Киефффски это парки с виселицами, торты из москальских детей, гей-компании и прочие увеселения в стиле неофашизма.
    Пора прекращать все эти возможности Киеву что-то решать, тем более и не сам Киев решает, а под диктовку и уже давно не секрет чью.
    Да и страна из Украины трансформировалась в что-то типа НеоИудеи причем во всех смыслах этого слова.