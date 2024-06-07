Разыскивается генеральный секретарь – эксклюзивно для НАТО
Новый человек на посту генсека НАТО, кто бы им в итоге не оказался, стратегически ничего изменить будет просто не в силах. Любым из назначенцев станут, как и прежде, манипулировать из Вашингтона, но в случае 2024 года очень сложным может оказаться сам процесс выбора.
Это очень может случиться, как весьма вероятна сейчас и продолжительная задержка на посту генсека НАТО Йенса Столтенберга, возможно, исполняющим обязанности, причём не только потому, что как таковые выборы главного, казалось бы, действующего лица в Североатлантическом альянсе не проводятся.
На практике происходит назначение при условии поддержки кандидата всеми странами-членами НАТО.
Кандидатов пока немало, напишем о каждом, хотя и не слишком подробно – не стоят они того, все до одного.
Не первый кандидат
Из списка кандидатов до сих пор не исключили первого, точнее – первую, Урсулу фон дер Ляйен, которая поначалу казалась абсолютно проходной. Не так давно, когда фрау для НАТО ещё только предлагали, ничего не сложилось.
Но, как выясняется, комбинации дойч-канцлера Шольца против неё сработали только на старте. И про неформальное снятие с дистанции не кого-нибудь, а действующего председателя Еврокомиссии, по утверждению экспертов из Deutsche Welle, уже предлагается забыть.
Сейчас к этой персоне все снова развернулись лицом, и не исключено, что на Олафа Шольца и германский генштаб надавят прямо из Вашингтона. Но только потому, что против фон дер Ляйен выступает мало кто ещё, кроме самих немцев.
И в этом её, фрау с российскими корнями (Урсула фон дер Ляйен – фрау комиссар с российскими корнями), с семью взрослыми детьми, вообще-то – отнюдь не оголтелой русофобки, преимущество перед конкурентами и конкуренткой. В том числе и перед нежданной – из крохотной Эстонии.
Кандидат из табакерки
Вообще-то, эстонская прима Кая Каллас не кандидат, а кандидатка, хотя в русском политическом словаре всё довольно непросто с падежами, склонениями и родами тоже.
Её, скорее всего, не назначат на должность Генсека НАТО – для эстонского политика вполне достаточно самого факта выдвижения. Североатлантическому альянсу словно не хватает агрессии, и решено было вытащить из прибалтийской глуши шавку помельче.
Мелкая блоха, как известно, больнее кусается. И не так важно, что муж у Каллас – бизнесмен, откровенно ориентированный на прибыли от русских. По Сети пришлось только пошире раскидать информацию о предприимчивом супруге премьера крохотной страны, опять же, действующего политика.
Теперь всем известно о том, что муж этой разнузданной русофобки, некто Арво Халлик, снимает сливки с перепродажи товаров из России… Голосов против Каллас теперь будет в избытке, и не важно, что они ничего не решают.
Голландский тяжеловес
На данный момент самые высокие ставки эксперты почему-то делают на голландца Марка Рютте, который хорош только тем, что он из Северной Европы. Для Атлантического альянса генсеков в Вашингтоне чаще всего подбирали как раз оттуда.
Рютте – тоже действующий политик, премьер Нидерландов, явно засидевшийся в своём кресле ещё с 2010 года. Он должен вот-вот покинуть свой пост, что для НАТО даже удобно. Но до чего же у Рютте сомнительная репутация.
Пресса уже не раз уличала его в склонности пополнять карман не самыми легальными методами, но для вашингтонского обкома это, похоже – лучшая рекомендация. Связи с российскими олигархами на таком фоне – пустяк.
А вот неприятие голландца со стороны Венгрии, Румынии и примкнувших к ним Болгарии со Словакией – уже не пустяк. С этим придётся что-то делать. Вряд ли в Будапеште забудут, что Марк Рютте не раз обещал и даже требовал «поставить Венгрию на колени».
И всё же есть у Рютте и преимущество – его выдвинул в кандидаты турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. А при определённой готовности Турции покинуть НАТО к его голосу в тех же США могут и прислушаться. И очень внимательно.
Госдеп США уже недвусмысленно лоббирует кандидатуру Рютте. Уже и официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что «США дали понять союзникам, что, по нашему мнению, Рютте был бы отличным генсеком».
Вашингтон за Марка Рютте ещё и потому, что заодно можно отблагодарить турецкого лидера за лояльность к новым членам НАТО – Финляндии и Швеции. Но получится ли всё чисто технически – вопрос, тем более что уже на кону...
Румынский сюрприз
Клаус Йоханнис, нынешний президент Румынии, стал кандидатом на позицию генсека НАТО, сам того не ожидая, хотя, возможно, и желая. Его, точно в ответ на малосимпатичную кандидатуру Марка Рютте выдвинули два венгерских политика – премьер Виктор Орбан и министр иностранных дел Петер Сийярто.
Они неожиданно быстро заручились поддержкой в Словакии и Болгарии, в дополнение к вполне ожидаемому энтузиазму у румын. Идея, родившаяся в Будапеште, теперь лоббируется на базе лозунга – «представитель Восточной Европы ещё ни разу не был генсеком НАТО».
Сторонники Йоханниса при этом против кандидатов из Чехии и Польши, напирая на тот факт, что румын может в европейской части НАТО устроить всех, вплоть до Берлина. Политическая умеренность Йоханниса, который, к примеру, не педалирует вопрос воссоединения с Молдавией, дополняется ещё одним фактом.
65-летний румынский президент по национальности не румын, а трансильванский сакс, по сути немец. Его родной язык – немецкий, он даже какое-то время учился в ФРГ. И в отличие от нынешнего генсека НАТО Столтенберга, Йоханниса принято считать функционером весьма эффективным, хотя и тихим.
А оно нам НАТО? Кто командует врагами?
Вместо P. S.
Генеральный секретарь – должность по сути несколько странная, словно заведующий не чем-то конкретным, страной, партией, организацией, а только делопроизводством. Считается, что пост генсека до невиданных высот поднял Сталин, хотя и до него политикам из новых он явно нравился.
Не так давно всем были хорошо известны только три генсека – Брежнев в КПСС и сменявшие друг друга чиновники в ООН и НАТО. Сейчас – на виду и на слуху только два, Гуттерриш и Столтенберг, но с авторитетом, как у Сталина, у каждого из них очень большие проблемы.
И тем не менее – генсек НАТО всё-таки кое-что решает и в принятии, а главное – в озвучивании принятых решений. Именно поэтому персональное решение не может не волновать и Москву, где как раз по части «озвучивания» порой, увы, тоже – просто множество проблем.
Примем же как данность, что такому объединению, как НАТО, нужен «потенциальный противник». СССР не просто так не принимали в альянс в 50-е годы – иначе пропадал бы весь смысл его же, альянса, существования. Сейчас в русофобии и вовсе случилось обострение.
За распадом Союза ССР в современном Вашингтоне по определению должны жаждать чего-то подобного для России. Тем более что она явно двинулась по пути восстановления Союза или, если хотите – империи.
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