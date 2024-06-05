Наёмники и кадровые военные НАТО: кем могут оказаться лица с двойным гражданством, мобилизованные в ВСУ

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Наёмники и кадровые военные НАТО: кем могут оказаться лица с двойным гражданством, мобилизованные в ВСУ

На Украине продолжается мобилизация, которая обретает все более жесткие формы. При этом, по мнению многих экспертов, даже такими драконовскими мерами киевский режим не сможет решить проблему с дефицитом личного состава в ВСУ, а это значит, что украинские боевики продолжат терпеть поражение за поражением.

В то же время на Западе раздаются голоса о вероятности ввода контингента НАТО в случае разгрома ВСУ на фронте и их отступления вглубь страны. По крайней мере данную инициативу активно «разгоняет» президент Франции Эммануэль Макрон, подвергаясь при этом резкой критике со стороны коллег по альянсу.



Очевидно, что страны НАТО, в первую очередь США, всячески стараются избежать прямого военного столкновения с Россией – крупнейшей ядерной державой. Таким образом официальный ввод на Украину западного контингента выглядит маловероятным даже в отдаленной перспективе. Но это официальный...

Между тем недавние новшества в процессе мобилизации в ВСУ вполне могут быть использованы Западом в качестве удобной лазейки для пополнения войск киевского режима наемниками и даже кадровыми военными альянса.

Ранее на «Военном обозрении» уже сообщалось, что американское посольство в Киеве заявило о праве местных ТЦК мобилизовать военнообязанных с двойным гражданством, одно из которых украинское. На этом фоне диппредставительство США рекомендовало своим гражданам, которые помимо американского имеют еще и украинский паспорт, воздержаться от посещения Украины.

Теперь о главном. Как этим новшеством, которое вступило в силу 1 июня, могут воспользоваться партнеры Киева из НАТО.

Здесь, на самом деле, всё просто. Любой наемник или даже кадровый военный одной из стран Североатлантического альянса может в течение нескольких дней получить паспорт «незалежной» и отправиться на Украину, где его мобилизуют в ВСУ уже как украинского гражданина.

По большому счету, перед Западом открывается «легальная» возможность по отправке своего контингента на Украину без прямого военного столкновения с Россией. Ведь в рядах ВСУ будут воевать и гибнуть исключительно граждане нашей «западной соседки», хоть и имеющие по совместительству паспорта США, Британии, Франции, Германии, Канады и др. НАТО пытается официально остаться в стороне, хотя уже сейчас на Украине полно натовских кадровых военных.
12 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:12
    «Любой наемник или даже кадровый военный одной из стран Североатлантического альянса может в течение нескольких дней получить паспорт "незалежной" и отправиться на Украину» —

    — Можно украинские паспорта выдать сразу батальону,полку,бригаде натовских военных и сразу их "мобилизовать" ...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 13:21
      Владимир Владимирович Воронцов, hi, ну а что юридически не подкопаешся, украинец по паспорту и фиолетово что он чернокожий француз, только у этой палки есть второй конец и гибнут в этом случае не французы а украинцы.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 13:36
        Бить будут не по паспорту. laughing
        Бить будут по едалу. am
        ФАБам с УМПК всё равно какой у еврофашиста паспорт. am good
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 13:55
      Наёмники и кадровые военные НАТО: кем могут оказаться лица с двойным гражданством, мобилизованные в ВСУ

      Да хоть гражданами "Лимпопо"... Снаряду и дрону, пуле и бомбе всё равно какое у тебя гражданство... Всех потом закапывают в сделанной из окопа общей могиле... am
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 13:22
    Вопрос... толп желающих поехать "по стрелять " на краине, никто не заметил/отметил.
    Кто может принудительно послать свои войска туда и никто этому не воспротивится?
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      +2
      Сегодня, 14:15
      Отправить по приказу оно конечно можно...Вот только как объяснить это тем, родственникам, которые будут получать "груз 200" в Мичиганщине или в Шампанщине?За что сложил свою голову Тарас Джонсонюк или Пьер Ришаренко?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 14:25
        Так подготовка "общественного мнения" идёт давно и... не у всех это получается, хотя методы все те-же, бала на это затрачено не меряно, но... да не хотят граждане куда то переться, за что то непонятное ПОГИБАТЬ!
        На "сафари" уровня погонять папуасов, пострелять с безопасного расстояния, желающие нашлись бы... а вот так конкретно, глаза в глаза, в окоп, под бомбы и снаряды ... не, не, не, тут желание у большинства улетучивается в миг!
        Не у всех есть такое образование/подразделение, как иностранный легион, где служит... да всякие там служат, о большей части из которых пожалеть, потом, будет некому.
        1. Grencer81 Звание
          Grencer81
          0
          Сегодня, 14:31
          Ну так, ведь одно дело служить в пригороде Мюнхена, когда после рабочего дня можно зайти в кафе "Элефант" и выпить кружку баварского,другое дело сидеть в грязном окопе под Харьковом непонятно зачем и ждать прилёта российского дрона.
          Хотя, отмороженных нацистов по всему миру ещё хватает.Но не всем хочется получить пулю в лоб.
  3. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +2
    Сегодня, 14:12
    Да даже если у них будет тройное или гражданство тридцати пяти стран, включая Папуа-Новую Гвинею, это не убережёт их от попадания в пластиковые мешки, хотя конечно создаст некоторые трудности для армии РФ.
  4. Село Звание
    Село
    0
    Сегодня, 14:21
    Да нее, это не для того. У них реально полно народу с двойным гражданством. До этого указа они спокойно жили. А сейчас им выезд закрыли. Сегодня по укроканалам прошелся, там такой визг стоит. Они уже про нас забыли, хают свое правительство за все провсе.
  5. Дво Звание
    Дво
    0
    Сегодня, 14:22
    Да какая разница какое у них гражданство бойцы РФ в плен их брать не будут, негр так сразу пристрелят украинцы это славяне белые люди ,а негр в их среде для наших мишень он чёрный значит наёмник .Первый же вопрос к белому пленному и ответ на не русском языке ,акцент сразу сдаст иностранца наёмника так же двухсотый . Гуманистов и толерастов на передовой нету в РФ.
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      0
      Сегодня, 14:32
      Да по тебе сразу видно, что ты "Баклажан" людоедом в Африке был... laughing