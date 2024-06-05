Наёмники и кадровые военные НАТО: кем могут оказаться лица с двойным гражданством, мобилизованные в ВСУ
На Украине продолжается мобилизация, которая обретает все более жесткие формы. При этом, по мнению многих экспертов, даже такими драконовскими мерами киевский режим не сможет решить проблему с дефицитом личного состава в ВСУ, а это значит, что украинские боевики продолжат терпеть поражение за поражением.
В то же время на Западе раздаются голоса о вероятности ввода контингента НАТО в случае разгрома ВСУ на фронте и их отступления вглубь страны. По крайней мере данную инициативу активно «разгоняет» президент Франции Эммануэль Макрон, подвергаясь при этом резкой критике со стороны коллег по альянсу.
Очевидно, что страны НАТО, в первую очередь США, всячески стараются избежать прямого военного столкновения с Россией – крупнейшей ядерной державой. Таким образом официальный ввод на Украину западного контингента выглядит маловероятным даже в отдаленной перспективе. Но это официальный...
Между тем недавние новшества в процессе мобилизации в ВСУ вполне могут быть использованы Западом в качестве удобной лазейки для пополнения войск киевского режима наемниками и даже кадровыми военными альянса.
Ранее на «Военном обозрении» уже сообщалось, что американское посольство в Киеве заявило о праве местных ТЦК мобилизовать военнообязанных с двойным гражданством, одно из которых украинское. На этом фоне диппредставительство США рекомендовало своим гражданам, которые помимо американского имеют еще и украинский паспорт, воздержаться от посещения Украины.
Теперь о главном. Как этим новшеством, которое вступило в силу 1 июня, могут воспользоваться партнеры Киева из НАТО.
Здесь, на самом деле, всё просто. Любой наемник или даже кадровый военный одной из стран Североатлантического альянса может в течение нескольких дней получить паспорт «незалежной» и отправиться на Украину, где его мобилизуют в ВСУ уже как украинского гражданина.
По большому счету, перед Западом открывается «легальная» возможность по отправке своего контингента на Украину без прямого военного столкновения с Россией. Ведь в рядах ВСУ будут воевать и гибнуть исключительно граждане нашей «западной соседки», хоть и имеющие по совместительству паспорта США, Британии, Франции, Германии, Канады и др. НАТО пытается официально остаться в стороне, хотя уже сейчас на Украине полно натовских кадровых военных.
Информация