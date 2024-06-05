ГБР Украины разрешило ВСУ возвращать на службу дезертиров на фоне больших потерь личного состава
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Командование ВСУ получило возможность принимать назад на службу дезертиров, принявших решение самостоятельно вернуться в покинутое ранее подразделение. Разрешение в генштаб ВСУ направило Госбюро расследования Украины (ГБР).
Дезертиры, добровольно вернувшиеся в часть, снова ставятся на денежное довольствие по прежней должности и продолжают служить как ни в чем не бывало. О возможном освобождении от уголовной ответственности ничего не говорится, скорей всего, этого нет. Решение принято на фоне больших потерь личного состава и неспособности ТЦК мобилизовать необходимое количество новобранцев. Письмо с соответствующим разрешением ГБР отправило на имя главкома ВСУ Сырского.
Просим ориентировать командиров воинских частей на необходимости обеспечения принятия вышеуказанных военнослужащих, которые добровольно вернулись в воинские части и изъявили желание для прохождения дальнейшей военной службы, назначать их на должности и продолжать военную службу со дня назначения на должности
Ранее украинские эксперты заявили, что новый закон о мобилизации, вступивший в силу 18 мая, не изменил ситуации с количеством потенциальных новобранцев. Военкомы по-прежнему устраивают облавы на мужчин призывного возраста, отправляя их в окопы независимо от желания, состояния здоровья и т. д. Между тем количество дезертировавших из войск только растет, об этой проблеме в Киеве хоть и стараются не вспоминать, но она постоянно вылазит.
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