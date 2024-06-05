ГБР Украины разрешило ВСУ возвращать на службу дезертиров на фоне больших потерь личного состава

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ГБР Украины разрешило ВСУ возвращать на службу дезертиров на фоне больших потерь личного состава

Командование ВСУ получило возможность принимать назад на службу дезертиров, принявших решение самостоятельно вернуться в покинутое ранее подразделение. Разрешение в генштаб ВСУ направило Госбюро расследования Украины (ГБР).

Дезертиры, добровольно вернувшиеся в часть, снова ставятся на денежное довольствие по прежней должности и продолжают служить как ни в чем не бывало. О возможном освобождении от уголовной ответственности ничего не говорится, скорей всего, этого нет. Решение принято на фоне больших потерь личного состава и неспособности ТЦК мобилизовать необходимое количество новобранцев. Письмо с соответствующим разрешением ГБР отправило на имя главкома ВСУ Сырского.



Просим ориентировать командиров воинских частей на необходимости обеспечения принятия вышеуказанных военнослужащих, которые добровольно вернулись в воинские части и изъявили желание для прохождения дальнейшей военной службы, назначать их на должности и продолжать военную службу со дня назначения на должности

— приводит РИА Новости выдержку из документа.

Ранее украинские эксперты заявили, что новый закон о мобилизации, вступивший в силу 18 мая, не изменил ситуации с количеством потенциальных новобранцев. Военкомы по-прежнему устраивают облавы на мужчин призывного возраста, отправляя их в окопы независимо от желания, состояния здоровья и т. д. Между тем количество дезертировавших из войск только растет, об этой проблеме в Киеве хоть и стараются не вспоминать, но она постоянно вылазит.
17 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 12:42
    «Дезертиры, добровольно вернувшиеся в часть, снова ставятся на денежное довольствие по прежней должности» —

    — И сколько раз так можно?...
    1. кредо Звание
      кредо
      +3
      Сегодня, 12:50
      «Дезертиры, добровольно вернувшиеся в часть, снова ставятся на денежное довольствие по прежней должности» —
      — И сколько раз так можно?...

      Это как в круговорот воды в природе, до тех пор пока она не иссякнет. yes
    2. Egeny Звание
      Egeny
      +1
      Сегодня, 13:26
      ...............пока не помрут.)
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 12:51
    Дезертиры, добровольно вернувшиеся в часть, снова ставятся на денежное довольствие по прежней должности и продолжают служить
    И сколько таких наберется? Он дезертировал не для того, чтобы потом добровольно вернуться в окопы.
    1. LiSiCyn Звание
      LiSiCyn
      +1
      Сегодня, 13:05
      Вот после этого, появляются появляются вооружённый дезертиры. А там глядишь, и партизанские отряды.
      1. Оптимус_Прайм Звание
        Оптимус_Прайм
        +2
        Сегодня, 13:32
        Я тоже жду когда же народ Украины проснется и встанет. Но не судьба... Видимо все устраивает их. Надежда на "свалить подальше".....
        1. Egeny Звание
          Egeny
          0
          Сегодня, 14:23
          ...ну и эта надежда тает как весенний снег, "могилизация" в действии.)
    2. Egeny Звание
      Egeny
      0
      Сегодня, 13:30
      может после этой "доброй воли" возьмутся за ум или как бараны... на убой.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 12:55
    Дезертиры???
    Тот, кто просто "укатил в самоволку" отдохнуть, расслабится, с ними все понятно...
    А те, кто решил свалить с концами, но попался... турма ему не светит, обратно в окоп на могилизацию....
    Не в ту степь он рванул, не подумал...
    1. Egeny Звание
      Egeny
      +1
      Сегодня, 13:33
      привет,
      у каждого свои тараканы в голове, но основной принцип 404-ой окраины - "моя хата с краю".)
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 13:58
        В полях, в окопах, на фоне происходящего, не редко просыпаются основные инстинкты, а желание выжить, как бы не из главных.
        1. Egeny Звание
          Egeny
          +1
          Сегодня, 14:07
          вот уж не подумала бы, что жизнь не основной инстинкт.)
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 14:15
            Хотел сказать, что желание жить, из самых главных!
            Ранее неудачно сформулировал...
            1. Egeny Звание
              Egeny
              +1
              Сегодня, 14:21
              Да ладно, меня тут уже поклевали за Сару Вагенкнехт, повода, видите ли, у них не достаточно.)
              1. rocket757 Звание
                rocket757
                0
                Сегодня, 14:32
                Читал..
                Моё мнение... сприть/обсуждать действия/слова импоршных политиков, дело такое, сложное...
                Они политики, тем более импоршных, что у них в головах творится, поди пойми...
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 13:04
    Ну с заградотрядами из нацистов это проблемм не доставит
  5. Оптимус_Прайм Звание
    Оптимус_Прайм
    0
    Сегодня, 13:29
    Интересно, а заключённых много соглашается воевать за укропию? Сколько по тюрмам патриотов? Зеля вроде закон принял о мобилизации заключённых.