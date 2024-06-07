Иван Грозный и Ефросинья Старицкая (Хованская). Кровавая тетушка и ее интриги

Первая попытка отравления Грозного

«Иван Шуйский отказался целовать крест наследнику престола. Но сделал он это под внешне благовидным предлогом: «не перед государем целовати не мочно». С формальной точки зрения Шуйский имел основания поступить подобным образом. Однако то была формальность, которая переходила в существо вопроса: присягать или не присягать. Иван Шуйский избрал второе.



Поэтому не следует, на наш взгляд, рассуждать так, будто протест Шуйского «носил формальный характер и вовсе не означал отказа от присяги по существу». Перед нами та формальность, о которой говорят: по форме правильно, а по существу издевательство. Свой отказ от присяги по существу И. М. Шуйский завуалировал формальной причиной.



Целовать крест царевичу Дмитрию князь, как видно, не хотел и потому свел свою проблему к отсутствию государя на церемонии присяги. Он ведь ничего не сказал насчет замены молодых бояр, руководивших присягой, боярами старшими, поскольку понимал, что произвести такую замену проще и легче, чем вынудить изнемогающего от хвори государя быть при утомительной процедуре крестоцелования. И тогда присяга могла бы состояться. А этого-то заговорщикам и не хотелось.



Вот почему Шуйский сосредоточил внимание на царе Иване, требуя его присутствия на крестоцеловальной церемонии, открыто проявив тем самым несогласие с государем, т. е. неповиновение ему.



Ситуация усугублялась для царя Ивана тем, что И. М. Шуйский говорил не от себя лично, а от лица «всех бояр» (за исключением, разумеется, ближних).



Заявление И. М. Шуйского послужило сигналом для других. Вслед за ним (видимо, по заготовленному сценарию) выступил окольничий Ф. Г. Адашев» [4].

«Сторонники и противники принятия присяги «бранились жестоко». Оказалось, что противников принесения присяги мальчику не столь уж мало…



Сам царь с ложа болезни принялся воодушевлять верных ему людей. Оробевшим Захарьиным-Юрьевым, прямой родне царевича Дмитрия, он бросил: «А вы… чего испужались? Али чаете, бояре вас пощадят? Вы от бояр первые мертвецы будете! И вы бы за сына моего и за матерь его умерли, а жены моей на поругание боярам не отдали!»



Князя Владимира Андреевича пришлось принуждать к целованию креста, угрожая применением силы…



В конце концов государь выздоровел, и вопрос о присяге на верность маленькому Дмитрию потерял актуальность. Но «боярский мятеж» показал Ивану Васильевичу в очередной раз, сколь зыбко его положение и сколь мало у него возможностей в случае скорой кончины обеспечить достойную судьбу своей семье» [5].

«Царские речи, без сомнения, являются вымыслом. Иван был при смерти, не узнавал людей и не мог говорить. Но даже если бы сумел что-то сказать, у него не было бы повода для «жесткого слова» и отчаянных призывов. Василий III умер в ночь, и лишь на следующий день дума принесла присягу Ивану IV.



Бояре Захарьины были настолько уверены в близкой кончине царя, что организовали присягу младенцу Дмитрию до смерти монарха» [6].

Подготовка переворота

«Подлинные документы – крестоцеловальные записи князя Владимира Старицкого 1553–1554 гг. позволяют установить, что во время болезни царя мать князя и ее родня действительно собирали в Москве свои вооруженные отряды и пытались перезвать на службу в удел многих влиятельных членов думы. Фактически дело шло к государственному перевороту. Однако царь выздоровел, и династический вопрос утратил остроту» [7].

«Судя по всему, старицкие правители собрали детей боярских в своем кремлевском дворе. Дело это не простое, поскольку служилые люди, как тогда выражались, «сидели по домам» или находились в служебных посылках. Значит, о сборе их нужно было специально оповещать, для чего требовалось, по крайней мере, несколько дней.



Возможно, однако, что оповещение и сбор детей боярских состоялось накануне мартовских событий 1553 года. Если согласиться с первым заключением, надо было признать, что болезнь царя сразу же побудила Старицких и придворную «фронду» к активным действиям по захвату московского трона. Без предварительного сговора между ними, квалифицируемого как антигосударственный заговор, это представить, на наш взгляд, невозможно.



Еще более укрепляет мысль о заговоре догадка, согласно которой оповещение о сборе в Москве детей боярских старицкого князя имело до болезни государя. Но тогда окажется, что об этой болезни и времени ее возникновения Владимир и Ефросинья Старицкие знали наперед и потому заранее собрали своих детей боярских у себя на кремлевском дворе, где держали их наготове.



Опасность скопления в Кремле служилых людей соперника царь Иван осознал в ходе мартовского «мятежа», вследствие чего в крестоцеловальную грамоту старицкого князя Владимира на имя государя и его новорожденного сына Ивана (май 1554 г.) было внесено обязательство: «А житии ми (Владимиру) на Москве в своем двор; а держати ми у себя своих людей всяких сто восмь человек, а боле ми того людей у себя во дворе не держати; а опричь ми того служилых своих всех держати в своей отчине».



Признав заблаговременный сбор служилых людей старицких правителей в их кремлевском дворе, мы снова упираемся в догадку об искусственном происхождении заболевания царя, предполагающую отравление. Однако при любом раскладе событий ясно видна конечная цель Старицких и споспешествующей им придворной группировки – захват высшей власти.



Особенно наглядно это демонстрирует выдача князем Владимиром и княгиней Ефросиньей денег детям боярским. По заведенному в ту пору порядку жалование служилым людям, в первую очередь деньгами, выдавалось перед походом. Поэтому раздача денег детям боярским, находящимся на службе у старицких князей, означало лишь одно: приготовление к вооруженному выступлению против царя Ивана и его наследника Дмитрия.



Бояре, верные государю, не заблуждались на сей счет ни на минуту. Сторонники царя, следовательно, проявили твердость и прекратили доступ удельного князя к больному, но без основания усматривая опасность для него такого рода посещений.



Следовательно, скрытое противостояние противников и сторонников Ивана IV превратилось в конфликт, еще не вооруженный, но открытый.



И вот в этот конфликт, свидетельствующий о накале страстей при дворе, вмешивается политический, так сказать, «тяжеловес» поп Сильвестр, причем на стороне старицких властителей» [8].

«О том, насколько высокой была степень опасности, с которой столкнулся Иван IV в марте 1553 года, свидетельствуют не только военные приготовления Старицких, дерзкое неповиновение государю Боярской Думы и смешанный сословный состав «мятежников», но и загадочное отсутствие митрополита Макария на протяжении всей истории кремлевских потрясений.



Историки обратили внимание на это странное, прямо скажем, выходящее из ряда вон обстоятельство и попытались уяснить, почему так случилось. Мнения звучали разные.



С основным выводом И. И. Смирнова, будто митрополит Макарий склонялся на сторону противников царя Ивана, согласиться, по нашему убеждению, невозможно.



…неучастие митрополита в церемонии крестоцелования, противоречащее обычаю, ставило под сомнение сам факт крестоцелования и открывало возможность в дальнейшем оспорить присягу, объявив ее недействительной.



К этому необходимо добавить красноречивое отсутствие при умирающем, как многим казалось, царе его духовника протопопа Андрея, что являлось вопиющим нарушением христианского канона, делая предсмертные распоряжения государя, запечатленные в духовной грамоте, нелегитимными.



Спрашивается, кому это было выгодно? Царю Ивану? Конечно же, нет. Это было выгодно противникам Ивана IV.



Изоляция митрополита Макария и протопопа Андрея преследовала одну цель: сорвать процедуру целования креста или сделать ее недействительной.



Бесцеремонное обращение с митрополитом и духовником царя свидетельствует о том, какую огромную власть и силу сконцентрировали в своих руках противники русского «самодержавства». Царю, и без того измученному болезнью, пришлось неоднократно уговаривать крамольников» [11].

«Старицкий князь, как видим, мнил себя великим князем – верховным правителем Московской Руси, присвоив соответствующий титул и его атрибут – красную печать.



Косвенное подтверждение притязаниям старицкого князя находим в сообщениях летописи, где Владимир Андреевич именуется государем. Амбиции его, помимо прочего, подогревали и конкретные обстоятельства, связанные с болезнью царя…



Невольно закрадывается мысль, что Владимиром и Ефросиньей управляла не слепая надежда, а знание некой роковой тайны болезни Ивана» [12].

«В марте 1553 года решался вопрос отнюдь не о простой перемене лица на троне, перемене, не затрагивающей религиозно-политические основы власти московского государя. Одно дело – возведенный на царский трон Дмитрий, являющийся прямым наследником российского самодержца, восприемником всей полноты самодержавной власти… Другое дело – Владимир Старицкий, оказавшийся на троне не по Божьему изволению, а по человеческому хотению.



Перемена лица на троне влекла за собой и очень важные политические последствия, касающиеся прерогатив власти московского государя. Ставленник придворной клики Владимир Старицкий уже по этому своему качеству не мог быть полновластным правителем, независимым от тех, кто посадил его на царский престол.



Но это еще не все.



«Перемена лица на троне», обусловленная волей большинства Боярской Думы, есть, в сущности, избрание верховного правителя. Поэтому «воцарение» Владимира Старицкого создавало прецедент, открывая возможность установления нового порядка замещения царского стола, основанного не на наследовании, а на избрании, т. е. порядка, схожего с тем, который существовал тогда в Польско-Литовском государстве» [13].

Перемена лица на троне

«В Литву попытался перебежать князь Никита Семенович Лобанов-Ростовский, да с ним же собирались перейти рубеж еще несколько князей Ростовского дома; однако в Торопце князя Н. С. Лобанова-Ростовского поймали, и он дал обширные показания о своем участии в аристократическом «мятеже» 1553 года, а также об иных его участниках. Царь осудил его «казнити смертию и на позор, но тут вмешалась Церковь. Летопись сообщает: «…митрополит Макарий и со владыками и архимандриты… отпросили его от смертные казны». Вместо этого князь-беглец отправился в тюрьму на Белоозеро» [16].

«Судебное дознание скомпрометировало многих знатных персон. Кроме родни Ефросиньи Старицкой, князей Щенятева и Куракиных, в заговоре участвовали бояре князь Иван Пронский, князья Дмитрий Немого-Оболенский, Петр Серебряный-Оболенский, Семен Микулинский, а также многие другие князья и дворяне, члены Государева двора. Боярский суд вел дело весьма осмотрительно и осторожно.



Судьи намеренно не придали значения показаниям князя Семена насчет заговора княгини Ефросиньи и знатных бояр. Главными сообщниками Ростовского были объявлены княжьи холопы. Осужденный на смерть князь Семен был выведен для казни на площадь «на позор», но приговор не был приведен в исполнение. По ходатайству митрополита Макария казнь была заменена тюрьмой. Боярина отправили в заточение на Белоозеро. Его вооруженную свиту распустили» [17].

Утопление сына Грозного

«Не потому ли я, по твоему мнению, «оказался сопротивным разуму, разумея», что тогда не подчинился вашей воле? Поскольку вы, бессовестные клятвопреступники, привыкли изменять ради блеска золота, то вы и нам то же советуете. Скажу поэтому: иудино окаянство – такое желание! От него же избавь, боже, нашу душу и все христианские души. Ибо, как Иуда ради золота предал Христа, так и вы, pади наслаждений мира сего, о душах своих забыв и нарушив присягу, предали православное христианство и нас, своих государей» [23].







Отравление Анастасии

Чем и как отравили Марию?

Что же сделал Грозный с детьми Старицкого?

«Ставя в один ряд мартовские события далекого 1553 года с произошедшим в 1569 году «на Богане» и таким образом объясняя избранный способ казни Владимира и некоторых членов его семьи, Иван Грозный как бы утверждал библейский принцип: «какою мерою мерите, такой и вам будут мерить». Тем самым царь намекал на характер своего заболевания в марте 1553 года, вызванного «злокозньством» врагов русского «самодержавства», с которыми тогда «сложился» князь Владимир. Иначе, он намекал на отравление.



Так получаем еще одно косвенное указание на рукотворное происхождение болезни Ивана IV в марте 1553 года, сопровождавшейся спланированным заранее дворцовым мятежом, в основе которого лежал преступный сговор. Этот заговор преследовал цель государственного переворота, состоящего в устранении от власти законного государя и его наследника с заменой их на московском троне удельным князем Владимиром Старицким.



Следует сказать, что Иван IV и люди, сохранявшие ему верность, догадывались о сути происходившего» [31].

Исследования современных криминалистов подтвердили факт отравления членов царской семьи, включая дочерей, умерших в младенчестве. Содержание в останках царя, цариц и царевен мышьяка, ртути, свинца, цинка, меди и бария в десятки и сотни раз превышает нормы. Согласно мнению ученых, Иван IV и царевич Иван Иванович подвергались отравлению тяжелыми металлами на протяжении многих лет.



Царь догадывался, что подвергался воздействию яда, но способ его поступления в организм оставался для Ивана IV загадкой на протяжении многих лет» [32].

Странные совпадения

«Опираясь на сообщение летописи о пребывании «тогда» на Москве представителей высшего духовенства, исследователи высказали догадку, что в конце ноября – начале декабря 1564 г. в Москве «проходили заседания церковно-государственного собора», на котором решался вопрос добровольного или принудительного отказа Ивана IV от престола.



В случае отречения неизбежно возникал вопрос о регентстве, т. к. царевичу Ивану исполнилось десять лет, а царевичу Федору – семь. При недееспособном князе Юрии наиболее вероятной кандидатурой на роль опекуна являлся князь Владимир Старицкий.



Смерть князя Юрия Васильевича, скоропостижно скончавшегося 24 ноября 1564 г., вообще не оставила выбора. В случае смерти царевичей князь Владимир становился единственным правомочным наследником престола. Еще никогда Старицкие не были так близки к царским регалиям, как в исходе осени 1564 г.



Несомненно, к началу декабря на Соборе была достигнута предварительная договоренность о добровольном отречении царя и выработана процедура передачи власти регентскому совету. Видимо, предполагалось, что акт отречения состоится не в столице, а в Александровской слободе. Предстоящие события держали в тайне, чтобы избежать народных волнений.



Отъезд Ивана IV «на богомолье» проходил, по мнению современников, крайне необычным образом. Большой поезд включал царицу и царевичей; бояр, дворян и приказных людей с семьями; детей боярских со всем служебным нарядом. Государь также повелел взять с собой всю свою казну, платье, иконы и кресты.



Ровно месяц князь Старицкий, митрополит, архиепископы, архимандриты и бояре ожидали вестей от царя. Наконец, 3 января 1565 года гонец привез грамоту, извещавшую об отречении Ивана IV. Вместо покаяния за жестокие казни царь указал иную причину для отречения – «измены бояр».



По наблюдениям исследователей, дошедший до нас в летописном изложении текст грамоты содержит сведения о «боярских крамолах» двадцатилетней давности и не называет конкретных имен виновников, из чего сделан вывод, что «иск» государя был отредактирован при внесении в летопись.



Возможно, в оригинале были перечислены обвинения в адрес княгини Ефросиньи и князя Владимира в наведении «лиха» с целью извести царскую семью и захватить престол. Его подозрения подтверждало известие, что мастерицы княгини Старицкой создали четвертый покров «Положение во гроб. Оплакивание».



Видимо, обвинения в «измене» были подкреплены настолько вескими доказательствами, что те, кто еще недавно ратовал за отречение государя, испугались. В Александровскую слободу отправились челобитчики, взывавшие к царю «гнев свой отложить» и владеть государством по-прежнему. Вопрос об отречении Ивана IV и о правах князя Старицкого на регентство отпал сам собой» [35].

«О том, что эти амбиции имели место, говорят конкретные факты. Так, в 1560/1561 г. княгиня Ефросинья пожертвовала Троице-Сергиеву монастырю плащаницу, на правой стороне которой была выткана «надпись, гласившая, что «сии воздух» сделан «повелением благоверного государя князя Владимира Андреевича, внука великого князя Ивана Васильевича, правнука великого князя Василия Васильевича Темного» (сноска на Н. А. Маясова, Мастерская художественного шиться князей Старицких // Сообщения Загорского государственного историко-художественного музея-заповедника. Вып. 3. Загорск, 1960. С. 51).



Мечты о высшей власти не оставляли Владимира Старицкого и после летних событий 1563 года. На другой плащанице, пожертвованной в Кирилло-Белозерский монастырь, значится надпись: «Повелением благоверного князя Владимира Андреевича, внука великого князя Ивана Васильевича» (Там же. С. 56).



По поводу данных фактов А. А. Зимин пишет: «Напоминая, таким образом, о своем происхождении от великих князей Василия II и Ивана III, старицкий князь тем самым недвусмысленно заявлял свои права на наследование московского престола: он, так же как и Иван IV, был внуком Ивана III, а прецедент коронации внука великого князя существовал уже с 1498 г. (сноска А. А. Зимин, Опричнина Ивана Грозного. С. 104)» [36].

Почему преступнице Старицкой создали такие вольготные условия?

«Княгиня Ефросинья в девичестве носила фамилию Хованская и происходила из одного рода с Щенятевыми и Куракиными. К моменту суда над Ефросиньей князь Петр Щенятев занимал одно из высших мест в Боярской думе, князья Федор и Петр Куракины управляли Великим Новгородом и Псковом, а князь Иван Куракин возглавлял от имени слабоумного князя Юрия Васильевича Углицкое удельное княжество. Лица, скомпрометированные летописью, принадлежали к самому верхнему слою правящего боярства» [41].

Подготовка убийства всей семьи Грозного

Любовь народа







В качестве иллюстраций использованы:

– кадры из фильма С. Эйзенштейна «Иван Грозный». В роли Ефросиньи Старицкой была Серафима Германовна Бирман. Николай Черкасов – Иван Грозный. Людмила Целиковская – первая жена Анастасия. Павел Кадочников – Владимир Старицкий;

– обложка книги автора «Иван Грозный и Мария Темрюковна. Очищение»;

– страница с аннотацией;

– страница с содержанием книги.

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[1] Личутин В. В. Русский царь Иоанн Грозный. 2023. (С. 63–64).

[2] Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный. 2008. С. 213.

[3] Манягин В. Г. Правда Грозного царя. 2007. С. 70.

[4] Фроянов И. Я. Грозная опричнина. 2009. С. 182–183.

[5] Володихин Д. М. Иван IV Грозный. 2010.

[6] Скрынников Р. Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. 1998. С. 143, 146.

[7] Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный. 2008. С. 216.

[8] Фроянов И. Я. Грозная опричнина. 2009. С. 172–174.

[9] Таймасова Л. Ю.

[10]Фурсов А. И.

Расширенная авторская версия доклада на круглом столе «Опричнина и опричная идея: мифы и историческая действительность» в Институте динамического консерватизма. .

В этом «круге первом» оказались представители главнейших родов/кланов суздальской знати – князья Шуйские, Ярославские, Стародубские и Ростовские. По сути, царь «вырыл топор» социальной войны с многочисленной и могущественной знатью: 265 представителей четырех кланов служили в составе Государева двора, 119 проходили службу по особым привилегированным спискам и 17 сидели в Боярской думе в качестве бояр и окольничих. Теперь ситуация могла разрешиться только по-ленински: «кто – кого». А вот у царя в предстоящей схватке не было никаких институциональных средств борьбы. Напротив, все существующие институты защищали московский старый порядок – княжебоярский, работали против царя, жестко привязывали его к боярству в рамках комбайна ордынских времен. Вот эту связь, цепь и предстояло разорвать, уничтожив комбайн, а царя – в качестве элемента этого комбайна – освободить, превратив в единодержца.

Теоретически у царя было два очевидных варианта большой властной игры. Один – опереться в противостоянии с боярством на дворянство в целом как класс. Но, во-первых, дворянство само по себе в грозненское время не было классом, оно станет таковым только во второй половине XVIII века, особенно «трудами» Петра III и Екатерины II, и потому-то немецкая самозванка на русском троне сможет опереться на него в противостоянии и вельможам, и гвардии, разрешив таким образом «казус Анны Иоанновны» (с вельможами-«затейниками»-олигархами против гвардии или с гвардией против вельмож); дворянство как класс еще предстояло создать, а на это не было времени – целой жизни не хватило бы. Во-вторых, «создание дворянства» потребовало бы наделения его некими правами, а в условиях неоформленности, бытия-в-себе, в неразвитом состоянии центральной власти это было крайне рискованно. В-третьих, это был путь медленный и эволюционный, на который не только не было времени, но который мог быть насильственно прерван.

Другой вариант – выкидывать белый флаг, растворяться в княжебоярстве, в олигархической централизации, что означало опасность для государства, лично царя и даже династии (достаточно вспомнить события марта 1553 года). Но был третий вариант, неочевидный, на первый взгляд просто немыслимый, и он-то и был реализован – Насиб Талеб назвал бы это «черным лебедем».

Третий путь – предпринять нечто нестандартное и чрезвычайное, выражаясь шахматным языком, Иван (а он играл в шахматы и, по одной из версий, умер во время шахматной партии) должен был найти неожиданное продолжение, ошеломив им противника.

[11] Фроянов И. Я. Грозная опричнина. 2009. С. 191, 194, 200.

[12] Фроянов И. Я. Грозная опричнина. 2009. С. 208–209.

[13] Фроянов И. Я. Грозная опричнина. 2009. С. 254.

Этим, по-видимому, объясняется активное участие в мартовской политической интриге князя И. М. Шуйского. Успех Владимира Старицкого подавал роду Шуйских-Рюриковичей заманчивые надежды на будущее, которым суждено было осуществиться лишь во времена Смуты при необычных обстоятельствах пресечения династии великих князей Московского дома.

[14] Фроянов И. Я. Грозная опричнина. 2009. С. 253, 256.

[15] Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный. 2008. С. 216.

[16] Володихин Д. М. Грозный царь московитов. Артист на престоле. 2014. С. 254.

[17] Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный. 2008. С. 217.

[18] Флоря Б. Н. Иван Грозный. Электронное издание книги.

В июне 1553 года царь вернулся в Москву. На обратном пути произошло трагическое событие: в реке Шексне утонул малолетний наследник трона царевич Дмитрий – кормилица уронила ребенка в воду, когда Данила Романович и Василий Михайлович Юрьевы вели ее по сходням на судно.

[19] Фроянов И. Я. Грозная опричнина. 2009. С. 232.

Бесспорно лишь то, что смерть Дмитрия потрясла царя Ивана. И он, будучи глубоко религиозным человеком, воспринимал ее, несомненно, как наказание Господне за грехи. А это, конечно же, возбуждало в нем чувства милости и всепрощения, которые распространялись и на участников мартовских событий 1553 года. Именно о прощении Иваном мятежников мы должны говорить, поскольку он не только догадывался, но и знал о сути происходившего в марте 1553 года, располагая некоторыми конкретными фактами.

[20] Личутин В. В. Русский царь Иоанн Грозный. 2023. С. 294.

[21] Шамбаров В. Е. Иван Грозный против «пятой колонны». Иуды русского царства. 2017. С. 86.

[22] Таймасова Л. Ю. Зелье для государя. Английский шпионаж в России XVI столетия.

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[23] Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Текст подготовили Я. С. Лурье и Ю. Д. Рыков. 1979. С. 143.

[24] Статья

[25] Разумцова С., Аверьянова А.

[26] Манягин В. Г. Грозный. Апология русского царя. М.: Книжный мир, 2021. С. 245.

[27] Документальный фильм телеканала «Звезда»

[28] Гумелев В. Ю., Постников А. А.

[29] Таймасова Л. Ю.

[30] Фомин С. В. Правда о первом русском царе. Кто и почему искажает образ Государя Иоанна Васильевича (Грозного).

[31] Фроянов И. Я. Грозная опричнина. 2009. С. 218.

[32] Таймасова Л. Ю. Зелье для государя. Английский шпионаж в России XVI столетия.

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[33] Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. Издательство Академии наук. М., 1963. – 539 с. С. 90–91.

[34] Таймасова Л. Ю. Зелье для государя. Английский шпионаж в России XVI столетия.

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[35] Таймасова Л. Ю. Зелье для государя. Английский шпионаж в России XVI столетия.

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[36] Фроянов И. Я. Грозная опричнина. 2009. С. 343.

[37] Скрынников Р. Г. Царство террора. 1992. С. 161.

[38] Скрынников Р. Г. Царство террора. 1992. С. 160–161.

[39] Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный 2008. С. 274.

[40] Фроянов И. Я. Грозная опричнина. 2009. С. 349–351, 355, 357.

[41] Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный 2008. С. 81.

[42] Таймасова Л. Ю. Князь

[43] Шамбаров В. Е. Царь грозной Руси. 2009. С. 365.

[44] Валишевский К. Иван Грозный. Исторический очерк. 1993. С. 223.

3 декабря 1564 года Иван вдруг оставил столицу. Вместе с собой он увез свою жену, черкешенку родом, Марью Темрюковну, полудикарку, жесткую и вспыльчивую, как сам Иван. За государем следовали сотни возов, нагруженных его сокровищами.

[45] Пронина Н. М. Иван Грозный без лжи. Мученик власти. 2013. С. 230–231, 234, 236.

[46] Манягин В. Г. Грозный. Апология русского царя. 2021. С. 169. [1] Личутин В. В. Русский царь Иоанн Грозный. 2023. (С. 63–64).[2] Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный. 2008. С. 213.[3] Манягин В. Г. Правда Грозного царя. 2007. С. 70.[4] Фроянов И. Я. Грозная опричнина. 2009. С. 182–183.[5] Володихин Д. М. Иван IV Грозный. 2010.[6] Скрынников Р. Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный. 1998. С. 143, 146.[7] Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный. 2008. С. 216.[8] Фроянов И. Я. Грозная опричнина. 2009. С. 172–174.[9] Таймасова Л. Ю. Князь Владимир Старицкий: в шаге от престола // Новый исторический вестник.[10]Фурсов А. И. Опричнина в русской истории – воспоминания о будущем Расширенная авторская версия доклада на круглом столе «Опричнина и опричная идея: мифы и историческая действительность» в Институте динамического консерватизма. .В этом «круге первом» оказались представители главнейших родов/кланов суздальской знати – князья Шуйские, Ярославские, Стародубские и Ростовские. По сути, царь «вырыл топор» социальной войны с многочисленной и могущественной знатью: 265 представителей четырех кланов служили в составе Государева двора, 119 проходили службу по особым привилегированным спискам и 17 сидели в Боярской думе в качестве бояр и окольничих. Теперь ситуация могла разрешиться только по-ленински: «кто – кого». А вот у царя в предстоящей схватке не было никаких институциональных средств борьбы. Напротив, все существующие институты защищали московский старый порядок – княжебоярский, работали против царя, жестко привязывали его к боярству в рамках комбайна ордынских времен. Вот эту связь, цепь и предстояло разорвать, уничтожив комбайн, а царя – в качестве элемента этого комбайна – освободить, превратив в единодержца.Теоретически у царя было два очевидных варианта большой властной игры. Один – опереться в противостоянии с боярством на дворянство в целом как класс. Но, во-первых, дворянство само по себе в грозненское время не было классом, оно станет таковым только во второй половине XVIII века, особенно «трудами» Петра III и Екатерины II, и потому-то немецкая самозванка на русском троне сможет опереться на него в противостоянии и вельможам, и гвардии, разрешив таким образом «казус Анны Иоанновны» (с вельможами-«затейниками»-олигархами против гвардии или с гвардией против вельмож); дворянство как класс еще предстояло создать, а на это не было времени – целой жизни не хватило бы. Во-вторых, «создание дворянства» потребовало бы наделения его некими правами, а в условиях неоформленности, бытия-в-себе, в неразвитом состоянии центральной власти это было крайне рискованно. В-третьих, это был путь медленный и эволюционный, на который не только не было времени, но который мог быть насильственно прерван.Другой вариант – выкидывать белый флаг, растворяться в княжебоярстве, в олигархической централизации, что означало опасность для государства, лично царя и даже династии (достаточно вспомнить события марта 1553 года). Но был третий вариант, неочевидный, на первый взгляд просто немыслимый, и он-то и был реализован – Насиб Талеб назвал бы это «черным лебедем».Третий путь – предпринять нечто нестандартное и чрезвычайное, выражаясь шахматным языком, Иван (а он играл в шахматы и, по одной из версий, умер во время шахматной партии) должен был найти неожиданное продолжение, ошеломив им противника.[11] Фроянов И. Я. Грозная опричнина. 2009. С. 191, 194, 200.[12] Фроянов И. Я. Грозная опричнина. 2009. С. 208–209.[13] Фроянов И. Я. Грозная опричнина. 2009. С. 254.Этим, по-видимому, объясняется активное участие в мартовской политической интриге князя И. М. Шуйского. Успех Владимира Старицкого подавал роду Шуйских-Рюриковичей заманчивые надежды на будущее, которым суждено было осуществиться лишь во времена Смуты при необычных обстоятельствах пресечения династии великих князей Московского дома.[14] Фроянов И. Я. Грозная опричнина. 2009. С. 253, 256.[15] Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный. 2008. С. 216.[16] Володихин Д. М. Грозный царь московитов. Артист на престоле. 2014. С. 254.[17] Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный. 2008. С. 217.[18] Флоря Б. Н. Иван Грозный. Электронное издание книги.В июне 1553 года царь вернулся в Москву. На обратном пути произошло трагическое событие: в реке Шексне утонул малолетний наследник трона царевич Дмитрий – кормилица уронила ребенка в воду, когда Данила Романович и Василий Михайлович Юрьевы вели ее по сходням на судно.[19] Фроянов И. Я. Грозная опричнина. 2009. С. 232.Бесспорно лишь то, что смерть Дмитрия потрясла царя Ивана. И он, будучи глубоко религиозным человеком, воспринимал ее, несомненно, как наказание Господне за грехи. А это, конечно же, возбуждало в нем чувства милости и всепрощения, которые распространялись и на участников мартовских событий 1553 года. Именно о прощении Иваном мятежников мы должны говорить, поскольку он не только догадывался, но и знал о сути происходившего в марте 1553 года, располагая некоторыми конкретными фактами.[20] Личутин В. В. Русский царь Иоанн Грозный. 2023. С. 294.[21] Шамбаров В. Е. Иван Грозный против «пятой колонны». Иуды русского царства. 2017. С. 86.[22] Таймасова Л. Ю. Зелье для государя. Английский шпионаж в России XVI столетия.Электронное издание книги.[23] Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Текст подготовили Я. С. Лурье и Ю. Д. Рыков. 1979. С. 143.[24] Статья «Отравление мышьяком: есть ли шанс спасения?» [25] Разумцова С., Аверьянова А. Супруги царя Иоанна Грозного // Московские ведомости. 07.02.2017. .[26] Манягин В. Г. Грозный. Апология русского царя. М.: Книжный мир, 2021. С. 245.[27] Документальный фильм телеканала «Звезда» «Иван Васильевич Грозный. Великий русский царь» [28] Гумелев В. Ю., Постников А. А. О смерти жен Ивана Грозного: историческое расследование . Электронный научно-практический журнал «История и археология».[29] Таймасова Л. Ю. Старицкий в шаге от престола и его семья . Новый исторический вестник. 2010. Сайт со сборником научных статей и книг по истории Московского государства в XV–XVII веках.[30] Фомин С. В. Правда о первом русском царе. Кто и почему искажает образ Государя Иоанна Васильевича (Грозного).[31] Фроянов И. Я. Грозная опричнина. 2009. С. 218.[32] Таймасова Л. Ю. Зелье для государя. Английский шпионаж в России XVI столетия.Электронное издание книги.[33] Веселовский С. Б. Исследования по истории опричнины. Издательство Академии наук. М., 1963. – 539 с. С. 90–91.[34] Таймасова Л. Ю. Зелье для государя. Английский шпионаж в России XVI столетия.Электронное издание книги.[35] Таймасова Л. Ю. Зелье для государя. Английский шпионаж в России XVI столетия.Электронное издание книги.[36] Фроянов И. Я. Грозная опричнина. 2009. С. 343.[37] Скрынников Р. Г. Царство террора. 1992. С. 161.[38] Скрынников Р. Г. Царство террора. 1992. С. 160–161.[39] Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный 2008. С. 274.[40] Фроянов И. Я. Грозная опричнина. 2009. С. 349–351, 355, 357.[41] Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный 2008. С. 81.[42] Таймасова Л. Ю. Князь Владимир Старицкий: в шаге от престола [43] Шамбаров В. Е. Царь грозной Руси. 2009. С. 365.[44] Валишевский К. Иван Грозный. Исторический очерк. 1993. С. 223.3 декабря 1564 года Иван вдруг оставил столицу. Вместе с собой он увез свою жену, черкешенку родом, Марью Темрюковну, полудикарку, жесткую и вспыльчивую, как сам Иван. За государем следовали сотни возов, нагруженных его сокровищами.[45] Пронина Н. М. Иван Грозный без лжи. Мученик власти. 2013. С. 230–231, 234, 236.[46] Манягин В. Г. Грозный. Апология русского царя. 2021. С. 169.