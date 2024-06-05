Германия приняла решение поддержать европейский Airbus заказом дополнительной партии истребителей Eurofighter Typhoons
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Немецкое правительство наконец-то озаботилось проблемами Бундесвера, а не Украины, объявив о планах по закупке дополнительной партии новых истребителей. С соответствующим заявлением выступил Олаф Шольц.
Немецкий канцлер посетил международную авиационную выставку ILA Berlin, где анонсировал закупку истребителей для немецких Люфтваффе. Речь идет о самолетах Eurofighter Typhoons в количестве 20 единиц. По словам Шольца, Германия планирует поддержать европейского производителя самолетов Airbus на фоне конфликта на Украине, поскольку Европе нужны собственные вооружения.
Вот почему мы закажем еще 20 Eurofighters до конца этой законодательной сессии — в дополнение к 38 самолетам, которые в настоящее время находятся на стадии разработки.
— заявил немец.
Напомним, что истребителями Eurofighter немцы намерены заменить устаревшие самолеты Tornado. По имеющимся данным из открытых источников, на сегодняшний день в составе Люфтваффе числится 138 истребителей Eurofighter, но не все из них находятся в боеготовом состоянии.
Кроме того, Германия закупает у США 35 истребителей пятого поколения F-35, которые возьмут на себя роль носителей ядерного оружия в ВВС Германии. Решение было принято в 2022 году, первые самолеты прибудут в ФРГ в 2028-м.
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