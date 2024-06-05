Германия приняла решение поддержать европейский Airbus заказом дополнительной партии истребителей Eurofighter Typhoons

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Германия приняла решение поддержать европейский Airbus заказом дополнительной партии истребителей Eurofighter Typhoons

Немецкое правительство наконец-то озаботилось проблемами Бундесвера, а не Украины, объявив о планах по закупке дополнительной партии новых истребителей. С соответствующим заявлением выступил Олаф Шольц.

Немецкий канцлер посетил международную авиационную выставку ILA Berlin, где анонсировал закупку истребителей для немецких Люфтваффе. Речь идет о самолетах Eurofighter Typhoons в количестве 20 единиц. По словам Шольца, Германия планирует поддержать европейского производителя самолетов Airbus на фоне конфликта на Украине, поскольку Европе нужны собственные вооружения.



Вот почему мы закажем еще 20 Eurofighters до конца этой законодательной сессии — в дополнение к 38 самолетам, которые в настоящее время находятся на стадии разработки.

— заявил немец.

Напомним, что истребителями Eurofighter немцы намерены заменить устаревшие самолеты Tornado. По имеющимся данным из открытых источников, на сегодняшний день в составе Люфтваффе числится 138 истребителей Eurofighter, но не все из них находятся в боеготовом состоянии.

Кроме того, Германия закупает у США 35 истребителей пятого поколения F-35, которые возьмут на себя роль носителей ядерного оружия в ВВС Германии. Решение было принято в 2022 году, первые самолеты прибудут в ФРГ в 2028-м.
8 комментариев
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  1. RealPilot Звание
    RealPilot
    +1
    Сегодня, 13:31
    Германия приняла решение поддержать европейский Airbus заказом дополнительной партии истребителей Eurofighter Typhoons

    Протекционизм - смертный грех для России и Китая... А у себя? Нет, не слышали.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:02
    Дойчи до сих пор не хотят понять, принять, что всю сложную, военную технику они должны покупать у полосатиков?
    Ну, ну, большой брат этого не простит.
  3. Jovanni Звание
    Jovanni
    -1
    Сегодня, 14:04
    Ну вот! Как же так? Нам говорят фрицы на последнем издыхании, экономике их капут, а они в укрорейх всего пихают немерено, всяких мигрантов кормят-поят до отвалу, да ещё и сами перевооружаются... Чёта не срастается... Где-то брехня...
    1. Victor19 Звание
      Victor19
      0
      Сегодня, 14:12
      А кто говорит, что капут? У них серьезные проблемы в химической и металлургической промышленности. Практически все предприятия по производству удобрений закрыты или закрываются в Людвигсхафене. В алюминиевой промышленности швах. Ну то есть там, где нужно много энергии. В остальном все хорошо.....
    2. Грац Звание
      Грац
      0
      Сегодня, 14:18
      это не так быстро, деиндустриализация может занять от 10 до 20 лет
  4. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 14:06
    Интересно, а хотя бы 5% самолетов в ВВС Германии смогут взлететь? Может лучше отремонтировать старые? Нет, ну как классно сказал: мы из денег германскгого бюджета будем поддерживать французского производителя. Интересно, а сколько ему занесли?
    1. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      -1
      Сегодня, 14:19
      Немцы стараются поддерживать боеготовность ВВС - 40-50%.
      В Штатах - 50-65%
      В Израиле - около 75%
      В России - ???
  5. Светлан Звание
    Светлан
    0
    Сегодня, 14:13
    35 купить за океаном и 20 произвести самим.
    Европейскому авиастроению наступает маленький капздец.