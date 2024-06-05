Депутат бундестага ФРГ предупредила, что после ударов ВСУ немецким оружием по РФ конфликт перенесется в Германию

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Депутат бундестага ФРГ предупредила, что после ударов ВСУ немецким оружием по РФ конфликт перенесется в Германию

Если Украина начнет применять переданное Германией вооружение против целей на российской территории, то это может привести к очень серьезным последствиям. С таким заявлением выступила депутат немецкого парламента (бундестага) Сара Вагенкнехт.

Как отметила политик, в случае применения немецкого оружия против российской территории, война перенесется на территорию самой Германии. Действия канцлера ФРГ Олафа Шольца, фактически разрешившего такое применение оружия, представляют собой угрозу национальной безопасности немецкого государства, отметила депутат бундестага.



Тот, кто переносит боевые действия немецким оружием на территорию России, сталкивается с риском перенести их также на территорию Германии

- заявила Сара Вагенкнехт.

По утверждению политика, руководство Германии должно ставить на первое место национальные интересы, а не следование амбициям или устремлениям других государств. Ведь это может привести к крайне негативным последствиям для самого немецкого государства и его населения, и непонятно в каких целях канцлер Олаф Шольц подвергает страну таким значительным рискам.

Напомним, что ранее канцлер Олаф Шольц снял ограничения для украинских формирований по возможному применению переданного Германией вооружения против целей на российской территории. При этом сам Шольц, который ранее выступал против применения немецкого оружия против российских объектов, теперь изменил свою позицию и утверждает, будто бы такие действия не приведут к эскалации конфликта.
22 комментария
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  1. кредо Звание
    кредо
    +6
    Сегодня, 13:37
    Боюсь что Сара не права, ведь мы до сих пор так и не наказали ни одну строну НАТО что воюет против нас, хотя по-честному все они достойны того, чтобы стереть их с лица земли за то, что они делают столетиями против нас. angry
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 13:44
      Боюсь что Сара не права, ведь мы до сих пор так и не наказали ни одну строну НАТО что воюет против нас

      Немцы в 41-м и 42-м тоже не предполагали что война перенесётся на их территорию, а она закончилась в мае 45-го в Берлине... Так что надеюсь, что Сара во многом права и адекватные немцы начнут понимать к чему могут привести поставки их оружия на Украину... Хотя возможно я и ошибаюсь...
      1. Egeny Звание
        Egeny
        0
        Сегодня, 13:47
        ... нет. Лёва, не ошибаешься, Сара тоже.
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    +3
    Сегодня, 13:41
    Каким образом? Ну будут управлять или программировать немецкое оружие немецкие же граждане, бывшие или на самом деле действующие военные специалисты. Что от этого изменится? Ядерный удар по Берлину?! Ну да ну да.
    Чтобы конфликт перенёсся в Германию для этого нужна какая то почва, основа, а её нету.
    1. Egeny Звание
      Egeny
      -4
      Сегодня, 13:49
      ...........наивный, повод нужен?
      найдётся и повод.
    2. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 14:28
      Цитата: Копчёный
      Чтобы конфликт перенёсся в Германию для этого нужна какая то почва, основа, а её нету.

      Единственное, что нужно это политическая воля у нашего руководства.
  3. JonnyT Звание
    JonnyT
    -2
    Сегодня, 13:42
    Да им пофигу.... Они уже во всю готовятся к большой войне. И, Германия далеко от Украины и РФ, вс РФ по просту не смогут ничем ударить по территории Германии, а на применение ЯО у нынешнего руководства кишка тонка.

    Ну вот допустим, Таурус ударят по аэродромама в Воронеже, Курске Белгороде (последний ксатит германским оружием во всю бомбят уже) и чем ответят вс РФ даже если получат разрешение? Герани не долетят, носители калибров не смогут выйти в районы пуска, т.к. флот заперт во внутренних и прибрежных водах.
    1. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      -2
      Сегодня, 13:51
      "...car. la flotte est bloquée dans les eaux intérieures et côtières...."
      Si la traduction veut bien dire "flotte maritime"
      Il me semble bien que l'Allemagne est baignée par la mer Baltique, n'y a t il pas de flotte Russe en Baltique ?

      "... потому что. Флот застрял во внутренних и прибрежных водах...» Если перевод действительно означает «морской флот» Мне кажется, что Германия омывается Балтийским морем, неужели на Балтике нет российского флота?
      1. Egeny Звание
        Egeny
        0
        Сегодня, 14:18
        Плохо с географией? Германия имеет выход в Северной море..
        L'Allemagne a accès à la mer du Nord et la flotte russe est située dans la Baltique.
    2. Владимир80 Звание
      Владимир80
      +1
      Сегодня, 13:57
      Ну вот допустим, Таурус ударят по аэродромама в Воронеже, Курске Белгороде (последний ксатит германским оружием во всю бомбят уже) и чем ответят вс РФ даже если получат разрешение? Герани не долетят, носители калибров не смогут выйти в районы пуска, т.к. флот заперт во внутренних и прибрежных водах.

      +++++++++++++++++++++++++
      именно так, максимум Мария Сергеевна выступит с квн-шутками, да потребуют осуждения на генассамблее... а молодежь продолжит ходит на вк-фесты, слушать англоязычную музыку и смотреть голливудские киноподелки...
    3. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 14:23
      Цитата: JonnyT
      носители калибров не смогут выйти в районы пуска

      У «Калибра» дальность поражения до 2 500 км...
    4. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 14:30
      Ну вообще то на границе с Россией присутствуют немецкие войска, по ним можно для начала нанести удар.
  4. Курганец-45 Звание
    Курганец-45
    +5
    Сегодня, 13:46
    Забавно, немецкий политик говорит то, что должен говорить российский МИД
  5. Jovanni Звание
    Jovanni
    +3
    Сегодня, 13:51
    Не Сара, не переживай. Ничего не будет плохого для Германии твоей. Да ни для кого из врагов ничего страшного не произойдёт.
  6. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    -2
    Сегодня, 13:52
    Бараны, вертайте ГДР и соскакивайте с поезда несущегося в пропасть.
    И бац! Внезапно опять газ(тока сами трубу почините), торговля, и нет проамериканских шизоидов у власти.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:56
    Это их полиптикум...
    У некоторых взыграло, хотят реваш и ограбить, а у кого то свои цели, которые выражают я в критике реваншистов.
    Кто их разберётся, кто там зачем и почему.
    Нам бы подошло, что б они устроили унутренние разборки и не лезли к нам вообще!
  8. Astra wild2 Звание
    Astra wild2
    0
    Сегодня, 13:56
    Фрау Вагенкнет разумная женщина. Шольцу,не мешает прислушаться к ней.
    Думаю, Меркель, нашла бы решение в этой ситуации..
    Она,умна
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 14:32
      Цитата: Astra wild2
      Думаю, Меркель, нашла бы решение в этой ситуации..

      Окончательное решение?
  9. Kusja Звание
    Kusja
    0
    Сегодня, 14:08
    Германии вообще никаким боком не следовало идти против России. Поскольку у нас на генном уровне будет выплескиваться весь негатив в случае прямого конфликта. Будет жесть.
    1. Oldi Звание
      Oldi
      0
      Сегодня, 14:16
      Гены генами, но союз Германии и России был бы неимоверно мощным и взаимовыгодным! А это ни как не вписывается в амбиции "града на холме", которым власти Германии традиционно подчинены и подмяты жирным янки, как проститутка и Япония! Да и бриты в страшном сне видят такой союз, так что не быть ему.
  10. Oldi Звание
    Oldi
    0
    Сегодня, 14:13
    Единственная красивая женщина в Германии и та умная! winked
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 14:26
      Цитата: Oldi
      Единственная красивая женщина в Германии и та умная!

      Я ещё одну видел: