Депутат бундестага ФРГ предупредила, что после ударов ВСУ немецким оружием по РФ конфликт перенесется в Германию
Если Украина начнет применять переданное Германией вооружение против целей на российской территории, то это может привести к очень серьезным последствиям. С таким заявлением выступила депутат немецкого парламента (бундестага) Сара Вагенкнехт.
Как отметила политик, в случае применения немецкого оружия против российской территории, война перенесется на территорию самой Германии. Действия канцлера ФРГ Олафа Шольца, фактически разрешившего такое применение оружия, представляют собой угрозу национальной безопасности немецкого государства, отметила депутат бундестага.
- заявила Сара Вагенкнехт.
По утверждению политика, руководство Германии должно ставить на первое место национальные интересы, а не следование амбициям или устремлениям других государств. Ведь это может привести к крайне негативным последствиям для самого немецкого государства и его населения, и непонятно в каких целях канцлер Олаф Шольц подвергает страну таким значительным рискам.
Напомним, что ранее канцлер Олаф Шольц снял ограничения для украинских формирований по возможному применению переданного Германией вооружения против целей на российской территории. При этом сам Шольц, который ранее выступал против применения немецкого оружия против российских объектов, теперь изменил свою позицию и утверждает, будто бы такие действия не приведут к эскалации конфликта.
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