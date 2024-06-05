В немецком городе Мангейм произошло второе за неделю нападение на противника миграции из набирающей популярность партии

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В немецком городе Мангейм произошло второе за неделю нападение на противника миграции из набирающей популярность партии

В немецком городе Мангейм за прошедшую неделю произошло уже второе нападение с ножом на представителя политической партии, выступающей против бесконтрольной миграции в страну.

Как сообщает немецкое издание Bild, в центральной части города неизвестный напал с ножом на кандидата в депутаты муниципального совета от партии "Альтернатива для Германии". Пострадавший пытался препятствовать действиям людей, срывавших агитационные предвыборные плакаты, однако один из них напал на кандидата в депутаты с ножом, при этом нанеся тому легкие телесные повреждения.



Ранее сообщалось о произошедшем в Мангейме нападении с ножом на известного критика исламского фундаментализма Михаэля Штюрценбергера. Нападавший успел нанести Штюрценбергеру и сотруднику полиции по несколько ударов ножом, после чего был застрелен правоохранителями. Кроме Штюрценбергера и полицейского, был атакован также вмешавшийся в драку случайный прохожий.

Примечательно, что Штюрценбергер ранее собравший десятки тысяч подписей жителей Мангейма против строительства в городе мечети, привлекался немецкими властями к ответственности за разжигание ненависти.

В Германии набирает обороты миграционный кризис, усиливающийся вследствие притоку беженцев с Украины, количество которых уже превышает миллион человек. На этом фоне ожидаемо продолжает расти популярность партий правоцентристского толка.
18 комментариев
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  1. красноярск Звание
    красноярск
    +5
    Сегодня, 15:45
    В Германии нападавший застрелен. И это правильно. А как у нас?
    А у нас полицейскому мигрант предлагает отойти в сторону и "поговорить" как мужчина с мужчиной. Т.е. для мигранта полицейский - не представитель власти, а так - балалайка.
    1. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      +4
      Сегодня, 16:15
      Цитата: красноярск
      В Германии нападавший застрелен. И это правильно. А как у нас?
      А у нас полицейскому мигрант предлагает отойти в сторону и "поговорить" как мужчина с мужчиной. Т.е. для мигранта полицейский - не представитель власти, а так - балалайка.

      Так в Германии нападавшего застрелили только после того, как он тяжело ранил полицейского. Пока он резал гражданского, оружие по нему не применялось.
    2. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +2
      Сегодня, 16:17
      красноярск , нападавший не застрелян , его ранили . Он в больнице . Оказался беженцем из Афганистана . Умер полицейский , которого он ранил ножом . Возможно автор не в курсе . Сейчас разгорелась дискуссия среди политиков , можно ли депортировать беженцев , нарушающих законы , в их страны . Народ то сразу бы им под зад дал , но кто же его спрашивает ?
      1. Luminman Звание
        Luminman
        +1
        Сегодня, 16:54
        Цитата: Кузнец 55
        Оказался беженцем из Афганистана

        Весьма достойный кандидат в германское гражданство...
  2. Задира Звание
    Задира
    -2
    Сегодня, 15:55
    Похоже, Германия "просыпается". Куда их на этот раз качнет: к коммунистам или снова к национал-социалистам?
  3. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    +1
    Сегодня, 15:58
    В отличие от российских немцев, немецкие немцы слюнтяи. Но если организуются, то это будет сила. Сейчас задача кукловодов - не дать им организоваться.
    1. Задира Звание
      Задира
      -3
      Сегодня, 16:03
      В отличие от российских немцев, немецкие немцы слюнтяи

      Судя по политической "активности" слюнтяями скорее выглядят граждане РФ, как это не обидно
      1. Прокоп_Свинин Звание
        Прокоп_Свинин
        0
        Сегодня, 16:23
        Дело в уровне социализации, который у русских гораздо ниже. Есть даже отвращение к общественной активности. Но индивидуально они жестче немцев.
    2. Лешак Звание
      Лешак
      +1
      Сегодня, 16:34
      Сейчас задача кукловодов - не дать им организоваться.
      А с другой стороны тоже могут оказаться кукловоды которые сделают всё чтобы помочь организоваться.
      Время покажет, пока рассуждения ни о чём. request
  4. Strannik96 Звание
    Strannik96
    0
    Сегодня, 15:59
    Цитата: красноярск
    В Германии нападавший застрелен. И это правильно. А как у нас?
    А у нас полицейскому мигрант предлагает отойти в сторону и "поговорить" как мужчина с мужчиной. Т.е. для мигранта полицейский - не представитель власти, а так - балалайка.

    Внимательно читать надо - он сначала ножом ударил двоих, а потом получил от полицейского а не наоборот. Если у нас кто с ножом нападет, то может получить пулю
    1. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      0
      Сегодня, 16:20
      Цитата: Strannik96
      Внимательно читать надо - он сначала ножом ударил двоих, а потом получил от полицейского а не наоборот.

      Там даже круче было: пока он нападал на гражданского, нападавшего пытались просто задержать, причём первыми подоспели такие же гражданские. Затем подоспевший полицейский пытался задержать одного из этих гражданских. И лишь после того, как этот полицейский получил удар ножом со спины в шею, его напарник открыл огонь по нападавшему.
  5. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    +2
    Сегодня, 16:04
    Главное, вычеркнуть Талибан, Хамас, Исламский Джихад, Хизбалла из списка террористов.
    И дела в Европе сразу наладятся. laughing
    1. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      +1
      Сегодня, 16:27
      Цитата: voyaka uh
      Главное, вычеркнуть Талибан, Хамас, Исламский Джихад, Хизбалла из списка террористов.
      И дела в Европе сразу наладятся. laughing

      А Вы думаете, что это экстремизм именно с исламской подоплёкой, а не с финансовой?
      ПМСМ, на членов АдГ нападают вовсе не из-за того, что они неверные - а потому, что они призывают урезать пособия, на которых сидят все эти бешенцы.
      -Этот тип замахнулся на самое святое, что у нас есть! На конституцию кошелёк!
    2. Victor19 Звание
      Victor19
      0
      Сегодня, 17:03
      smile smile
      Люто плюсую!
      Комментарий маленький, никакой нагрузки
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 16:05
    А что, перспектива стать каким то халифатом никого не пугает?
    Верхние политиканы сами по себе, их охраняют, да и смытся они намеревается потом, куда ни-будь... а вот те, кто находится внизу, ждёт их не весёлое, скорее всего.
  7. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 16:33
    В Швеции мигранты уже шведов-контролёров дубасят за законное требование предъявить билеты в поезде и ничего им за это не делают. Шведы утираются вовсю..... Скоро весь этот западный народишко раком поставят - к тому всё и идёт....

    зы Прибывшая на место события шведская полиция ..... наваляла шведу-контролёру, поскольку им пояснили что швед невежливо себя вёл с мусульманской женщиной при попытке проверить билеты..... belay
  8. Perun61 Звание
    Perun61
    +1
    Сегодня, 16:47
    Тем временем в России:

    5 ИЮНЯ 2024
    В Екатеринбурге мигрант совершил нападение на съемочную группу телеканала «Крик-ТВ».

    Инцидент случился возле Универсального миграционного центра. Утром корреспонденты проводили журналистское расследование по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Противоправная деятельность продолжается до сих пор, в связи с чем журналисты решили выяснить, кто в ней замешан.

    Неподалеку от миграционного центра корреспонденты заметили, как уроженец Средней Азии раздает сим-карты мигрантам. Это происходило без оформления и предъявления паспорта. Вначале разговор строился дружелюбно, однако затем в него вмешался бородатый мужчина, который напал на съемочную группу, испортил оборудование, а также ударил девушку-журналиста.
    1. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      0
      Сегодня, 17:06
      Следственный отдел СКР по Кировскому району Екатеринбурга возбудил уголовное после избиения журналистов «Крик-ТВ», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
      (...)
      Начальник пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых отметил, что личности всех участников инцидента полицией установлены оперативно. «Оба подозреваемых территориальным ОВД доставлены в органы СКР для участия в следственных мероприятиях. Собранные материалы представители МВД в ближайшее время направят для приобщения в Следственный комитет"»,— добавил полковник Горелых.
      © Коммерсантъ
      То есть, правоохранители отработали и пока что всё идёт согласно закону.