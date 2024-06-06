Предупреждение из Чехии: Россияне скупают снаряды у западной артиллерийской инициативы из-под носа

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Предупреждение из Чехии: Россияне скупают снаряды у западной артиллерийской инициативы из-под носа

Чешская инициатива по закупке артиллерийских боеприпасов стала источником надежды для Украины. Недавно Прага объявила, что первые снаряды скоро будут доставлены в страну.

Первоначально инициатива предполагала приобретение 800 тысяч снарядов, а затем ещё 700 тысяч на мировом рынке. Однако теперь Прага предупреждает, что Россия также активно участвует в закупках — у тех же поставщиков.



В репортаже Financial Times представитель правительства Чехии по вопросам восстановления Украины Томаш Копецны заявил, что и Россия, и партнёры Украины будут стремиться получить боеприпасы из некоторых неизвестных стран. Это означает, что у этих государств есть возможность выбирать, кому продавать снаряды.

Копецкий предполагает, что Россия может предоставлять предоплату поставщикам боеприпасов быстрее, чем страны Запада. Это может позволить Москве опередить западных партнёров и приобрести миллионы снарядов у тех же поставщиков.

"Если у вас есть деньги, чтобы внести предоплату быстрее, чем у россиян, то продукция идет украинской стороне. Если у вас нет денег на счете, то иногда они достаются россиянам",

- сказал Копецкий, сообщает "Financial Times".

Многие снаряды из Африки и Азии в плохом состоянии


Председатель правления чешской компании Czechoslovak Group (CSG), производящей оружие, Михал Стрнад в своём отчёте предупредил о росте цен каждую неделю. Кроме того, он сообщил, что многие поставленные снаряды находятся в плохом состоянии.

Возможно, именно поэтому чешская инициатива, начатая в феврале, не может доставить боеприпасы к линии фронта так быстро, как ожидалось. По словам Стрнада, около половины снарядов, которые компания CSG закупила для Чешской инициативы в странах Африки и Азии, нуждаются в дополнительной переработке. Только после этого их можно будет доставить на Украину. Также в некоторых снарядах отсутствовали компоненты, которые компания CSG должна была заменить из собственного производства.

Конечно, слепо доверять недружественному источнику не стоит, но идея закупать снаряды, предназначенные для Украины, не так уж плоха. Некоторые могут возразить, что нам не нужны снаряды, которые мы не сможем использовать. Однако каждый снаряд, который не попадёт на Украину, — это спасённые жизни наших граждан. Эти снаряды также можно передать странам и/или организациям, воюющим против Запада, чтобы Запад испытал на себе свою же тактику.
23 комментария
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  1. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    +5
    Сегодня, 05:06
    Видно, что у чехов особое пристрастие к снарядам. Пепел рванувших у них складов стучит в сердце.
  2. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +2
    Сегодня, 05:09
    Если у вас есть деньги, чтобы внести предоплату быстрее, чем у россиян, то продукция идет украинской стороне. Если у вас нет денег на счете, то иногда они достаются россиянам
    recourse Если учесть нашу инициативу продавать нефть за рубли, то можно печатать рубли быстрее чем в ЕС фантики. request
    1. Mavrikiy Звание
      Mavrikiy
      +2
      Сегодня, 05:13
      но идея закупать снаряды для Украины не так уж плоха. Некоторые могут возразить, что нам не нужны снаряды, которые мы не сможем использовать. Однако каждый снаряд, который не попадёт на Украину, — это спасённые жизни наших граждан.
      И не только это. Проводя ремонт и обновление снарядов, можно их и припасти, учитывая рост цен на них..... request
      1. СергейБ Звание
        СергейБ
        +1
        Сегодня, 07:34
        //И не только это. Проводя ремонт и обновление снарядов, можно их и припасти, учитывая рост цен на них..... //
        Да всё просто.
        Чехи насвистели, что у них есть возможность приобрести крупные партии снарядов у третьих стран.
        Деньги собрали, а теперь придумывают сказки. То вывезти снаряды долго, то они все требуют ремонта, то вот русские перекупают снаряды из под носа.
        Будут новые сказки, а снарядов не будет.
        Деньги не вернут.
      2. Egeny Звание
        Egeny
        +1
        Сегодня, 07:40
        а зачем нам этот геморрой, зачем ремонтировать то, что в любой момент может рвануть. Даже если этот хлам останется на чешских складах, то всё равно мы будем в выигрыше... нужно объяснять?
  3. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    +1
    Сегодня, 05:11
    Задумка хорошая.
    Даже если скупать и утилизировать.
    Насколько такая схема рабочая? Вот в чем вопрос!
    1. Mister X Звание
      Mister X
      +2
      Сегодня, 06:15
      Насколько такая схема рабочая?

      Рабочая.
      Молдавское правительство закупало мазут для ТЭЦ за нескромные деньги, а затем его утилизировали.
      Закапывали в землю.
      Буквально.
    2. Egeny Звание
      Egeny
      0
      Сегодня, 07:42
      ...задумка так себе, я уже пояснила выше.)
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 05:22
    Каждый снаряд это ещё и порох. С Нигера и Буркина Фасо запад выперли. И оттуда им снарядов не видать как ослу своих ушей
  5. Наган Звание
    Наган
    +1
    Сегодня, 05:27
    Некоторые могут возразить, что нам не нужны снаряды, которые мы не сможем использовать.

    Ну, к примеру, можно сделать бартер 155 на 152 с теми, у кого оба калибра в ходу, хоть с теми же индюками, да еще отдельной строкой договора запретить передачу 155 третьим лицам (тем самым жовтоблакитним харямlol) без разрешения.
  6. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    -1
    Сегодня, 05:36
    Я вот незнаю где мы столько металла берём. В сутки тонны улетают. Скупщики металлолома и сталелитейные цеха похоже процветают сейчас
    1. LuckyBlog Звание
      LuckyBlog
      -2
      Сегодня, 06:13
      больше всего процветают военные которые латунные гильзы сдают на цветмет вместе с машинами (там главное что если машина из группировки базирующейся в ЛНР продана была в ДНР и наоборот)
      1. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 08:17
        что за бред???...............
    2. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 08:17
      что то а металла в России полно
  7. Тихонов_Александр Звание
    Тихонов_Александр
    +2
    Сегодня, 05:38
    У чехов в крови постараться нагадить России. По крови они частично славяне, а менталитет - немецкий. В гражданскую нам нагадили - и весело жили за счёт украденного "колчаковского" золота, в отличие от всех европейских стран после первой мировой войны. Перед оккупацией немцами чехи с ними не воевали, хотя у них была не слабая армия. Но против Советского Союза отметились и частью на войне, и промышленность выпускала вооружения для немцев. - всю войну. А уж после 1968 года их ненависть к русским полыхнула с новой силой. Так что, от них чего-то хорошего ждать нечего и случись конфликт - их нужно в первую очередь, вместе с немцами, французами развеять в радиоактивную пыль!
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +3
      Сегодня, 06:00
      «У чехов в крови постараться нагадить России» —

      — «... По внутреннему убеждению моему, самому полному и непреодолимому - не будет у России, и никогда ещё не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобождёнными!
      ---
      Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь, повторяю, именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство их свободе, и хоть в концерте европейских держав будет и Россия, но они именно в защиту от России это и сделают...»
      ---
      (Ф.М.Достоевский)
  8. Ларич Звание
    Ларич
    0
    Сегодня, 06:14
    Ну то что снаряды в плохом состоянии и вообще не той системы - это неплохая новость. А еще если начнут самоликвидироваться в самый неожиданный момент это будет вообще хорошо
  9. Быков. Звание
    Быков.
    0
    Сегодня, 06:23
    Почему до сих пор не пристрелили парочку чешских "доброхотов", скупающих снаряды для всук? Напомню, что именно из чешского РСЗО "Вампир", обстреливают г. Белгород и н.п. в этой области.
  10. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 06:37
    может позволить Москве опередить западных партнёров и приобрести миллионы снарядов у тех же поставщиков
    Чехи свои неудачи по приобретению снарядов для киева (количество обещанного не совпадает с реальным) по привычке хотят списать на Россию. А если где-то российская сторона действительно перекупает снаряды под носом у европейцев, так это прекрасно.
  11. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Сегодня, 06:53
    нам бы у партнеров по БРИКС закупить касспиров вместо мотолыг
    1. Normann Звание
      Normann
      0
      Сегодня, 07:41
      А еще лучше наладить производство своих...
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 07:58
    Да уж ,камаз денег из России опережает межгосударственный перевод.Будем верить этой " шняге".Смысл статьи для чехов - мощность ВПК России по производству снарядов - дутая,дайте больше денег и чехи обрежут импорт снарядов в Россию.
  13. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 08:13
    Интересно, зачем России снаряды калибра 155 мм? Чехам перепродать подороже? Или испортить и подсунуть свинорылым?
    Фуфло толкает чех, обгадился со своей инициативой, ну а кто дежурный виноватый сейчас, ху из он дьюти тудей?*
    Ну конечно Россия!
    Кто бы сомневался?