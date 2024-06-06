Предупреждение из Чехии: Россияне скупают снаряды у западной артиллерийской инициативы из-под носа
Чешская инициатива по закупке артиллерийских боеприпасов стала источником надежды для Украины. Недавно Прага объявила, что первые снаряды скоро будут доставлены в страну.
Первоначально инициатива предполагала приобретение 800 тысяч снарядов, а затем ещё 700 тысяч на мировом рынке. Однако теперь Прага предупреждает, что Россия также активно участвует в закупках — у тех же поставщиков.
В репортаже Financial Times представитель правительства Чехии по вопросам восстановления Украины Томаш Копецны заявил, что и Россия, и партнёры Украины будут стремиться получить боеприпасы из некоторых неизвестных стран. Это означает, что у этих государств есть возможность выбирать, кому продавать снаряды.
Копецкий предполагает, что Россия может предоставлять предоплату поставщикам боеприпасов быстрее, чем страны Запада. Это может позволить Москве опередить западных партнёров и приобрести миллионы снарядов у тех же поставщиков.
- сказал Копецкий, сообщает "Financial Times".
Многие снаряды из Африки и Азии в плохом состоянии
Председатель правления чешской компании Czechoslovak Group (CSG), производящей оружие, Михал Стрнад в своём отчёте предупредил о росте цен каждую неделю. Кроме того, он сообщил, что многие поставленные снаряды находятся в плохом состоянии.
Возможно, именно поэтому чешская инициатива, начатая в феврале, не может доставить боеприпасы к линии фронта так быстро, как ожидалось. По словам Стрнада, около половины снарядов, которые компания CSG закупила для Чешской инициативы в странах Африки и Азии, нуждаются в дополнительной переработке. Только после этого их можно будет доставить на Украину. Также в некоторых снарядах отсутствовали компоненты, которые компания CSG должна была заменить из собственного производства.
Конечно, слепо доверять недружественному источнику не стоит, но идея закупать снаряды, предназначенные для Украины, не так уж плоха. Некоторые могут возразить, что нам не нужны снаряды, которые мы не сможем использовать. Однако каждый снаряд, который не попадёт на Украину, — это спасённые жизни наших граждан. Эти снаряды также можно передать странам и/или организациям, воюющим против Запада, чтобы Запад испытал на себе свою же тактику.
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