Целина канадская – так её поднимали в Союзе ССР

Последствия, оказавшиеся бессрочными

Меморандум надежды?

Не взаимная выгода, но взаимный интерес?

Как известно, благими намерениями усеяна дорога в ад. Так случилось и с освоением целинных и залежных земель в Советском Союзе. Используя методы, которые, помимо первых урожаев, принесли непоправимый ущерб природе, тогдашние руководители страны это вообще-то неплохо понимали.О точке невозврата, которую именно тогда прошёл СССР, было подробно написано более десяти лет назад ( Точка невозврата: превращение в сырьевой придаток Запада и начало конца СССР ). Тогда и был сформулирован жестокий диагноз – результаты освоения целинных и залежных земель в обширных сопредельных регионах Казахстана и РСФСР, как позитивные, так и негативные, заранее предвидели в советском руководстве.Не просто так практически в то же время, то есть в разгар целинной эпопеи, было подписано соглашение с Канадой о долгосрочном импорте пшеницы… Само же освоение этих земель в широком масштабе началось, как известно, с июня 1954 года, что было предписано февральско-мартовским пленумом ЦК КПСС.А вскоре в день закрытия небезызвестного ХХ съезда КПСС с развенчанием культа личности покойного вождя – 29 февраля 1956 года – в Оттаве, не в Москве, было подписано советско-канадское торговое соглашение. Де-факто это был меморандум – не ограниченный конкретным сроком действия.В нём заявлялось, чтоОднако в самом соглашении не были обозначены конкретные объемы взаимных поставок, что развязало руки дельцам от внешторга не только в Канаде, но и в СССР. К тому же к этому документу прилагались обменные гарантийные письма – подчеркнём – о масштабных закупках Советским Союзом в Канаде в течение трёх лет со дня подписания соглашения (именно со дня подписания).Речь шла о поистине масштабных закупках –ПричемТакие, с позволения сказать, «гарантийные» письма, разумеется, не были тогда опубликованы в СССР… То есть Москва наперёд соглашалась на высокие канадские зерновые расценки. Заранее ожидая неизбежных «послецелинных» проблем с обеспечением зерновыми (и продуктами их переработки) из советских ресурсов.Заинтересованность в импорте из Канады зерновых, продуктов их переработки и мясопродуктов была высказана советской стороной ещё в октябре 1955 года в Москве, когда официально никаких сомнений в успехе целинной кампании не высказывалось. В СССР – нигде и никем.Примерно тогда на переговоры в СССР прибыла правительственная канадская делегация во главе с премьер-министром Канады Лестером Пирсоном. Это был первый в истории визит такого высокого уровня. Москва и Оттава договорились проработать эти вопросы, что и было сделано к концу февраля 1956 года.Упомянутое соглашение продлевалось протоколами 1960, 1963, 1966, 1970, 1972, 1975, 1978, 1984 года. Причем с 1978 максимально возможный объём поставок был повышен до 1,75 млн тонн/год. Только в июне 1992 года Москва и Оттава договорись прекратить действие документа…Основными товарами советского экспорта в Канаду в то время выступали сырьевые товары и полуфабрикаты, в том числе хлопок, пушнина, древесные плиты, фанера (60–62 %), льняные и хлопчатобумажные ткани, подсолнечное масло, чугун, катанка (28–30 %).При этом внешнеторговые организации СССР закупали в Канаде, помимо пшеницы и муки (свыше 65 % импорта из Канады), промышленное оборудование, синтетический каучук, племенной скот (КРС), шерстяное и кожаное сырьё.Как позднее было отмечено в канадском документе (Canada: House of Commons Debates, 28th Parliament, 3rd Session Vol. 7. September 7, 1971),(Канадский пшеничный комитет. – Прим. авт.)Более того:(см. Robert A. D. Ford, «Our Man in Moscow. A Diplomat's Reflections on the Soviet Union», University of Toronto Press, 1989).Невольно приходишь к выводу, что освоение целинных и залежных земель в СССР было заблаговременно подстраховано канадской пшеницей. Что было вполне логично… Особенно с учётом перебоев с поставками продовольствия в промышленные центры СССР на финише руководства настоящего «чудотворца» Никиты Хрущёва.