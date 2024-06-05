Власти Грузии заявили, что принятие закона об иноагентах предотвратит революцию в стране

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Власти Грузии заявили, что принятие закона об иноагентах предотвратит революцию в стране

Грузинский парламент 28 мая сумел преодолеть вето, наложенное на закон «об иноагентах» президентом страны Саломе Зурабишвили. 3 июня норматив вступил в силу.

Напомним, что против вышеупомянутого закона активно выступала грузинская оппозиция. Весь период рассмотрения документа парламентом в Тбилиси происходили массовые протесты, нередко завершавшиеся стычками с полицией.



Между тем, несмотря на давление со стороны оппозиционных сил и коллективного Запада, власти Грузии не пошли на компромисс, и закон был принят в трех чтениях.

В свою очередь, о важности данного норматива и причине, по которой требования протестующих были проигнорированы, рассказал премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. В ходе беседы с журналистами он подчеркнул, что принятие закона «об иноагентах» призвано предотвратить революцию в стране.

Как выразился глава грузинского правительства, нет никакой альтернативы прозрачности иностранного финансирования, также как и нет альтернативы предотвращению беспорядков и революций.

С его слов, закон об иноагентах служит именно этой цели.

Кобахидзе подчеркнул, что отсутствие подобного законодательства уже привело к уничтожению Украины в ходе госпереворота. При этом власти Грузии приложат все возможные усилия, чтобы не допустить подобного сценария у себя в стране.
10 комментариев
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    +3
    Сегодня, 14:51
    Революцию предотвратит признание парламентом Грузии своего президента Зурабишвили иноагентом. laughing good
    1. Венд Звание
      Венд
      +2
      Сегодня, 14:58
      Ну если и не предотвратит, то сильно помешает это точно
      1. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 15:14
        Не знаю как на счёт революции в Грузии, но госпереворот этот закон точно не предотвратит, потому что для этого Грузии нужно опереться на противоположные США силы, а таковых у Грузии нет, разве только если она покается перед Россией и оставит в покое Абхазию и Южную Осетию. hi
      2. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 15:14
        Кобахидзе подчеркнул, что отсутствие подобного законодательства уже привело к уничтожению Украины в ходе госпереворота.

        Ну как вот так вот без разрешения хозяина...??? Не позволить провести ему в стране переворот... Ну осерчает же и лишит всяких там плюшек... Надеюсь грузины начинают понимать, что эти дармовые хозяйские плюшки всегда боком выходят, как "нуландские" плюшки вышли боком Украине... negative
      3. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 15:17
        Парламенту Грузии надо объявлять иноагенту президенту Зурабишвили импичмент во всё лицо. fellow
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 14:52
    — Закон принят,теперь его надо исполнять,а это тоже не просто ...
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:59
    Их дела, им в своей стране жить, они перед гражданами отвечают за свои действия, решения...
  4. Иванов_Иван2 Звание
    Иванов_Иван2
    +1
    Сегодня, 15:05
    у Кобахидзе брата в Аргентине нет? очень похожи
  5. 1erWahrheitsMinister_1984 Звание
    1erWahrheitsMinister_1984
    0
    Сегодня, 15:27
    Wieso macht Russland in Georgien nicht das GLEICHE, was die Nazi-Wichser aus den USA und Europa auf dem Maidan mit ihren bandera Gü+nstlingen gemacht haben...?!?
    Helfen wir Georgien, die parasitären Filzläuse aus Europa und den USA ein für alle mal und gründlich auszurotten...!!!
  6. Караванщик Звание
    Караванщик
    0
    Сегодня, 16:49
    Наконец то до грузин стало доходить что то ..Не верь данайцам,дары дающим
    Пример украины им в помощь