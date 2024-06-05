Власти Грузии заявили, что принятие закона об иноагентах предотвратит революцию в стране
Грузинский парламент 28 мая сумел преодолеть вето, наложенное на закон «об иноагентах» президентом страны Саломе Зурабишвили. 3 июня норматив вступил в силу.
Напомним, что против вышеупомянутого закона активно выступала грузинская оппозиция. Весь период рассмотрения документа парламентом в Тбилиси происходили массовые протесты, нередко завершавшиеся стычками с полицией.
Между тем, несмотря на давление со стороны оппозиционных сил и коллективного Запада, власти Грузии не пошли на компромисс, и закон был принят в трех чтениях.
В свою очередь, о важности данного норматива и причине, по которой требования протестующих были проигнорированы, рассказал премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. В ходе беседы с журналистами он подчеркнул, что принятие закона «об иноагентах» призвано предотвратить революцию в стране.
Как выразился глава грузинского правительства, нет никакой альтернативы прозрачности иностранного финансирования, также как и нет альтернативы предотвращению беспорядков и революций.
С его слов, закон об иноагентах служит именно этой цели.
Кобахидзе подчеркнул, что отсутствие подобного законодательства уже привело к уничтожению Украины в ходе госпереворота. При этом власти Грузии приложат все возможные усилия, чтобы не допустить подобного сценария у себя в стране.
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