Трамп победил и на финальных праймериз Республиканской партии

Несмотря на продолжающиеся судебные преследования, авторитет экс-президента США Дональда Трампа продолжает сохраняться на высоком уровне, и, похоже, Республиканская партия все же выдвинет его кандидатом в президенты на осенних выборах.Как сообщает агентство Associated Press, Трамп одержал победу на последних внутрипартийных выборах (праймериз) республиканцев, которые прошли сразу в трех штатах – Нью-Мексико, Монтане и Нью-Джерси. Кроме того, праймериз вообще не состоялись в Южной Дакоте, так как там даже формально некому было конкурировать с Трампом.Агентство напоминает, что еще в марте Трампу удалось преодолеть 50-процентный барьер поддержки со стороны делегатов Республиканской партии, получив 1215 голосов. Теперь же эта цифра равняется 2260. Такому успеху также способствовало снятие своих кандидатур с президентской гонки наиболее влиятельных республиканцев вроде губернатора Флориды Рона Десантиса и бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли.Теперь следующим главным событием для Республиканской партии перед ноябрьскими президентскими выборами станет партийная конференция в середине июля, на которой Трампа официально должны выдвинуть кандидатом на пост президента США. При этом по Конституции страны он сможет участвовать в выборах даже если у него будет судимость, а к этому всё и идёт.Вчера в тех же штатах – Монтане, Нью-Джерси и Нью-Мексико – прошли праймериз и Демократической партии, на которых победил действующий президент США Джо Байден.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»