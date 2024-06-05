Трамп победил и на финальных праймериз Республиканской партии

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Трамп победил и на финальных праймериз Республиканской партии

Несмотря на продолжающиеся судебные преследования, авторитет экс-президента США Дональда Трампа продолжает сохраняться на высоком уровне, и, похоже, Республиканская партия все же выдвинет его кандидатом в президенты на осенних выборах.

Как сообщает агентство Associated Press, Трамп одержал победу на последних внутрипартийных выборах (праймериз) республиканцев, которые прошли сразу в трех штатах – Нью-Мексико, Монтане и Нью-Джерси. Кроме того, праймериз вообще не состоялись в Южной Дакоте, так как там даже формально некому было конкурировать с Трампом.



Агентство напоминает, что еще в марте Трампу удалось преодолеть 50-процентный барьер поддержки со стороны делегатов Республиканской партии, получив 1215 голосов. Теперь же эта цифра равняется 2260. Такому успеху также способствовало снятие своих кандидатур с президентской гонки наиболее влиятельных республиканцев вроде губернатора Флориды Рона Десантиса и бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли.

Теперь следующим главным событием для Республиканской партии перед ноябрьскими президентскими выборами станет партийная конференция в середине июля, на которой Трампа официально должны выдвинуть кандидатом на пост президента США. При этом по Конституции страны он сможет участвовать в выборах даже если у него будет судимость, а к этому всё и идёт.

Вчера в тех же штатах – Монтане, Нью-Джерси и Нью-Мексико – прошли праймериз и Демократической партии, на которых победил действующий президент США Джо Байден.
7 комментариев
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  1. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 14:22
    ЛДПРовцы уже бегут открывать шампанское?
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:23
    У Нагана надо спросить на кого ставят букмекеры в США?
  3. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 14:25
    Что то в американском королевстве неладное творится. Как, ну как этот самоходный дед бидон ещё может где то победить?
  4. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    0
    Сегодня, 14:25
    Демократы уже не знают, что делать. Чем они больше Трампа гнобят, тем у него выше популярность.
  5. Романенко Звание
    Романенко
    +1
    Сегодня, 14:26
    Хрен редьки не слаще, какая разница, как будут звать тряпочную куклу одетую на руку кукловода, прячущегося за ширмой.
    Байден так даже предпочтительнее, проститутки ему уже давно не нужны, да и думать он уже не может, зато хорошо открывает рот.
    Думаю, сомнение у кукловодов может вызвать только гарантийный срок службы куклы Джо, может не дотянуть до конца следующего спектакля, вот и колеблятся, кого натянуть на руку Дональда или Джо, устроили праймериз, а по факту просто тянут время чтобы самим определиться как оформить финал - решение.
  6. Комментарий был удален.
  7. Фактор Звание
    Фактор
    0
    Сегодня, 14:31
    Всё по Закону. Уголовник ты или чист перед Законом-неважно. Важно, что ты президент США. Пахан и без Овального кабинета будет строчить малявы из тюремной камеры-хаты для исполнения свободолюбивым янки.

    Установка Владимира Владимировича: «Байден – наш президент» ... бессмысленными дуроломами Белого Дома провалена более чем полностью. И Доня Фредович имеет теперь просто восхитительные шансы «заехать в хату» по адресу Вашингтон (округ Колумбия), Пенсильвания-авеню, 1600. Даже если его упрячут в каталажку на какое-то время, а США захлестнёт политический и конституционный кризис. Он уже оформляется, но в верить в Гражданскую Войну 2.0 поостерегусь, американцы являются «нацией про деньги», без страшного экономического шторма и катастрофического падения уровня жизни – на улицы с оружием в руках не выйдут.

    Если закончить о перспективах Дони Фредовича ... то ему вполне могут впаять четыре года тюрьмы, но тогда судебная Система США получит ещё одну страшную пробоину ниже ватерлинии, поскольку практика подобных дел гласит: такой реальный срок получают только рецидивисты, профессиональные мошенники и манипуляторы с налоговыми отчётностями.
    Миллиардер Трамп здесь чист, так что условный срок и штраф – вот его удел, скорее всего. А оставшееся время для оглашения приговора партийное окружение «политзаключенного Дональда», как он сам себя называет – постараются уговорить сбавить обороты президентской кампании повлиять на неистового шоумена. Предупредительный в воздух прозвучал ...

    Лучший сценария для всего мира (без преувеличения) будет именно арест Трампа и проигрыш им апелляции, очень забавно будет посмотреть на ход выборов, когда лидирующий кандидат призывает добрых американских людей отдать голоса из-за решётки (закон не запрещает осуждённым баллотироваться).

    А если победит ... думаю, мировое сообщество покатится Колобком от смеха, вот уж будет потешная иллюстрация «самой демократичной демократии», где политические манипуляции правящей верхушки стали настолько грязны и похабны, что сломали последний столп государственности – хвалёную непредвзятую судебную систему и политический фундамент США.
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 14:34
    Трамп победил и на финальных праймериз Республиканской партии

    Носитесь с этим Трампом, как кошка с мышью. Погодите, он ещё покажет свою «любовь к России».