Премьер-министр Израиля заявил о подготовке «очень мощной» операции на границе с Ливаном

1
Премьер-министр Израиля заявил о подготовке «очень мощной» операции на границе с Ливаном

Израиль в настоящее время готовится к проведению масштабной военной операции на границе с Ливаном. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

По утверждению главы правительства Израиля, речь идет о проведении «очень мощной» операции. Судя по всему, главной целью ее проведения станет нанесение максимального ущерба шиитскому движению «Хизбалла», оперирующему в южных районах Ливана.



Тот, кто думает, что может навредить нам, а мы будем сидеть сложа руки, совершает большую ошибку. Мы готовы к очень мощным действиям на севере. Так или иначе мы восстановим безопасность на севере

- цитирует информационное агентство Reuters заявление главы израильского правительства.

Разумеется, ни о какой «границе» речь не идёт – израильская армия будет наносить удары по позициям «Хизбаллы» на юге Ливана. То есть, опять последует акт агрессии против суверенного государства. Начиная с осени 2023 года армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) регулярно наносит удары по территории южных районов Ливана. Как утверждается, целями ударов являются исключительно военные объекты «Хизбаллы», но в действительности от действий израильских военных страдает и мирное население данных районов.

Движение «Хизбалла» также постоянно обстреливает израильскую территорию и запускает беспилотные летательные аппараты в сторону населенных пунктов северной части еврейского государства. Такие действия руководство движения объясняет солидарностью с борьбой палестинского населения сектора Газа против израильской военной операции.
1 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 14:23
    Ну ты гляди как развоевались со Штатовской то помощью... Ещё одни покорители и завоеватели мира... Впрочем, евреи его уже давно завоевали и только Азия и мы (частичные азиаты) ещё хоть как то сопротивляемся... А впрочем, если судить по нашему списку Форбс...?!!