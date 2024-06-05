Премьер-министр Израиля заявил о подготовке «очень мощной» операции на границе с Ливаном

Тот, кто думает, что может навредить нам, а мы будем сидеть сложа руки, совершает большую ошибку. Мы готовы к очень мощным действиям на севере. Так или иначе мы восстановим безопасность на севере

Израиль в настоящее время готовится к проведению масштабной военной операции на границе с Ливаном. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.По утверждению главы правительства Израиля, речь идет о проведении «очень мощной» операции. Судя по всему, главной целью ее проведения станет нанесение максимального ущерба шиитскому движению «Хизбалла», оперирующему в южных районах Ливана.- цитирует информационное агентство Reuters заявление главы израильского правительства.Разумеется, ни о какой «границе» речь не идёт – израильская армия будет наносить удары по позициям «Хизбаллы» на юге Ливана. То есть, опять последует акт агрессии против суверенного государства. Начиная с осени 2023 года армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) регулярно наносит удары по территории южных районов Ливана. Как утверждается, целями ударов являются исключительно военные объекты «Хизбаллы», но в действительности от действий израильских военных страдает и мирное население данных районов.Движение «Хизбалла» также постоянно обстреливает израильскую территорию и запускает беспилотные летательные аппараты в сторону населенных пунктов северной части еврейского государства. Такие действия руководство движения объясняет солидарностью с борьбой палестинского населения сектора Газа против израильской военной операции.