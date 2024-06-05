В законопроекте о военной полиции, который сейчас рассматривает Рада, вводится возможность доносить на уклонистов и дезертиров за деньги, а также вламываться в квартиры нарушителей военного законодательства

Самыми злостными нарушителями военного законодательства на Украине считаются граждане, уклоняющиеся от призыва. Для их выявления и преследования могут начать применяться новые методы.Об этом сообщается в ряде украинских СМИ со ссылкой на рассматриваемый парламентариями законопроект о военной полиции – новой структуре, призванной бороться с лицами, нежелающими служить в ВСУ.Обсуждаемый закон предусматривает предоставление военным полицейским, в частности, проникать в жилище подозреваемых и оплачивать услуги своих информаторов. Другими словами, Верховная рада рассматривает введение денежного вознаграждения за доносы на уклонистов и дезертиров.- пишут украинские журналисты.В законодательной инициативе предлагается создать целую «партизанскую сеть», которая бы за деньги сообщала правоохранителям о военнообязанных гражданах, нарушающих законодательство Украины.Законопроект о создании военной полиции был зарегистрирован в Верховной раде в конце прошлого месяца. Эта организации будет, в первую очередь, разыскивать дезертиров и привлекать их к ответственности. Руководство украинского Минобороны настоятельно просит парламентариев рассмотреть и принять новый закон как можно скорее.