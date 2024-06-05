Верховная рада рассматривает введение денежного вознаграждения за доносы на уклонистов и дезертиров

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Верховная рада рассматривает введение денежного вознаграждения за доносы на уклонистов и дезертиров

Самыми злостными нарушителями военного законодательства на Украине считаются граждане, уклоняющиеся от призыва. Для их выявления и преследования могут начать применяться новые методы.

Об этом сообщается в ряде украинских СМИ со ссылкой на рассматриваемый парламентариями законопроект о военной полиции – новой структуре, призванной бороться с лицами, нежелающими служить в ВСУ.


Обсуждаемый закон предусматривает предоставление военным полицейским, в частности, проникать в жилище подозреваемых и оплачивать услуги своих информаторов. Другими словами, Верховная рада рассматривает введение денежного вознаграждения за доносы на уклонистов и дезертиров.

В законопроекте о военной полиции, который сейчас рассматривает Рада, вводится возможность доносить на уклонистов и дезертиров за деньги, а также вламываться в квартиры нарушителей военного законодательства

- пишут украинские журналисты.

В законодательной инициативе предлагается создать целую «партизанскую сеть», которая бы за деньги сообщала правоохранителям о военнообязанных гражданах, нарушающих законодательство Украины.

Законопроект о создании военной полиции был зарегистрирован в Верховной раде в конце прошлого месяца. Эта организации будет, в первую очередь, разыскивать дезертиров и привлекать их к ответственности. Руководство украинского Минобороны настоятельно просит парламентариев рассмотреть и принять новый закон как можно скорее.
4 комментария
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  1. Романенко Звание
    Романенко
    0
    Сегодня, 14:28
    Верховная рада рассматривает введение денежного вознаграждения за доносы на уклонистов и дезертиров

    Видать архивы времен Второй Мировой перечитали - нашли немецкую инструкцию для полицаев и стукачей, ну а что еще ожидать то?
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:30
    Самым популярным адресом для киевлян ,где находится уклонисты - Киев ул Банковская 11 и адреса ТЦКашников.
  3. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +2
    Сегодня, 14:30
    Верховная рада рассматривает введение денежного вознаграждения за доносы на уклонистов и дезертиров.
    Быстро настучал на соседа, а сосед в этот момент на тебя настучал. в результате обоих забрали в ВСУ, за бесплатно. laughing laughing laughing
  4. Черный_Ватник Звание
    Черный_Ватник
    0
    Сегодня, 14:31
    Докладываю! В 2014-15 гг. Зелебоба 4 раза проигнорировал повестки. СБУ, гони мои гроши!